Баночка, которую не хочется делить: острый соус, что превращает тост в праздник

Ароматная, острая и по-настоящему кавказская закуска, которая чем-то напоминает песто — но только внешне. Внутри — совсем другой характер: зелень, острый перец, чеснок и орехи создают яркий, насыщенный вкус, от которого сложно оторваться. Это не просто аджика, а настоящий взрыв вкусов! Учитывайте, что блюдо получится достаточно острым — в составе целая головка чеснока и два чили.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеленая аджика
Ингредиенты
Для приготовления вам нужно:
60 г свежей кинзы (используйте и листья, и стебли);
2 зелёных чили перца, примерно 40 г;
1 головка чеснока — тоже около 40 г;\
200 г грецких орехов;
1 чайная ложка соли (7 г);
100 мл холодной воды.
Чтобы точно отмерить продукты, воспользуйтесь кулинарным калькулятором или таблицей мер и весов.
Пошаговый рецепт
Подготовка
Промойте и обсушите кинзу.
Перец чили очистите от плодоножек.
Чеснок очистите от шелухи.
Подготовьте блендер и заранее простерилизуйте банку с крышкой.
Грубо нарежьте кинзу — со стеблями, они тоже ароматные — и положите в чашу блендера.
Орехи слегка подсушите на сухой сковороде, пока не появится яркий ореховый аромат. Переложите их в блендер к зелени.
Чили нарежьте крупно. Если хотите, чтобы аджика получилась особенно жгучей — оставьте семена. Для более мягкого вкуса — удалите семечки и перегородки. Добавьте перец и чеснок к остальным ингредиентам и измельчите до однородности.
Добавьте соль. Затем, понемногу вливайте воду и каждый раз перемешивайте, чтобы добиться желаемой густоты соуса.
Острая зелёная аджика идеально дополнит жареное мясо, шашлыки или просто тосты. Также она отлично сочетается с отварным картофелем и свежими овощами.