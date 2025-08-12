Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
Эксперты по организации пространства назвали главные причины хаоса в квартире
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню

Гениальный рецепт из кабачков: теперь готовлю их с румяной корочкой каждый день — очень просто

Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
1:39
Еда

Сезон кабачков продолжается, и самое время экспериментировать с новыми рецептами.

Жареные цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные цуккини

Если жареные кружочки и оладьи уже приелись, этот рецепт подарит вам новые вкусовые ощущения. Кабачки получаются нежными, мягкими и практически обезжиренными.

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 2-3 штуки.
  • Растительное масло — 50 мл.
  • Сметана любой жирности — 6 столовых ложек.
  • Куриные яйца — 2 штуки.
  • Мука — 1 стакан.
  • Соль — 1 чайная ложка.
  • Специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовка кляра: Смешайте все ингредиенты, кроме кабачков и масла, до однородной консистенции. Если смесь получается слишком густой, добавьте пару ложек майонеза для более румяной корочки. Кляр должен напоминать тесто для оладий.
  2. Подготовка кабачков: Кабачки тщательно вымойте и обсушите. При желании снимите кожицу. Нарежьте их кружочками толщиной 1-1,5 см.
  3. Обваливание кабачков в муке: Переложите кабачки в миску, присыпьте мукой и встряхните, чтобы каждый кусочек был покрыт. Это обеспечит хорошее сцепление с кляром.
  4. Жарка: Обмакните каждый кусочек кабачка в кляр и обжарьте на предварительно разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовность проверьте зубочисткой.

Кабачки готовы! Этот рецепт наверняка понравится вам, и вы захотите готовить его снова и снова.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Новости спорта
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Последние материалы
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем
Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса
Падел официально аккредитован в России и набирает популярность среди звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.