Секрет итальянского джелато у вас дома: всего 4 ингредиента, и вы в раю

Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Весной и летом домашнее джелато становится настоящим лакомством, доступным каждому. Этот замороженный десерт порадует детей и любителей сладостей, поднимет настроение и перенесёт в атмосферу итальянских улочек. Приготовить его легко, а результат превзойдёт все ожидания!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Белое мороженое

Следуя этому рецепту и соблюдая простые правила, вы сможете порадовать себя и близких вкусным домашним джелато. Экспериментируйте с добавками: орехи, какао или шоколад придадут мороженому уникальный вкус.

Ингредиенты:

Яйца — 1 шт.

Сахар — 2-3 ст. л.

Свежее молоко — 1 стакан

Ваниль или ванильный сахар

Приготовление:

Взбейте яйцо вилкой, добавьте сахар и ваниль, продолжайте взбивать. Влейте молоко, снова взбейте и перелейте в кастрюлю. Поставьте на слабый огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Как только смесь закипит, снимите с огня, чтобы она не загустела. Остудите смесь и перелейте в лоток, банку или формочки для кексов. Накройте крышками или полотенцами и поставьте в холодильник минимум на 4-5 часов, перемешивая не менее 4 раз. Если у вас есть мороженица, воспользуйтесь ею для удобства.

Подавайте домашнее джелато в вафельных рожках, корзиночках, креманках или стаканчиках, украсив шариками, сиропом, джемом, свежими или сушёными фруктами и тёртым шоколадом, советует gotvach.bg. Наслаждайтесь вкусом итальянского десерта у себя дома!

Уточнения

Джелато также желато (итал. gelato — мороженое, от лат. gelātus — замороженный) — итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара, с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов.



