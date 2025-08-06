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Это не паштет и не соус: простое блюдо, которое заменяет полхолодильника

Рецепт овощной икры с цветной капустой — подходит для поста и консервирования
2:45
Еда

Икра из цветной капусты — это куда больше, чем просто намазка на хлеб. Это универсальное блюдо, которое подойдет веганам, вегетарианцам и просто всем, кто хочет чего-то легкого, но сытного. Ее можно подать как гарнир к рыбе или мясу, использовать как густой соус к макаронам или рису, а можно и вовсе съесть как отдельное блюдо — вкусно будет в любом случае.

Икра из цветной капусты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Икра из цветной капусты

Если вы хотите заготовить икру на зиму, заранее простерилизуйте банку и крышку. Из указанного количества ингредиентов получится примерно 0,5 литра икры.

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 300 г
  • Морковь — 1 шт. (100 г)
  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Помидор — 1 шт. (90 г)
  • Чеснок — 2 зубчика (10 г)
  • Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)
  • Соевый соус — 2 ст. л. (30 г)
  • Прованские травы — 0,5 ч. л. (1 г)
  • Черный молотый перец и соль — по вкусу

Для подачи

  • Редис
  • Зеленый лук

Если нужно точно отмерить продукты, воспользуйтесь кулинарным калькулятором или таблицей мер и весов — это реально облегчает процесс.

Пошаговый рецепт

Подготовка

  1. Помойте все овощи.
  2. Очистите морковь, лук и чеснок.
  3. Если планируете консервировать икру — подготовьте тару.

Обжарка

Мелко нарежьте морковь и лук. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте овощи на среднем огне до мягкости.

Капуста

Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде около 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Порубите капусту ножом — мелко, но не в кашу.

Помидоры

Сделайте на томате крестообразный надрез и обдайте кипятком. Сразу же переложите в ледяную воду — так кожица снимется легче. После этого нарежьте помидор мелкими кубиками.

Сборка

Сложите все овощи в миску. Добавьте измельчённый чеснок (можно через пресс), прованские травы, перец и соевый соус. Хорошо перемешайте.

Тушение

Выложите овощную смесь обратно на сковороду и тушите на среднем огне 10 минут. Периодически помешивайте.

Подача

Готовую икру можно подавать теплой или охлаждённой. Поставьте на стол как самостоятельное блюдо, гарнир или как начинку для бутербродов. Украсьте редисом или зеленым луком — получится вкусно и красиво.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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