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Обычные ингредиенты — вау-результат: как приготовить идеальный сэндвич

Кулинары рекомендуют сэндвич с расплавленным сыром и хрустящим хлебом для сытного завтрака
2:14
Еда

Этот сэндвич готовится быстро, но выглядит и пахнет как блюдо из кафе. Горячий, румяный, с расплавленным сыром, ветчиной и тонкой яичной основой — он не только вкусный, но и по-настоящему сытный. Отличный вариант для тех, кто хочет вкусно позавтракать, не тратя лишнее время.

Сэндвич
Фото: commons.wikimedia.org by Tmannya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сэндвич

Что понадобится

Для одной порции подойдут самые простые продукты: одно яйцо, немного сыра, ветчина, зелёный лук, пара ломтиков хлеба и чуть-чуть сливочного масла. Если хотите добавить аромат — украсьте базиликом.

Подготовка ингредиентов

Сначала промойте и обсушите зелёный лук. Натрите сыр на тёрке. Хлеб лучше взять не слишком толстый, чтобы он хорошо прогрелся. Ветчину можно использовать любую — варёную, копчёную, даже куриную грудку или остатки запечённого мяса.

Как готовить сэндвич на сковороде

Растопите масло на среднем огне. Разбейте яйцо прямо в сковороду и аккуратно перемешайте желток с белком лопаткой, чтобы получилась тонкая лепёшка. Она должна занимать примерно площадь двух ломтиков хлеба. Посолите, накройте крышкой и дайте яйцу схватиться. Посыпьте яичную основу измельчённым луком и сразу же — тёртым сыром. Как только сыр начнёт плавиться, положите сверху два ломтика хлеба и слегка прижмите. Через минуту осторожно переверните всю конструкцию — теперь хлеб окажется внизу, а яйцо и сыр — сверху.

Последний штрих — ветчина

Пока нижний слой подрумянивается, выложите сверху ветчину. Через минуту снимите сковороду с огня. Аккуратно сложите заготовку пополам, как книжку, чтобы ветчина и сыр оказались внутри, а снаружи — хрустящий хлеб. Разрежьте сэндвич по диагонали, чтобы был виден аппетитный срез.

Подача

Переложите сэндвичи на тарелку, украсьте листиками базилика. Можно подать с чаем, кофе или стаканом свежевыжатого сока — и завтрак готов. Такой горячий сэндвич легко заменит полноценный приём пищи и точно понравится всей семье.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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