Секрет итальянского джелато у вас дома: всего 4 ингредиента, и вы в раю

Весной и летом домашнее джелато становится настоящим лакомством, доступным каждому. Этот замороженный десерт порадует детей и любителей сладостей, поднимет настроение и перенесёт в атмосферу итальянских улочек. Приготовить его легко, а результат превзойдёт все ожидания!
Следуя этому рецепту и соблюдая простые правила, вы сможете порадовать себя и близких вкусным домашним джелато. Экспериментируйте с добавками: орехи, какао или шоколад придадут мороженому уникальный вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте домашнее джелато в вафельных рожках, корзиночках, креманках или стаканчиках, украсив шариками, сиропом, джемом, свежими или сушёными фруктами и тёртым шоколадом, советует gotvach.bg. Наслаждайтесь вкусом итальянского десерта у себя дома!
Джелато также желато (итал. gelato — мороженое, от лат. gelātus — замороженный) — итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара, с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов.
