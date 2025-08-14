Нежный соблазн: йогуртовый торт, который вы будете готовить снова и снова

Любите домашнюю выпечку? В детстве бабушки и мамы часто готовили для нас разнообразные сладости, ведь в магазинах тогда не было такого изобилия десертов. Сегодня кулинары создают невероятные торты, печенье, кексы и тарты, чтобы радовать нас своим мастерством.
Кексы остаются популярным и простым вариантом домашней выпечки. Они не только утоляют тягу к сладкому, но и прекрасно подходят в качестве перекуса или полдника.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусного, воздушного и ароматного торта, который сможет приготовить каждый. Этот торт не требует сложных ингредиентов, большинство из которых наверняка есть у вас на кухне. Если чего-то не хватает, вы легко найдёте нужные продукты в ближайшем супермаркете.
Приятного аппетита!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.