Гениальный рецепт из кабачков: теперь готовлю их с румяной корочкой каждый день — очень просто

Сезон кабачков продолжается, и самое время экспериментировать с новыми рецептами.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные цуккини
Если жареные кружочки и оладьи уже приелись, этот рецепт подарит вам новые вкусовые ощущения. Кабачки получаются нежными, мягкими и практически обезжиренными.
Ингредиенты:
Молодые кабачки — 2-3 штуки.
Растительное масло — 50 мл.
Сметана любой жирности — 6 столовых ложек.
Куриные яйца — 2 штуки.
Мука — 1 стакан.
Соль — 1 чайная ложка.
Специи — по вкусу.
Приготовление:
Подготовка кляра: Смешайте все ингредиенты, кроме кабачков и масла, до однородной консистенции. Если смесь получается слишком густой, добавьте пару ложек майонеза для более румяной корочки. Кляр должен напоминать тесто для оладий.
Подготовка кабачков: Кабачки тщательно вымойте и обсушите. При желании снимите кожицу. Нарежьте их кружочками толщиной 1-1,5 см.
Обваливание кабачков в муке: Переложите кабачки в миску, присыпьте мукой и встряхните, чтобы каждый кусочек был покрыт. Это обеспечит хорошее сцепление с кляром.
Жарка: Обмакните каждый кусочек кабачка в кляр и обжарьте на предварительно разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовность проверьте зубочисткой.
Кабачки готовы! Этот рецепт наверняка понравится вам, и вы захотите готовить его снова и снова.
Уточнения
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.