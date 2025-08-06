Салат с мексиканским характером: ужин, за который никто не захочет вставать из-за стола

Салат с говядиной и соусом терияки: пошаговый рецепт

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то сытного, но свежего — приготовьте салат с говядиной в южноамериканском стиле. Он вполне способен заменить полноценный ужин или стать неожиданной, но очень вкусной праздничной закуской. Никаких заморских продуктов: отварная говядина, авокадо, помидоры черри, немного кукурузы и ароматной кинзы — и всё это объединяет яркий соус на основе терияки, лимонного сока и оливкового масла. А кунжут добавляет пикантную текстуру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с говядиной и терияки

Ингредиенты

Для салата

Говядина — 800 г

Помидоры черри — 10 шт. (~200 г)

Авокадо — 1 шт. (~220 г)

Консервированная кукуруза — 360 г

Кинза — 1 пучок (~30 г)

Соль — 1 ч. л. (~7 г)

Чёрный перец горошком — 2 шт. (~2 г)

Душистый перец горошком — 1 шт. (~1 г)

Лавровый лист — 1 шт. (~1 г)

Для заправки

Оливковое масло Extra Virgin — 2 ст. л. (~34 г)

Соус терияки — 2 ст. л. (~60 г)

Лимон — ½ шт. (~60 г)

Соль — ½ ч. л. (~3,5 г)

Белый кунжут — 2 ч. л. (~12 г)

Молотый чёрный перец — ½ ч. л. (~2,5 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

Тщательно вымойте овощи и зелень. Откройте банку кукурузы. Подготовьте кастрюлю для варки мяса, салатник и миску для заправки.

Варим говядину

Положите мясо в кастрюлю, добавьте оба вида перца и лавровый лист. Залейте водой и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до минимума и варите 1 час, снимая пену. За 20 минут до окончания варки — посолите. После варки оставьте говядину остывать прямо в бульоне.

Совет: Добавьте в бульон репчатый лук, морковь, сельдерей и чеснок — мясо будет ароматнее. Сам бульон не выливайте: заморозьте его или используйте в супах.

Нарезка

Разрежьте помидоры пополам. Очистите авокадо, удалите косточку, нарежьте мякоть кубиками (1–1,5 см). Так же нарежьте охлаждённую говядину. Кинзу порубите крупно, удалив толстые стебли.

Готовим заправку

Смешайте в миске оливковое масло, терияки, сок из половинки лимона, соль, кунжут и молотый перец. Тщательно перемешайте — соус должен получиться однородным.

Собираем салат

В салатник выложите говядину, черри, авокадо, кукурузу и кинзу. Заправьте соусом, хорошо перемешайте.

Подача

Украсьте листьями свежего базилика — так салат будет выглядеть ещё эффектнее. Подавайте сразу!

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

