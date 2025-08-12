Секреты нежной сочности: 5 способов размягчить мясо без маринада — результат удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
2:12
Еда

Даже начинающие повара знают, что для мягкости мяса его нужно замариновать. Но не всем нравятся маринады или они противопоказаны по состоянию здоровья. Существуют альтернативные способы размягчить мясо без использования маринадов. Например, отбивание, соление, использование соды или медленное приготовление. Эти методы помогают добиться мягкости без маринада.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк
  1. Отбивание разрушает мышечные волокна, делая мясо более нежным и легким для жевания. Для этого можно использовать молоток для мяса, скалку или тяжелую сковороду. Чтобы избежать брызг и сохранить чистоту, положите мясо между полиэтиленовой пленкой или вощеной бумагой.
  2. Соление помогает извлечь влагу из мяса, делая его более мягким. Для жестких кусков мяса рекомендуется обильно посолить их минимум за час до приготовления и затем тщательно смыть соль перед готовкой. Сухое маринование, при котором мясо солят и оставляют на некоторое время, также способствует размягчению.
  3. Пищевая сода повышает уровень pH на поверхности мяса, что предотвращает связывание белков и делает мясо более нежным. Для использования соды посыпьте кусок мяса с обеих сторон, вотрите, оставьте в холодильнике на несколько часов, а затем тщательно промойте. Соду также можно добавлять в сухой рассол или использовать для фарша.
  4. Медленное приготовление позволяет коллагену (жесткой соединительной ткани) превратиться в желатин при низких температурах в течение долгого времени. Методы медленной готовки, такие как тушение или использование мультиварки, идеально подходят для размягчения жестких кусков мяса, делая их нежными и сочными.
  5. Другие методы размягчения мяса включают использование острого ножа или вилки для разрушения мышечных волокон, а также варку жесткого мяса в бульоне или других жидкостях, что помогает сделать его мягче, особенно если оно пересохло или пережарилось, пишет gotvach. bg.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

