Это не паштет и не соус: простое блюдо, которое заменяет полхолодильника

Икра из цветной капусты — это куда больше, чем просто намазка на хлеб. Это универсальное блюдо, которое подойдет веганам, вегетарианцам и просто всем, кто хочет чего-то легкого, но сытного. Ее можно подать как гарнир к рыбе или мясу, использовать как густой соус к макаронам или рису, а можно и вовсе съесть как отдельное блюдо — вкусно будет в любом случае.
Если вы хотите заготовить икру на зиму, заранее простерилизуйте банку и крышку. Из указанного количества ингредиентов получится примерно 0,5 литра икры.
Если нужно точно отмерить продукты, воспользуйтесь кулинарным калькулятором или таблицей мер и весов — это реально облегчает процесс.
Мелко нарежьте морковь и лук. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте овощи на среднем огне до мягкости.
Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде около 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Порубите капусту ножом — мелко, но не в кашу.
Сделайте на томате крестообразный надрез и обдайте кипятком. Сразу же переложите в ледяную воду — так кожица снимется легче. После этого нарежьте помидор мелкими кубиками.
Сложите все овощи в миску. Добавьте измельчённый чеснок (можно через пресс), прованские травы, перец и соевый соус. Хорошо перемешайте.
Выложите овощную смесь обратно на сковороду и тушите на среднем огне 10 минут. Периодически помешивайте.
Готовую икру можно подавать теплой или охлаждённой. Поставьте на стол как самостоятельное блюдо, гарнир или как начинку для бутербродов. Украсьте редисом или зеленым луком — получится вкусно и красиво.
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