Вяленые помидоры, как у шеф-повара: всего 7 шагов к гастрономическому шедевру – пальчики оближешь

Вяленые помидоры стали популярными благодаря своему яркому вкусу и простоте приготовления. Для сушки лучше выбирать хорошо созревшие, мясистые и некрупные помидоры с плотной текстурой. Помидоры, которые дозревали на солнце, обладают более насыщенным вкусом и ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вяленые помидоры
1. Подготовка помидоров
Выбор помидоров:
Выбирайте гладкие, чистые помидоры без гнилых пятен, перезрелостей и повреждений.
Подойдут как небольшие консервированные помидоры, так и черри.
2. Мытьё и нарезка
Тщательно вымойте помидоры.
Нарежьте их дольками, половинками или четвертями в зависимости от предпочтений.
Удалите семена и перегородки.
3. Снятие кожицы
По желанию можно снять кожицу с помидоров. Очищенные помидоры сохнут быстрее, но сохраняют форму и вкус лучше, если оставить кожицу.
4. Добавление специй
Смешайте розмарин, орегано, базилик, чёрный перец, перец чили, кориандр и имбирь в ступке и хорошо растолките.
Добавьте измельчённый чеснок и тщательно перемешайте.
5. Заливка оливковым маслом
Залейте подготовленные помидоры оливковым маслом, смешанным со специями.
6. Сушка помидоров
На воздухе:
Выложите помидоры в смазанное маслом сито, накрытое марлей, на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Переворачивайте помидоры два раза в день.
Оставьте на 7 дней, занося на ночь в помещение.
В духовке:
Разогрейте духовку до 100°C.
Разложите помидоры на смазанном противне.
Сушите в течение 10 часов, периодически приоткрывая дверцу духовки.
Следите, чтобы помидоры не запеклись, а высохли.
7. Завершение
Дайте вяленым помидорам остыть.
Сложите помидоры в большую банку и залейте оливковым маслом со специями.
Храните в холодильнике.
Вяленые помидоры готовы к употреблению! Они станут отличным дополнением к салатам, закускам или самостоятельным блюдом.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).