Пельмени с характером: это не магазинная пресная лепёшка, а настоящая мясная бомба

Врач-диетолог: баранина богата белком, железом и цинком

3:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Баранина – это мясо с особым характером и насыщенным вкусом. Несмотря на свою популярность в мировой кухне, на нашем столе она появляется довольно редко. Если вы решили внести разнообразие в свой рацион и впервые собираетесь попробовать приготовить блюда из баранины, эти рецепты для вас!

Фото: commons.wikimedia. org by TonyHagale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушеная баранина с весенними овощами

Почему стоит попробовать баранину?

Прежде чем перейти к рецептам, давайте выясним, почему баранина заслуживает вашего внимания.

Новый вкус: баранина имеет уникальный насыщенный и слегка сладковатый вкус, который отличается от говядины и свинины. Польза: это мясо богато белком, витаминами и минералами, такими как железо и цинк. Многообразие блюд: баранину можно готовить различными способами – от запекания до жарки и тушения.

Рецепты для первого опыта с бараниной

Баранина с картофелем в духовке

Этот простой рецепт отлично подойдет для первого раза, так как требует минимальных усилий и максимум удовольствия.

Ингредиенты:

600 г баранины (шеи или лопатки)

800 г картофеля

2-3 зубчика чеснока

1 большая луковица

Оливковое масло

Соль, перец и ваши любимые специи (тимьян, розмарин)

Приготовление:

Нарежьте баранину на крупные куски и замаринуйте с солью, перцем и специями. Очистите и нарежьте картофель крупными дольками и лук полукольцами. Выложите баранину на противень, с картофелем и луком. Полейте оливковым маслом. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 1.5-2 часа.

Пельмени с бараниной

Если вы хотите попробовать баранину в интересной интерпретации, готовьте пельмени с бараниной.

Ингредиенты:

400 г мясного фарша из баранины

200 г лука (мелко нарезанного)

300 г муки

1 яйцо

Вода, соль, перец по вкусу

Приготовление:

Замесите тесто из муки, яйца и воды. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. В отдельной миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте соль и перец. Раскатайте тесто и вырезайте кружки. На каждый кружок положите начинку и защипните края. Варите пельмени в подсоленной воде около 10 минут до готовности.

Баранина на гриле с овощами

Гриль — это отличный способ приготовления мяса, который позволяет сохранить его вкусовые качества и добавить разнообразие на ваш стол.

Ингредиенты:

500 г баранины (филе или каре)

2-3 болгарских перца

1-2 цукини

Оливковое масло

Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

Нарежьте баранину на порционные кусочки и замаринуйте с оливковым маслом, солью и специями. Нарежьте перцы и цукини, посолите и поперчите. Нанизайте куски мяса и овощи на шпажки и готовьте на гриле или сковороде-гриль 15-20 минут, переворачивая.

Приготовление баранины в первый раз не должно быть сложным и пугающим. Эти простые, но вкусные рецепты помогут вам познакомиться с этим замечательным мясом и позволят ощутить его насыщенный вкус. Не бойтесь экспериментировать, добавляйте разные специи и овощи.

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу. Мясо молодого ягнёнка называется ягнятина (до 1 года).

