Вместо тысячи банок огурцов: эти маринованные кабачки станут хитом сезона – рецепт, который удивит

Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят

Если вы хотите найти простой, но вкусный и натуральный рецепт, обратите внимание на маринованные кабачки с чесноком. Эта закуска пользуется большой популярностью среди домашних заготовок благодаря своему пикантному вкусу с легкой кислинкой и ярким овощным ароматом. Кабачки, приготовленные по этому рецепту, сохраняют свою форму, имеют приятную текстуру и могут храниться всю зиму.

Рецепт маринованных кабачков с чесноком

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Кабачки (цуккини) среднего размера — 3,3 кг

Соль — 1 ст. л.

Растительное масло — 5-6 ст. л.

Укроп — 1 зонтик на каждую банку

Чеснок — 4-5 зубчиков

Для маринада:

Вода — 1 л

Сахар — 150 г

Соль — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Черный перец горошком — 10-15 шт.

Уксус 9% — 150 мл

Приготовление:

Тщательно вымойте кабачки. Если у них тонкая кожура, снимать её не нужно. Нарежьте кружочками толщиной 5-7 мм. Посыпьте их 1 ст. л. соли, перемешайте и оставьте в миске на 20 минут, чтобы они пустили сок. Разогрейте сковороду и налейте 2 ст. л. растительного масла. Обжаривайте кабачки партиями по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми. Они должны остаться мягкими, но не разваливаться. На дно стерилизованных банок положите ветку укропа, несколько ломтиков чеснока и слой обжаренных кабачков. Повторяйте слои, пока банка не будет заполнена. Сверху положите еще несколько ломтиков чеснока. В кастрюле доведите до кипения 1 л воды, добавьте 150 г сахара, 2 ст. л. соли, лавровый лист, черный перец и 150 мл 9% уксуса. Варите 2 минуты, затем снимите с огня и сразу разлейте маринад по банкам. Плотно закройте крышками. На дно широкой кастрюли положите полотенце, поставьте банки и залейте горячей водой до края. Стерилизуйте 15 минут (для высоких банок — 20 минут) с момента закипания. После стерилизации переверните банки вверх дном и накройте одеялом или полотенцами. Оставьте до полного остывания. Храните заготовки в прохладном, темном месте, например, в погребе или на нижней полке шкафа. При правильном хранении они могут храниться до 1 года, уверяет actualno.com.

Этот рецепт станет отличным дополнением к вашему арсеналу домашних заготовок. Попробуйте приготовить несколько баночек, и вы наверняка оцените их вкус зимой.

