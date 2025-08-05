Топ-5 завтраков с клетчаткой — простой способ улучшить своё самочувствие

Хит-парад клетчатки: диетологи назвали лучшие завтраки для здоровья

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты по здоровому питанию советуют взрослым употреблять от 22 до 34 граммов клетчатки в день, но, к сожалению, большинство людей не соблюдают эти нормы. Увеличение потребления клетчатки может стать важным трендом, особенно на фоне растущей заболеваемости раком толстой кишки.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Гастроэнтеролог доктор Кайл Сталлер добавляет, что клетчатка — проверенный метод для поддержания здоровья, пишет CNN.

Вот несколько вариантов завтрака, которые помогут вам увеличить потребление клетчатки:

Овсянка с добавками

Приготовьте овсянку и добавьте в неё семена чиа, кусочки ягод (например, клубники или малины) и немного меда.

Йогурт с фруктами и орехами

Возьмите натуральный йогурт, добавьте к нему нарезанные фрукты (яблоки или груши) и горсть орехов (например, грецких или миндаля). Это отличный способ начать день!

Тосты с авокадо

На цельнозерновом хлебе сделайте тост с авокадо, сверху немного семян кунжута или тыквы. Можно также добавить помидоры или яйца для разнообразия.

Салат из свежих овощей

Сделайте яркий салат с листовой зеленью, морковью, огурцами и добавьте в него фасоль или горох. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Яйца с овощами

Приготовьте омлет с добавлением шпината, помидоров и грибов.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.



