Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут

Кулинары в СССР создавали торт из печенья, сгущенки и сметанного крема

Советские хозяйки умели создавать десерты даже из простых ингредиентов. Одним из таких кулинарных шедевров стал торт из печенья и сгущенки — лакомство, которое до сих пор вызывает теплые воспоминания у многих.

Торт

Ингредиенты:

Вареная сгущенка — 360 г

Сметана — 450 г

Печенье (лучше выбрать молочные сорта) — 2 пачки

Банан (по желанию)

Приготовление

Возьмите глубокую миску и выложите в нее вареную сгущенку. Добавьте сметану и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Для этого десерта лучше всего подойдет печенье молочных сортов. Оно недорогое и доступно в любом магазине. Подготовьте форму с высокими бортиками и смажьте дно и стенки приготовленным сметанным кремом. Начинайте выкладывать слои: сначала печенье, затем крем. Если хотите добавить банан, нарежьте его тонкими кольцами и разместите между слоями печенья. Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался. В результате торт станет нежным, сочным и ароматным.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

