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Картофельное пюре, после которого дети просят добавки: секрет — в одном неожиданном ингредиенте

Как сделать картофельное пюре воздушным и ароматным — подборка рецептов от шефов
2:57
Еда

Картофельное пюре — это классическое блюдо, которое обычно нравится всем, особенно детям. Однако сделать его не только вкусным, но и привлекательным для малышей — задача не из легких. Мы поделимся секретами, как приготовить картофельное пюре, которое покорит даже самых привередливых едоков.

Оленина с морошковым соусом и пюре из репы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оленина с морошковым соусом и пюре из репы

Выбор ингредиентов

Для приготовления вкусного пюре, прежде всего, важно правильно выбрать картофель. Лучше всего подойдёт крахмалистый сорт, такой как "Айдахо" или "Руссет". Они сделают пюре более воздушным и нежным. Кроме картофеля, вам потребуются:

  • Молоко или сливки (по желанию)
  • Масло (сливочное или оливковое)
  • Соль по вкусу
  • Специи для аромата (например, мускатный орех, перец)

Приготовление картофеля

Начните с подготовки картофеля:

  • Очистите картофель от кожуры и нарежьте на равные кусочки, чтобы они сварились равномерно.
  • Положите нарезанный картофель в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте немного соли.
  • Доведите до кипения и варите на среднем огне до мягкости (примерно 15-20 минут).

После того как картофель сварился, слейте воду и дайте ему немного остыть. Затем приступайте к пюринированию:

  • Используйте тёрку, картофельный толкушку, пресс для картофеля или блендер. Каждый из этих способов даст свой уникальный результат. Блендер сделает пюре особенно воздушным, но не переусердствуйте, чтобы избежать превращения пюре в клейкую массу.
  • Добавьте теплое молоко (или сливки) и масло. Начинайте с небольшого количества и постепенно добавляйте, пока не достигнете желаемой консистенции.
  • Приправьте солью и добавьте специи по вкусу.

Интересные дополнения

Чтобы сделать пюре более интересным и аппетитным, можно добавить различные ингредиенты:

  • Овощи: включите в пюре вареный морковь, цветную капусту или брокколи. Эти овощи добавят яркие цвета и пленительный вкус.
  • Сыр: нежное картофельное пюре можно обогатить тертым сыром. Чеддер, пармезан или даже мягкий крем-сыр — отличные варианты.
  • Специи: попробуйте добавить немного чесночного порошка, прованских трав или запах свежей зелени (укроп, петрушка). Это придаст пюре необычный аромат.
  • Разнообразие представления: используйте формочки для выпечки, чтобы создать интересную форму для пюре. Дети оценят интересную подачу и смогут с радостью пробовать новое.

Подавайте пюре с глазуньей, к мясным или рыбным блюдам, с соусом или просто как отдельное блюдо. Вы можете украсить пюре свежей зеленью, кусочками овощей или тертым сыром, чтобы сделать его еще более привлекательным.

Уточнения

Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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