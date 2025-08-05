20 дней кулинарного волшебства: Сахалин готовится к гастрономическому марафону Дары морей

В рамках фестиваля "Остров-Рыба" в Южно-Сахалинске с 11 по 31 августа состоится гастрономический марафон "Дары морей" продолжительностью в 20 дней.
Информация об этом была предоставлена пресс-службой, ответственной за организацию мероприятия, пишет sakh.online.
Участие в гастрономическом празднике примут:
В фестивале также примут участие кафе-бар "Эвергрин", суши-бары "Хоккайдо" и "Юзу", рестораны "Кафаница Плескавица", "Клево", "Хомура" и "Сагалиен".
Первые четыре участника предложат гостям сеты из трех блюд по установленной цене, а остальные представят отдельные блюда в рамках специальных предложений.
Ю́жно-Сахали́нск — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. Административный центр Сахалинской области. Город областного значения, центр городского округа город Южно-Сахалинск. Население — 181 976 человек, сто третий по численности населения город России (2025).
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