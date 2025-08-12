Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Учёные подтвердили, что холодный полив усиливает горечь огурцов
Китайцы собрались улететь на черную дыру
СМИ: в Италии в августе 2025 года сократился турпоток на пляжи из-за высоких цен
Ранний подъём и прогулки пешком помогут поддерживать физическую активность

Вместо тысячи банок огурцов: эти маринованные кабачки станут хитом сезона – рецепт, который удивит

Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
3:03
Еда

Если вы хотите найти простой, но вкусный и натуральный рецепт, обратите внимание на маринованные кабачки с чесноком. Эта закуска пользуется большой популярностью среди домашних заготовок благодаря своему пикантному вкусу с легкой кислинкой и ярким овощным ароматом. Кабачки, приготовленные по этому рецепту, сохраняют свою форму, имеют приятную текстуру и могут храниться всю зиму.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Рецепт маринованных кабачков с чесноком

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Кабачки (цуккини) среднего размера — 3,3 кг
  • Соль — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 5-6 ст. л.
  • Укроп — 1 зонтик на каждую банку
  • Чеснок — 4-5 зубчиков

Для маринада:

  • Вода — 1 л
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Черный перец горошком — 10-15 шт.
  • Уксус 9% — 150 мл

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте кабачки. Если у них тонкая кожура, снимать её не нужно. Нарежьте кружочками толщиной 5-7 мм. Посыпьте их 1 ст. л. соли, перемешайте и оставьте в миске на 20 минут, чтобы они пустили сок.
  2. Разогрейте сковороду и налейте 2 ст. л. растительного масла. Обжаривайте кабачки партиями по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми. Они должны остаться мягкими, но не разваливаться.
  3. На дно стерилизованных банок положите ветку укропа, несколько ломтиков чеснока и слой обжаренных кабачков. Повторяйте слои, пока банка не будет заполнена. Сверху положите еще несколько ломтиков чеснока.
  4. В кастрюле доведите до кипения 1 л воды, добавьте 150 г сахара, 2 ст. л. соли, лавровый лист, черный перец и 150 мл 9% уксуса. Варите 2 минуты, затем снимите с огня и сразу разлейте маринад по банкам. Плотно закройте крышками.
  5. На дно широкой кастрюли положите полотенце, поставьте банки и залейте горячей водой до края. Стерилизуйте 15 минут (для высоких банок — 20 минут) с момента закипания.
  6. После стерилизации переверните банки вверх дном и накройте одеялом или полотенцами. Оставьте до полного остывания.
  7. Храните заготовки в прохладном, темном месте, например, в погребе или на нижней полке шкафа. При правильном хранении они могут храниться до 1 года, уверяет actualno.com.

Этот рецепт станет отличным дополнением к вашему арсеналу домашних заготовок. Попробуйте приготовить несколько баночек, и вы наверняка оцените их вкус зимой.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в центре России к выходным
Катализатор могут вырезать на СТО — водителям советуют осматривать машину снизу
Индекс Мосбиржи вырос на 0,44% перед саммитом РФ и США — БКС
Исследование: почти 67% россиян испытывают стресс после отпуска
Механическая чистка и профилактика позволят избавиться от зелёного налёта в бассейне
Эксперты: царапание мебели кошкой связано с меткой территории
Пунта-Кана в Доминикане сочетает пляжный отдых с культурными и активными развлечениями
Персеиды: как подготовиться к звездопаду и получить максимум впечатлений
Облепиха начинает обильно плодоносить с 7-летнего возраста
Иосиф Пригожин подтвердил, что его зять лишился жизни на СВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.