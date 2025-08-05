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20 дней кулинарного волшебства: Сахалин готовится к гастрономическому марафону Дары морей

Сахалин ждёт гурманов на гастрономический марафон Дары морей
1:41
Еда

В рамках фестиваля "Остров-Рыба" в Южно-Сахалинске с 11 по 31 августа состоится гастрономический марафон "Дары морей" продолжительностью в 20 дней.

Блинчики с магаданским крабом и чесночным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блинчики с магаданским крабом и чесночным соусом

Информация об этом была предоставлена пресс-службой, ответственной за организацию мероприятия, пишет sakh.online.

Участие в гастрономическом празднике примут:

  • Семейное кафе "Робин Бобин" представит салат с кальмарами и моцареллой в кисло-сладком соусе, блюдо из картофеля с лососем и соусом из молодого горошка, эклер с морскими деликатесами, гуакамоле и соусом сальса.
  • Кафе "Асахикава" предложит посетителям овощной салат с тонкой стружкой тунца в ореховом соусе, мисо-суп с тофу и вакаме, а также оякодон с морепродуктами.
  • Ресторан "Гиорги" угостит сливочной ухой с лососем и мидиями, небольшим шашлыком из креветок и гребешков, а также маленькими чебуреками с крабовым мясом.
  • Ресторан "Кипарис" удивит креветками в темпуре с соусом васаби-сгущенка и вареньем из томатов, пиде с лососем, шпинатом и сливочным песто, а также мини-хинкали с гребешком, креветкой и соусом биск.

В фестивале также примут участие кафе-бар "Эвергрин", суши-бары "Хоккайдо" и "Юзу", рестораны "Кафаница Плескавица", "Клево", "Хомура" и "Сагалиен".

Первые четыре участника предложат гостям сеты из трех блюд по установленной цене, а остальные представят отдельные блюда в рамках специальных предложений.

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. Административный центр Сахалинской области. Город областного значения, центр городского округа город Южно-Сахалинск. Население — 181 976 человек, сто третий по численности населения город России (2025).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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