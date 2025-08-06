Блюдо, после которого на кухне воцаряется тишина — все едят и молчат от удовольствия

Как приготовить запеканку с грибами и картофелем: пошаговый рецепт на ужин

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам надоело однообразие в меню или вы не знаете, что быстро и вкусно приготовить на ужин, запеканка с грибами и картофелем станет отличным решением. Это блюдо не только сытное и аппетитное, но и лёгкое в приготовлении. Оно идеально подходит для семейного ужина и может стать звездой вашего стола благодаря нежной текстуре и богатству вкусов.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain картофельная запеканка

Почему стоит выбрать запеканку?

Простота приготовления: вам не нужно быть опытным поваром, чтобы создать эту вкуснятину. Все, что нужно — это порезать ингредиенты и запечь их в духовке. Сытность: картофель и грибы — отличное сочетание, которое насытит всю семью и не требует длительного приготовления основных компонентов. Разнообразие вкуса: запеканку можно адаптировать под любые предпочтения, добавляя различные специи, овощи или даже немного мяса.

Ингредиенты

Для приготовления запеканки вам потребуются:

700 г картофеля (лучше всего использовать старый картофель, он более крахмалистый)

300 г грибов (шампиньоны подойдут идеально, но можно использовать и другие породы)

1 большая луковица

100 г твердого сыра (по желанию, для образования золотистой корочки)

200 мл сливок или сметаны

2 яйца

Соль, перец и любимые специи (например, тимьян или орегано)

Оливковое или растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов:

Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками.

Лук нарежьте полукольцами.

Грибы вымойте и нарежьте ломтиками.

Обжарка овощей:

В сковороде разогрейте немного масла, добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности.

Затем добавьте грибы и готовьте 5-7 минут, пока они не станут золотистыми и не выпустят влагу. Приправьте солью и перцем.

Сборка запеканки:

В форму для запекания выложите половину картофельных ломтиков, посолите и поперчите.

На картошку выложите грибную смеси с луком.

Сверху закройте оставшейся половиной картофеля.

Приготовление заливки:

В миске взбейте яйца, добавьте сливки или сметану, щепотку соли и дополнительных специй на ваш вкус.

Полученную смесь равномерно залейте на запеканку.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180°C. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 30 минут.

Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром (если используете) и запекайте еще 20-30 минут до образования золотистой корочки.

Подача:

Дайте запеканке немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Гарнир не требуется, так как это блюдо вполне самодостаточно, но его можно дополнить свежими овощами или зеленью.

Запеканка с грибами и картофелем — это простое, вкусное и сытное блюдо, которое порадует вас и ваших близких. С его помощью вы легко решите проблему, что приготовить на ужин, а также разнообразите свой рацион.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента.

