Секрет сочных фрикаделек: добавляю этот ингредиент из детства — и вкуснее не бывает

Эксперты объяснили, какой фарш выбрать для нежных фрикаделек с манкой

Опытные хозяйки знают секрет приготовления сочных и пышных фрикаделек. Всё, что нужно сделать, — добавить в фарш две чайные ложки манной крупы. Это придаст блюду нежность, сочность и идеальную текстуру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Фрикадельки

Зачем нужна манная крупа в фарше?

Манная крупа впитывает лишнюю влагу из фарша, сохраняя мясной сок внутри. Она делает фрикадельки мягкими и нежными, при этом не меняя их вкуса. В отличие от хлеба или картофеля, манка не перебивает вкус мяса, а подчёркивает его. Это идеальный выбор для тех, кто ценит классические фрикадельки без лишних добавок.

Как правильно добавить манную крупу?

На 500 граммов фарша потребуется 2 чайные ложки манки. После добавления крупы фарш нужно поставить в холодильник на 15 минут. За это время крупа впитает влагу, а текстура фарша станет однородной и пластичной. Это позволит легко сформировать фрикадельки, которые не развалятся при жарке и будут покрыты аппетитной корочкой.

Какой фарш выбрать?

Для фрикаделек подойдёт любой мясной фарш. Любители классического вкуса могут выбрать свинину или говядину. Куриный или индюшиный фарш более лёгкий и диетический, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за питанием, сообщает actualno.com.

Дополнительные советы по приготовлению фарша

Важно выбрать качественное мясо. Оно должно быть свежим, с однородной текстурой и без изменений цвета. Для сочности в фарш нужно добавить жирное мясо: лопатку, грудинку или пашину. Для идеальных фрикаделек фарш лучше всего делать грубого помола и тщательно вымесить вручную.

Хлеб или панировочные сухари также могут улучшить текстуру фрикаделек. Размоченный в молоке хлеб или сухари сделают их мягче и сочнее. Однако добавление манной крупы — более предпочтительный вариант.

Размер фрикаделек тоже имеет значение. Для супа лучше делать их небольшими, примерно с вишню, чтобы они не потеряли форму. Для жарки на сковороде или гриле фрикадельки можно сделать более плоскими и приплюснутыми.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

