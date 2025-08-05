Три овоща, один секрет: с виду просто тушёные овощи, а на деле — хит, который уносит на Кавказ

Фаршированные овощи с бараниной и рисом — пошаговый рецепт

3:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — находка для большой семьи или дружеского застолья. Фаршированные овощи выкладываются слоями в кастрюлю, где тушатся в насыщенном овощном соусе. Можно использовать любое мясо, но мы взяли баранину, пропустили через мясорубку и добавили в фарш отварной рис. Получилось сочно, ароматно и по-домашнему уютно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фаршированные овощи в соусе

Ингредиенты

Баранина — 400 г

Помидоры — 2 шт. (180 г)

Болгарский перец — 2 шт. (300 г)

Баклажаны — 2 шт. (420 г)

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Кинза — 1 пучок (30 г)

Яйцо — 1 шт. (60 г)

Круглый рис — 0,5 стакана (90 г)

Манная крупа — 0,5 стакана (75 г)

Вода — 2 стакана (400 г)

Сушеный тимьян (чабрец) — 1 ч. л. (2 г)

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — 4 ст. л. (68 г)

Совет: не забудьте про кулинарный калькулятор и таблицу мер и весов — они помогут точно отмерить нужное количество продуктов.

Пошаговый рецепт

Подготовка

Хорошо вымойте все овощи и зелень. Перцы очистите от семян, но не разрезайте полностью. Лук очистите, рис промойте до прозрачности. Подготовьте мясорубку.

Отварите рис

Промытый рис залейте стаканом воды, слегка посолите и варите до полуготовности (примерно 10 минут после закипания). Затем откиньте на сито и промойте холодной водой.

Приготовьте фарш

Баранину нарежьте крупными кусками, пропустите через мясорубку вместе с луком.

Соберите начинку

Добавьте в фарш измельчённую кинзу, манку, специи, яйцо и отварной рис. Хорошо перемешайте и отставьте — пусть "настаивается", пока вы занимаетесь овощами.

Подготовьте баклажаны

Разрежьте их вдоль, как книжку, но не до конца. Аккуратно выскоблите мякоть, оставив стенки примерно 0,5 см. Мякоть не выбрасывайте — она пригодится для соуса.

Подготовьте помидоры

Срежьте "крышечки", не отделяя их полностью. Аккуратно удалите мякоть — она тоже пойдёт в соус.

Фаршируйте овощи

Заполните баклажаны, но не плотно — фарш расширится при готовке. Уложите их в кастрюлю. Следующим слоем — перцы. Завершите всё фаршированными томатами, "крышечками" вверх.

Приготовьте соус

Лук обжарьте в раскалённом масле до мягкости. Добавьте мякоть баклажанов и помидоров, немного протушите. Посолите, поперчите и влейте оставшийся стакан воды. Потомите на слабом огне 5 минут. Получившийся соус вылейте в кастрюлю с овощами.

Важно: Не нужно, чтобы соус покрывал всё полностью — этого достаточно для тушения.

Тушите

Поставьте кастрюлю на средний огонь. Как закипит — убавьте до минимума, прикройте крышкой и тушите 40 минут. Затем выключите огонь и дайте настояться ещё 15 минут.

Подача

Разложите на тарелки по 1-2 овоща каждого вида. Украсьте зеленью. Блюдо получается не только вкусным, но и невероятно уютным — как будто приготовлено всей семьёй.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу.

