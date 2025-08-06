Салат с мексиканским характером: ужин, за который никто не захочет вставать из-за стола

Если хочется чего-то сытного, но свежего — приготовьте салат с говядиной в южноамериканском стиле. Он вполне способен заменить полноценный ужин или стать неожиданной, но очень вкусной праздничной закуской. Никаких заморских продуктов: отварная говядина, авокадо, помидоры черри, немного кукурузы и ароматной кинзы — и всё это объединяет яркий соус на основе терияки, лимонного сока и оливкового масла. А кунжут добавляет пикантную текстуру.
Тщательно вымойте овощи и зелень. Откройте банку кукурузы. Подготовьте кастрюлю для варки мяса, салатник и миску для заправки.
Положите мясо в кастрюлю, добавьте оба вида перца и лавровый лист. Залейте водой и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до минимума и варите 1 час, снимая пену. За 20 минут до окончания варки — посолите. После варки оставьте говядину остывать прямо в бульоне.
Совет: Добавьте в бульон репчатый лук, морковь, сельдерей и чеснок — мясо будет ароматнее. Сам бульон не выливайте: заморозьте его или используйте в супах.
Разрежьте помидоры пополам. Очистите авокадо, удалите косточку, нарежьте мякоть кубиками (1–1,5 см). Так же нарежьте охлаждённую говядину. Кинзу порубите крупно, удалив толстые стебли.
Смешайте в миске оливковое масло, терияки, сок из половинки лимона, соль, кунжут и молотый перец. Тщательно перемешайте — соус должен получиться однородным.
В салатник выложите говядину, черри, авокадо, кукурузу и кинзу. Заправьте соусом, хорошо перемешайте.
Украсьте листьями свежего базилика — так салат будет выглядеть ещё эффектнее. Подавайте сразу!
Сала́т — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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