Кружево на сковородке: простой ингредиент, который делает блины воздушными

Газированная вода делает блины нежными и воздушными — подтверждают кулинары

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно сто раз испечь блины по одному и тому же рецепту — и всё равно чего-то будет не хватать. То структура плотная, то края не румянятся, то вкус скучный. Но стоит добавить всего один простой ингредиент — и тесто преображается. Газированная вода, которую мы обычно пьём с лимоном, оказывается настоящей палочкой-выручалочкой в выпечке.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara Блины

Почему газировка — не просто вода с пузырьками

При нагревании на сковороде углекислый газ начинает расширяться и образует внутри блина множество мелких пор. Это делает структуру гораздо более лёгкой и нежной, чем при использовании обычной воды или молока. Появляется тот самый эффект "тает во рту".

К тому же, именно эти пузырьки придают блинам ажурный, кружевной край, а рисунок получается особенно аппетитным.

Дополнительные плюсы, которые неочевидны с первого взгляда

Газированная вода не только работает как разрыхлитель, но и улучшает взаимодействие с другими ингредиентами. Например, если в рецепте есть сода, то за счёт кислотности газировки она активируется лучше, при этом не оставляя характерного привкуса.

Холодная газированная вода замедляет прогревание теста, а значит, клейковина развивается медленнее. Это важно: структура блина остаётся нежной, без резинового эффекта. К тому же, тесто становится более текучим и равномерно распределяется по сковороде, что особенно удобно при приготовлении тонких блинчиков.

Идея для тех, кто следит за калориями

Газировка может заменить часть молока или кефира в рецепте, если вы хотите сделать блины менее жирными или просто забыли купить нужные продукты. Итог — меньше калорий, но всё та же вкусная и румяная выпечка.

Маленький трюк, большой результат

Добавив газировку в тесто, вы получите блины, которые легко спутать с ресторанными. Нежные, кружевные, румяные и воздушные - они произведут впечатление даже на тех, кто пробовал всё. И да, вы не обязаны никому раскрывать свой секрет.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

