Эти фрикадельки разрушают стереотипы: томатный соус и моцарелла творят чудеса

Это не просто фрикадельки, а настоящие кулинарные шедевры, где каждая фрикаделька — это маленькое произведение искусства, а томатный соус и моцарелла создают симфонию вкусов. Когда классические фрикадельки встречаются с тающей моцареллой и сочным томатным соусом, рождается нечто волшебное!
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка
Требуемые продукты
Для фрикаделек
Смесь фарша (свинина и говядина) — 500 г
Панировочные сухари — 3 ст. л.
Пармезан тертый — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Чеснок, прессованный — 2 зубчика
Петрушка, мелко нарезанная — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Оливковое масло — для жарки
Для томатного соуса
Консервированные помидоры — 500 мл
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль и перец — по вкусу
Базилик или орегано — 1 ч. л. (по желанию)
Для тостов
Тертая моцарелла — 150 г
Свежий тимьян или базилик — для посыпки
Способ приготовления
Готовим фрикадельки: Смешайте фарш с панировочными сухарями, яйцом, чесноком, петрушкой, пармезаном и специями. Хорошо вымесите, чтобы ингредиенты равномерно распределились, и сформируйте небольшие фрикадельки.
Обжариваем фрикадельки: Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки. Это придаст им аппетитный внешний вид и запечатает все соки внутри.
Готовим томатный соус: В отдельной сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте чеснок и слегка обжарьте. Затем добавьте консервированные помидоры, сахар, соль, черный перец и тушите соус 10-15 минут, пока он слегка не загустеет. Соус должен быть насыщенным и ароматным.
Собираем блюдо: Переложите фрикадельки в томатный соус и готовьте ещё 10 минут на медленном огне, чтобы они пропитались вкусом соуса.
Запекаем: Переложите все на противень, щедро посыпьте тертой моцареллой и запекайте при температуре 200°C около 10 минут, пока сыр не расплавится и слегка не подрумянится.
Подаем: Посыпьте фрикадельки свежим тимьяном или базиликом и подавайте их теплыми. Они идеально сочетаются с хрустящей фокаччей или пастой, но и сами по себе станут настоящим кулинарным открытием.
Наслаждайтесь этим волшебным блюдом, которое подарит вам незабываемые моменты радости и удовольствия!
Уточнения
Фрикаде́лькифрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.