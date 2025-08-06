Блюдо, после которого на кухне воцаряется тишина — все едят и молчат от удовольствия

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Как приготовить запеканку с грибами и картофелем: пошаговый рецепт на ужин
3:13
Еда

Если вам надоело однообразие в меню или вы не знаете, что быстро и вкусно приготовить на ужин, запеканка с грибами и картофелем станет отличным решением. Это блюдо не только сытное и аппетитное, но и лёгкое в приготовлении. Оно идеально подходит для семейного ужина и может стать звездой вашего стола благодаря нежной текстуре и богатству вкусов.

картофельная запеканка
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
картофельная запеканка

Почему стоит выбрать запеканку?

  1. Простота приготовления: вам не нужно быть опытным поваром, чтобы создать эту вкуснятину. Все, что нужно — это порезать ингредиенты и запечь их в духовке.
  2. Сытность: картофель и грибы — отличное сочетание, которое насытит всю семью и не требует длительного приготовления основных компонентов.
  3. Разнообразие вкуса: запеканку можно адаптировать под любые предпочтения, добавляя различные специи, овощи или даже немного мяса.

Ингредиенты

Для приготовления запеканки вам потребуются:

  • 700 г картофеля (лучше всего использовать старый картофель, он более крахмалистый)
  • 300 г грибов (шампиньоны подойдут идеально, но можно использовать и другие породы)
  • 1 большая луковица
  • 100 г твердого сыра (по желанию, для образования золотистой корочки)
  • 200 мл сливок или сметаны
  • 2 яйца
  • Соль, перец и любимые специи (например, тимьян или орегано)
  • Оливковое или растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов:

  • Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками.
  • Лук нарежьте полукольцами.
  • Грибы вымойте и нарежьте ломтиками.

Обжарка овощей:

  • В сковороде разогрейте немного масла, добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности.
  • Затем добавьте грибы и готовьте 5-7 минут, пока они не станут золотистыми и не выпустят влагу. Приправьте солью и перцем.

Сборка запеканки:

  • В форму для запекания выложите половину картофельных ломтиков, посолите и поперчите.
  • На картошку выложите грибную смеси с луком.
  • Сверху закройте оставшейся половиной картофеля.

Приготовление заливки:

  • В миске взбейте яйца, добавьте сливки или сметану, щепотку соли и дополнительных специй на ваш вкус.
  • Полученную смесь равномерно залейте на запеканку.

Запекание:

  • Разогрейте духовку до 180°C. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 30 минут.
  • Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром (если используете) и запекайте еще 20-30 минут до образования золотистой корочки.

Подача:

  • Дайте запеканке немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Гарнир не требуется, так как это блюдо вполне самодостаточно, но его можно дополнить свежими овощами или зеленью.

Запеканка с грибами и картофелем — это простое, вкусное и сытное блюдо, которое порадует вас и ваших близких. С его помощью вы легко решите проблему, что приготовить на ужин, а также разнообразите свой рацион.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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