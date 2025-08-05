Баночка, которую не хочется делить: острый соус, что превращает тост в праздник

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Зелёная аджика с кинзой и чили: пошаговый рецеп

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматная, острая и по-настоящему кавказская закуска, которая чем-то напоминает песто — но только внешне. Внутри — совсем другой характер: зелень, острый перец, чеснок и орехи создают яркий, насыщенный вкус, от которого сложно оторваться. Это не просто аджика, а настоящий взрыв вкусов! Учитывайте, что блюдо получится достаточно острым — в составе целая головка чеснока и два чили.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зеленая аджика

Ингредиенты

Для приготовления вам нужно:

60 г свежей кинзы (используйте и листья, и стебли);

2 зелёных чили перца, примерно 40 г;

1 головка чеснока — тоже около 40 г;\

200 г грецких орехов;

1 чайная ложка соли (7 г);

100 мл холодной воды.

Чтобы точно отмерить продукты, воспользуйтесь кулинарным калькулятором или таблицей мер и весов.

Пошаговый рецепт

Подготовка

Промойте и обсушите кинзу.

Перец чили очистите от плодоножек.

Чеснок очистите от шелухи.

Подготовьте блендер и заранее простерилизуйте банку с крышкой.

Грубо нарежьте кинзу — со стеблями, они тоже ароматные — и положите в чашу блендера. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде, пока не появится яркий ореховый аромат. Переложите их в блендер к зелени. Чили нарежьте крупно. Если хотите, чтобы аджика получилась особенно жгучей — оставьте семена. Для более мягкого вкуса — удалите семечки и перегородки. Добавьте перец и чеснок к остальным ингредиентам и измельчите до однородности. Добавьте соль. Затем, понемногу вливайте воду и каждый раз перемешивайте, чтобы добиться желаемой густоты соуса.

Острая зелёная аджика идеально дополнит жареное мясо, шашлыки или просто тосты. Также она отлично сочетается с отварным картофелем и свежими овощами.

Уточнения

Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа.

