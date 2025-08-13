Секрет бабушки: готовлю крем-карамель по этому рецепту – зубы здоровые, как у ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Крем-карамель — популярный десерт, который любят и дети, и взрослые. Однако при неправильном приготовлении после употребления лакомства на поверхности наших зубов часто появляются неприятные дырочки — кариес. Чтобы избежать этой проблемы, следуйте нашему рецепту. Для свежести и яркости можно подать крем-карамель с сезонными фруктами.

карамельный соус
Фото: commons.wikimedia.org by Toben, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
карамельный соус

Ингредиенты для крем-карамели:

  • 6 яиц
  • 180 г сахара
  • 750 мл тёплого свежего молока
  • ваниль (по желанию)

Для карамели: 100 г белого сахара

Пошаговый рецепт

  1. Тщательно перемешайте яйца с сахаром до полного растворения кристаллов.
  2. Добавьте тёплое молоко и ваниль, хорошо перемешайте.
  3. Для карамели: насыпьте сахар в сухую сковороду или кастрюлю, поставьте на средний огонь. Когда сахар начнёт карамелизоваться или дымиться, уменьшите огонь и продолжайте растапливать карамель, вращая сковороду круговыми движениями.
  4. Разлейте смесь по небольшим мискам или формочкам.
  5. Поставьте миски в духовку, предварительно разогретую до 150°C. Налейте в форму для запекания горячую воду так, чтобы она доходила до половины высоты мисок.
  6. Выпекайте 1 час, затем оставьте в духовке ещё на 1 час для полного остывания.
  7. Достаньте из духовки, охладите до комнатной температуры и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь для стабилизации текстуры.

Уточнения

Караме́льный пу́динг (фр. crème caramel или flan au caramel) или флан (исп. flan) — десертное блюдо, приготовленное из яиц, сахара, молока и других ингредиентов и политое карамелью. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
