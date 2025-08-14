Нежный соблазн: йогуртовый торт, который вы будете готовить снова и снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Еда

Любите домашнюю выпечку? В детстве бабушки и мамы часто готовили для нас разнообразные сладости, ведь в магазинах тогда не было такого изобилия десертов. Сегодня кулинары создают невероятные торты, печенье, кексы и тарты, чтобы радовать нас своим мастерством.
Кексы остаются популярным и простым вариантом домашней выпечки. Они не только утоляют тягу к сладкому, но и прекрасно подходят в качестве перекуса или полдника.

Пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пирог

Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусного, воздушного и ароматного торта, который сможет приготовить каждый. Этот торт не требует сложных ингредиентов, большинство из которых наверняка есть у вас на кухне. Если чего-то не хватает, вы легко найдёте нужные продукты в ближайшем супермаркете.

Как приготовить вкусный йогуртовый торт?

Ингредиенты:

  • яйца — 6 штук;
  • масло — 240 мл;
  • сахар — 400 г;
  • йогурт — 400 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ваниль — щепотка;
  • мука — 500 г;
  • сахарная пудра для украшения.

Приготовление

  1. Начните с хорошего настроения. Готовьте с любовью, и результат обязательно будет великолепным.
  2. В большой миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Для этого используйте миксер, чтобы смесь стала воздушной.
  3. Постепенно влейте масло, продолжая взбивать. Затем добавьте йогурт и ваниль, хорошо перемешайте.
  4. Просейте муку и аккуратно введите её в тесто, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
  5. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой, чтобы торт не прилипал. Вылейте тесто в форму и разровняйте его лопаткой.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте торт 35-40 минут. Чтобы проверить готовность, используйте деревянную шпажку — она должна выходить из центра торта сухой.
  7. После выпечки дайте торту немного остыть, затем выньте его из формы.
  8. Посыпьте сахарной пудрой для дополнительной пышности и красоты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

