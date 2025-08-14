Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветущие сорняки в компосте сохраняют семена и распространяют сорняки на грядках
Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразиться домашняя кошка
Украинский Нафтогаз привлёк крупнейшее в истории финансирование
Эксперт Марла Мок: подушки следует стирать не реже двух раз в год
Учёные против аварий: новая технология продлит жизнь шасси самолётов
АИ-95 содержит больше антидетонационных присадок, чем АИ-92 — данные АЗС
Питание до 15:00 улучшает самочувствие и помогает сбросить вес, говорят диетологи
Учёные точно датировали турецкие окаменелости возрастом 7–10 миллионов лет
Глина из Амазонии: чем уникален новый бьюти-хит и как его использовать

Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут

Кулинары в СССР создавали торт из печенья, сгущенки и сметанного крема
1:13
Еда

Советские хозяйки умели создавать десерты даже из простых ингредиентов. Одним из таких кулинарных шедевров стал торт из печенья и сгущенки — лакомство, которое до сих пор вызывает теплые воспоминания у многих.

Торт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Ингредиенты:

  • Вареная сгущенка — 360 г
  • Сметана — 450 г
  • Печенье (лучше выбрать молочные сорта) — 2 пачки
  • Банан (по желанию)

Приготовление

  1. Возьмите глубокую миску и выложите в нее вареную сгущенку. Добавьте сметану и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. Для этого десерта лучше всего подойдет печенье молочных сортов. Оно недорогое и доступно в любом магазине.
  3. Подготовьте форму с высокими бортиками и смажьте дно и стенки приготовленным сметанным кремом.
  4. Начинайте выкладывать слои: сначала печенье, затем крем. Если хотите добавить банан, нарежьте его тонкими кольцами и разместите между слоями печенья.
  5. Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался. В результате торт станет нежным, сочным и ароматным.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Домашние животные
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Последние материалы
Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразиться домашняя кошка
Украинский Нафтогаз привлёк крупнейшее в истории финансирование
Эксперт Марла Мок: подушки следует стирать не реже двух раз в год
Учёные против аварий: новая технология продлит жизнь шасси самолётов
АИ-95 содержит больше антидетонационных присадок, чем АИ-92 — данные АЗС
Питание до 15:00 улучшает самочувствие и помогает сбросить вес, говорят диетологи
Кулинары в СССР создавали торт из печенья, сгущенки и сметанного крема
Глина из Амазонии: чем уникален новый бьюти-хит и как его использовать
Учёные точно датировали турецкие окаменелости возрастом 7–10 миллионов лет
Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий пытается держать лицо на фоне скандала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.