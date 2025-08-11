Эти фрикадельки разрушают стереотипы: томатный соус и моцарелла творят чудеса

Шеф-повар предложил рецепт фрикаделек с моцареллой, томатным соусом и травами

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто фрикадельки, а настоящие кулинарные шедевры, где каждая фрикаделька — это маленькое произведение искусства, а томатный соус и моцарелла создают симфонию вкусов. Когда классические фрикадельки встречаются с тающей моцареллой и сочным томатным соусом, рождается нечто волшебное!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Требуемые продукты

Для фрикаделек

Смесь фарша (свинина и говядина) — 500 г

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Пармезан тертый — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Чеснок, прессованный — 2 зубчика

Петрушка, мелко нарезанная — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Оливковое масло — для жарки

Для томатного соуса

Консервированные помидоры — 500 мл

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Базилик или орегано — 1 ч. л. (по желанию)

Для тостов

Тертая моцарелла — 150 г

Свежий тимьян или базилик — для посыпки

Способ приготовления

Готовим фрикадельки: Смешайте фарш с панировочными сухарями, яйцом, чесноком, петрушкой, пармезаном и специями. Хорошо вымесите, чтобы ингредиенты равномерно распределились, и сформируйте небольшие фрикадельки. Обжариваем фрикадельки: Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки. Это придаст им аппетитный внешний вид и запечатает все соки внутри. Готовим томатный соус: В отдельной сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте чеснок и слегка обжарьте. Затем добавьте консервированные помидоры, сахар, соль, черный перец и тушите соус 10-15 минут, пока он слегка не загустеет. Соус должен быть насыщенным и ароматным. Собираем блюдо: Переложите фрикадельки в томатный соус и готовьте ещё 10 минут на медленном огне, чтобы они пропитались вкусом соуса. Запекаем: Переложите все на противень, щедро посыпьте тертой моцареллой и запекайте при температуре 200°C около 10 минут, пока сыр не расплавится и слегка не подрумянится. Подаем: Посыпьте фрикадельки свежим тимьяном или базиликом и подавайте их теплыми. Они идеально сочетаются с хрустящей фокаччей или пастой, но и сами по себе станут настоящим кулинарным открытием.

Наслаждайтесь этим волшебным блюдом, которое подарит вам незабываемые моменты радости и удовольствия!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

