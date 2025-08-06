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Пельмени с характером: это не магазинная пресная лепёшка, а настоящая мясная бомба

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3:33
Еда

Баранина – это мясо с особым характером и насыщенным вкусом. Несмотря на свою популярность в мировой кухне, на нашем столе она появляется довольно редко. Если вы решили внести разнообразие в свой рацион и впервые собираетесь попробовать приготовить блюда из баранины, эти рецепты для вас! 

Тушеная баранина с весенними овощами
Фото: commons.wikimedia. org by TonyHagale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушеная баранина с весенними овощами

Почему стоит попробовать баранину?

Прежде чем перейти к рецептам, давайте выясним, почему баранина заслуживает вашего внимания. 

  1. Новый вкус: баранина имеет уникальный насыщенный и слегка сладковатый вкус, который отличается от говядины и свинины.
  2. Польза: это мясо богато белком, витаминами и минералами, такими как железо и цинк.
  3. Многообразие блюд: баранину можно готовить различными способами – от запекания до жарки и тушения.

Рецепты для первого опыта с бараниной

Баранина с картофелем в духовке

Этот простой рецепт отлично подойдет для первого раза, так как требует минимальных усилий и максимум удовольствия.

Ингредиенты:

  • 600 г баранины (шеи или лопатки)
  • 800 г картофеля
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 большая луковица
  • Оливковое масло
  • Соль, перец и ваши любимые специи (тимьян, розмарин)

Приготовление:

  1. Нарежьте баранину на крупные куски и замаринуйте с солью, перцем и специями.
  2. Очистите и нарежьте картофель крупными дольками и лук полукольцами.
  3. Выложите баранину на противень, с картофелем и луком. Полейте оливковым маслом.
  4. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 1.5-2 часа. 

Пельмени с бараниной

Если вы хотите попробовать баранину в интересной интерпретации, готовьте пельмени с бараниной.

Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша из баранины
  • 200 г лука (мелко нарезанного)
  • 300 г муки
  • 1 яйцо
  • Вода, соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, яйца и воды. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  2. В отдельной миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте соль и перец.
  3. Раскатайте тесто и вырезайте кружки. На каждый кружок положите начинку и защипните края.
  4. Варите пельмени в подсоленной воде около 10 минут до готовности.

Баранина на гриле с овощами

Гриль — это отличный способ приготовления мяса, который позволяет сохранить его вкусовые качества и добавить разнообразие на ваш стол.

Ингредиенты:

  • 500 г баранины (филе или каре)
  • 2-3 болгарских перца
  • 1-2 цукини
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте баранину на порционные кусочки и замаринуйте с оливковым маслом, солью и специями.
  2. Нарежьте перцы и цукини, посолите и поперчите.
  3. Нанизайте куски мяса и овощи на шпажки и готовьте на гриле или сковороде-гриль 15-20 минут, переворачивая.

Приготовление баранины в первый раз не должно быть сложным и пугающим. Эти простые, но вкусные рецепты помогут вам познакомиться с этим замечательным мясом и позволят ощутить его насыщенный вкус. Не бойтесь экспериментировать, добавляйте разные специи и овощи.

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу. Мясо молодого ягнёнка называется ягнятина (до 1 года).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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