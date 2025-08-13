Этот торт без яиц и молока покорит вас: рецепт, который удивит

Этот торт станет отличным дополнением к вашему столу. Он готовится всего из четырёх ингредиентов и не содержит яиц, масла и молока, что делает его подходящим для тех, кто следит за своим питанием или имеет аллергию на эти продукты. Вы можете наслаждаться им в готовом виде или экспериментировать с разными начинками и добавками. Всё, что вам понадобится, — это миска и миксер для смешивания теста.
Шоколадный кекс
Идеальный торт для гостей и праздников
Наличие рецепта торта без яиц и молока особенно полезно, если у ваших близких есть аллергия на эти продукты. Этот торт универсален, его можно приготовить быстро и в разных вариантах. Он отлично подходит как для самостоятельного употребления, так и для украшения посыпкой или выпекания в мини-формочках. Вы также можете экспериментировать с добавлением различных вкусов и ингредиентов.
Ингредиенты:
Самоподнимающаяся мука.
Белый сахарный песок.
Растительное или рапсовое масло.
Вода.
Самоподнимающаяся мука: Если у вас нет самоподнимающейся муки, её можно легко приготовить самостоятельно. Для этого смешайте 1 3/4 стакана муки общего назначения, 4 столовые ложки разрыхлителя и 1/2 чайной ложки соли. Точное количество ингредиентов указано в примечаниях. Самоподнимающаяся мука уже содержит разрыхлитель и соль, что упрощает процесс приготовления.
Белый сахарный песок: Этот торт подслащён обычным белым сахаром.
Растительное или рапсовое масло: Можно использовать любое растительное масло на ваш выбор.
Текстура кекса
Несмотря на отсутствие яиц, кекс получается мягким, пышным и воздушным.
Варианты
Ванильный кекс: Добавьте 1 чайную ложку ванильного экстракта в тесто.
Шоколадный кекс: Замените половину муки 1/2 стакана какао-порошка, уменьшите количество муки до 1 1/2 стакана и увеличите количество сахара до 1 стакана.
Лимонный кекс: Добавьте в тесто 1 столовую ложку лимонного сока и 1 чайную ложку цедры лимона.
Кофейный кекс: Замените 1/2 стакана воды 1/2 стакана крепкого кофе и добавьте 1 чайную ложку порошка эспрессо.
Это лишь некоторые из возможных вариантов. Вы можете экспериментировать, добавляя различные фрукты, орехи или специи, чтобы создать свой уникальный рецепт.
Рецепт кекса без яиц и молока
Ингредиенты:
1 3/4 стакана (230 г) самоподнимающейся муки.
3/4 стакана (148 г) белого сахарного песка.
1/3 стакана (72 г) растительного масла.
1 стакан воды.
Инструкции
Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки, застелив её бумагой для выпечки или смазав маслом и присыпав мукой.
В большой миске смешайте муку и сахар. Просейте смесь через сито, чтобы она стала лёгкой и воздушной.
Добавьте растительное масло и половину стакана воды. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Влейте оставшуюся воду и продолжайте вымешивать тесто до получения гладкой консистенции.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке около 30 минут, или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр кекса, не выйдет сухой.
Для ванильного варианта добавьте 1 чайную ложку ванильного экстракта при добавлении жидких ингредиентов.
Для шоколадного варианта замените половину муки 1/2 стакана несладкого какао-порошка, уменьшите количество муки до 1 1/2 стакана и увеличьте количество сахара до 1 стакана.
Для украшения можно приготовить простую глазурь из взбитых сливок. Для этого смешайте в миске 1 стакан холодных сливок и 3 столовые ложки сахара. Взбейте на высокой скорости до образования устойчивых пиков. Для веганского варианта используйте кокосовые сливки.
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.