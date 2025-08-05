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Рулетики из свинины: 3 простых начинки, которые изменят ваше представление о блюде

Как приготовить рулетики из свинины с морковью и сыром — пошаговый рецепт
3:00
Еда

Рулетики из свинины — это не просто блюдо, а кулинарное искушение, способное украсить любой стол! Нежное мясо с ароматной начинкой приятно удивит вас и ваших близких, а процесс приготовления станет настоящим кулинарным приключением. Давайте вместе откроем секреты, как сотворить это восхитительное блюдо, чтобы его полюбила вся семья.

рулетики из бекона
Фото: flickr.com by Helen T, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рулетики из бекона

Что нам нужно?

Для приготовления рулетиков вам понадобятся:

  • 500 г свинины (филе или шея — любой вариант подойдет)
  • 1-2 зубчика чеснока (для аромата)
  • 1 средняя луковица (для сочности)
  • 100 г сыра (по желанию для пикантности)
  • 1-2 моркови (придадут сладость и яркость)
  • Соль и перец по вкусу
  • Специи и травы (паприка, базилик, итальянские травы — выбирайте на свой вкус)
  • Оливковое или растительное масло для жарки
  • Зубочистки или кухонная нить для фиксации рулетиков

Подготовка свинины

Нарезаем мясо: промойте свинину холодной водой и обсушите. Нарежьте мясо на тонкие пластины, толщиной около 1-2 см. Если хотите, можно слегка отбить каждый кусочек, чтобы он стал более мягким.

Приготовление ароматной начинки

Создаём начинку: вот здесь начинается самое интересное! Начинки можно делать самые разные, и каждый раз вы будете открывать новые грани вкуса. Вот несколько идей:

  • Чесночная начинка: измельчите чеснок и лук, посолите, поперчите. Любите острое? Добавьте немного перца чили!
  • Сырно-морковная начинка: натрите морковь на терке, смешайте с натертым сыром и добавьте порошок чеснока.
  • Шпинат с сыром: обжарьте шпинат и лук на сковороде, добавьте сыр и ваши любимые травы.

Формирование рулетиков

Скручиваем рулетики: на каждую стейк-пластину аккуратно выложите начинку, не перегружая. Заверните мясо в рулет, начиная с одного края. Закрепите рулетик с помощью зубочисток или перевяжите кухонной нитью.

Жарка и тушение

  • Обжариваем рулетики: в сковороде разогрейте оливковое или растительное масло. Обжаривайте рулетики на среднем огне до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны. Это создаст аппетитную корочку!
  • Тушим для сочности: как только рулетики обжарились, добавьте немного горячей воды или бульона, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15-20 минут. Это сделает мясо невероятно нежным и сочным!

Подача

Создаём шедевр на тарелке: готовы рулетики можно подавать на стол с разнообразными гарнирами: от картофельного пюре до легкого овощного салата. Уберите зубочистки и украсьте блюдо зеленью и лимонными дольками для яркости!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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