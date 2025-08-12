Вяленые помидоры, как у шеф-повара: всего 7 шагов к гастрономическому шедевру – пальчики оближешь

Кулинары объяснили, как замариновать помидоры с розмарином и базиликом перед вялением

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Вяленые помидоры стали популярными благодаря своему яркому вкусу и простоте приготовления. Для сушки лучше выбирать хорошо созревшие, мясистые и некрупные помидоры с плотной текстурой. Помидоры, которые дозревали на солнце, обладают более насыщенным вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вяленые помидоры

1. Подготовка помидоров

Выбор помидоров:

Выбирайте гладкие, чистые помидоры без гнилых пятен, перезрелостей и повреждений.

Подойдут как небольшие консервированные помидоры, так и черри.

2. Мытьё и нарезка

Тщательно вымойте помидоры.

Нарежьте их дольками, половинками или четвертями в зависимости от предпочтений.

Удалите семена и перегородки.

3. Снятие кожицы

По желанию можно снять кожицу с помидоров. Очищенные помидоры сохнут быстрее, но сохраняют форму и вкус лучше, если оставить кожицу.

4. Добавление специй

Смешайте розмарин, орегано, базилик, чёрный перец, перец чили, кориандр и имбирь в ступке и хорошо растолките.

Добавьте измельчённый чеснок и тщательно перемешайте.

5. Заливка оливковым маслом

Залейте подготовленные помидоры оливковым маслом, смешанным со специями.

6. Сушка помидоров

На воздухе:

Выложите помидоры в смазанное маслом сито, накрытое марлей, на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Переворачивайте помидоры два раза в день. Оставьте на 7 дней, занося на ночь в помещение.

В духовке:

Разогрейте духовку до 100°C. Разложите помидоры на смазанном противне. Сушите в течение 10 часов, периодически приоткрывая дверцу духовки. Следите, чтобы помидоры не запеклись, а высохли.

7. Завершение

Дайте вяленым помидорам остыть. Сложите помидоры в большую банку и залейте оливковым маслом со специями. Храните в холодильнике.

Вяленые помидоры готовы к употреблению! Они станут отличным дополнением к салатам, закускам или самостоятельным блюдом.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

