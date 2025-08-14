Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут

Советские хозяйки умели создавать десерты даже из простых ингредиентов. Одним из таких кулинарных шедевров стал торт из печенья и сгущенки — лакомство, которое до сих пор вызывает теплые воспоминания у многих.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт
Ингредиенты:
Вареная сгущенка — 360 г
Сметана — 450 г
Печенье (лучше выбрать молочные сорта) — 2 пачки
Банан (по желанию)
Приготовление
Возьмите глубокую миску и выложите в нее вареную сгущенку. Добавьте сметану и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Для этого десерта лучше всего подойдет печенье молочных сортов. Оно недорогое и доступно в любом магазине.
Подготовьте форму с высокими бортиками и смажьте дно и стенки приготовленным сметанным кремом.
Начинайте выкладывать слои: сначала печенье, затем крем. Если хотите добавить банан, нарежьте его тонкими кольцами и разместите между слоями печенья.
Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался. В результате торт станет нежным, сочным и ароматным.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.