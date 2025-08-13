Забудьте про бабушкины рецепты: аспирин в варенье – бомба замедленного действия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Раньше многие хозяйки добавляли аспирин (ацетилсалициловую кислоту) в варенья, джемы и другие консервированные продукты, чтобы продлить их срок хранения и улучшить вкус. Однако сегодня врачи не рекомендуют использовать этот метод. В чём же причина?

Маринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маринованные огурцы

Зачем добавляли аспирин в консервацию?

Аспирин — это популярный медицинский препарат, который известен своими противовоспалительными, жаропонижающими и обезболивающими свойствами. Он создаёт кислую среду, которая уничтожает микроорганизмы, что делает его эффективным консервантом. Поэтому его часто использовали для продления срока хранения продуктов.

Почему аспирин больше не рекомендуют использовать?

Несмотря на свои консервирующие свойства, аспирин может быть опасен для здоровья. Вот несколько причин, почему врачи не рекомендуют его использовать:

  • Аспирин содержит фенол, который является токсичным для человека. При длительном употреблении он может вызвать проблемы с почками, аллергические реакции, а также раздражение желудка и кишечника.
  • Препарат выводится через почки, что может негативно сказаться на их работе. Со временем это может привести к развитию пиелонефрита.
  • Людям с язвой желудка и детям категорически запрещено употреблять продукты, консервированные с аспирином. Для детей существует риск развития синдрома Рейе, пишет actualno.com.

Чем можно заменить аспирин?

Существует множество безопасных альтернатив аспирину, которые не наносят вреда организму. Вот некоторые из них:

  • Яблочный или обычный уксус: они также создают кислую среду, которая подавляет рост бактерий. Однако людям с язвой желудка, диабетом и гипертонией следует быть осторожными, так как уксус может усугубить эти состояния.
  • Кислые соки: лимонный или черносмородиновый сок также могут быть использованы в качестве консерванта. Они не только продлевают срок хранения продуктов, но и придают им приятный вкус.
  • Лимонная кислота: это ещё один безопасный консервант, который можно использовать в домашних условиях. Она не вызывает раздражения желудка и кишечника, а также не содержит токсичных веществ.
  • Кроме того, можно попробовать добавить в консервы семена горчицы. Они помогают сохранить форму и вкус овощей, а также обладают антибактериальными свойствами. Однако важно соблюдать дозировку, чтобы не испортить вкус продукта.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
