Гениальный рецепт из кабачков: теперь готовлю их с румяной корочкой каждый день — очень просто

Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны

Сезон кабачков продолжается, и самое время экспериментировать с новыми рецептами.

Жареные цуккини

Если жареные кружочки и оладьи уже приелись, этот рецепт подарит вам новые вкусовые ощущения. Кабачки получаются нежными, мягкими и практически обезжиренными.

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 2-3 штуки.

Растительное масло — 50 мл.

Сметана любой жирности — 6 столовых ложек.

Куриные яйца — 2 штуки.

Мука — 1 стакан.

Соль — 1 чайная ложка.

Специи — по вкусу.

Приготовление:

Подготовка кляра: Смешайте все ингредиенты, кроме кабачков и масла, до однородной консистенции. Если смесь получается слишком густой, добавьте пару ложек майонеза для более румяной корочки. Кляр должен напоминать тесто для оладий. Подготовка кабачков: Кабачки тщательно вымойте и обсушите. При желании снимите кожицу. Нарежьте их кружочками толщиной 1-1,5 см. Обваливание кабачков в муке: Переложите кабачки в миску, присыпьте мукой и встряхните, чтобы каждый кусочек был покрыт. Это обеспечит хорошее сцепление с кляром. Жарка: Обмакните каждый кусочек кабачка в кляр и обжарьте на предварительно разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовность проверьте зубочисткой.

Кабачки готовы! Этот рецепт наверняка понравится вам, и вы захотите готовить его снова и снова.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

