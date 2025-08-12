Секрет итальянского джелато у вас дома: всего 4 ингредиента, и вы в раю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Еда

Весной и летом домашнее джелато становится настоящим лакомством, доступным каждому. Этот замороженный десерт порадует детей и любителей сладостей, поднимет настроение и перенесёт в атмосферу итальянских улочек. Приготовить его легко, а результат превзойдёт все ожидания!

Белое мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Белое мороженое

Следуя этому рецепту и соблюдая простые правила, вы сможете порадовать себя и близких вкусным домашним джелато. Экспериментируйте с добавками: орехи, какао или шоколад придадут мороженому уникальный вкус.

Ингредиенты:

  • Яйца — 1 шт.
  • Сахар — 2-3 ст. л.
  • Свежее молоко — 1 стакан
  • Ваниль или ванильный сахар

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо вилкой, добавьте сахар и ваниль, продолжайте взбивать.
  2. Влейте молоко, снова взбейте и перелейте в кастрюлю.
  3. Поставьте на слабый огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения.
  4. Как только смесь закипит, снимите с огня, чтобы она не загустела.
  5. Остудите смесь и перелейте в лоток, банку или формочки для кексов.
  6. Накройте крышками или полотенцами и поставьте в холодильник минимум на 4-5 часов, перемешивая не менее 4 раз. Если у вас есть мороженица, воспользуйтесь ею для удобства.

Подавайте домашнее джелато в вафельных рожках, корзиночках, креманках или стаканчиках, украсив шариками, сиропом, джемом, свежими или сушёными фруктами и тёртым шоколадом, советует gotvach.bg. Наслаждайтесь вкусом итальянского десерта у себя дома!

Уточнения

Джелато также желато (итал. gelato — мороженое, от лат. gelātus — замороженный) — итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара, с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
