Три овоща, один секрет: с виду просто тушёные овощи, а на деле — хит, который уносит на Кавказ

Это блюдо — находка для большой семьи или дружеского застолья. Фаршированные овощи выкладываются слоями в кастрюлю, где тушатся в насыщенном овощном соусе. Можно использовать любое мясо, но мы взяли баранину, пропустили через мясорубку и добавили в фарш отварной рис. Получилось сочно, ароматно и по-домашнему уютно.
Совет: не забудьте про кулинарный калькулятор и таблицу мер и весов — они помогут точно отмерить нужное количество продуктов.
Хорошо вымойте все овощи и зелень. Перцы очистите от семян, но не разрезайте полностью. Лук очистите, рис промойте до прозрачности. Подготовьте мясорубку.
Промытый рис залейте стаканом воды, слегка посолите и варите до полуготовности (примерно 10 минут после закипания). Затем откиньте на сито и промойте холодной водой.
Баранину нарежьте крупными кусками, пропустите через мясорубку вместе с луком.
Добавьте в фарш измельчённую кинзу, манку, специи, яйцо и отварной рис. Хорошо перемешайте и отставьте — пусть "настаивается", пока вы занимаетесь овощами.
Разрежьте их вдоль, как книжку, но не до конца. Аккуратно выскоблите мякоть, оставив стенки примерно 0,5 см. Мякоть не выбрасывайте — она пригодится для соуса.
Срежьте "крышечки", не отделяя их полностью. Аккуратно удалите мякоть — она тоже пойдёт в соус.
Заполните баклажаны, но не плотно — фарш расширится при готовке. Уложите их в кастрюлю. Следующим слоем — перцы. Завершите всё фаршированными томатами, "крышечками" вверх.
Лук обжарьте в раскалённом масле до мягкости. Добавьте мякоть баклажанов и помидоров, немного протушите. Посолите, поперчите и влейте оставшийся стакан воды. Потомите на слабом огне 5 минут. Получившийся соус вылейте в кастрюлю с овощами.
Важно: Не нужно, чтобы соус покрывал всё полностью — этого достаточно для тушения.
Поставьте кастрюлю на средний огонь. Как закипит — убавьте до минимума, прикройте крышкой и тушите 40 минут. Затем выключите огонь и дайте настояться ещё 15 минут.
Разложите на тарелки по 1-2 овоща каждого вида. Украсьте зеленью. Блюдо получается не только вкусным, но и невероятно уютным — как будто приготовлено всей семьёй.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу.
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