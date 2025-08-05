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Простая закуска, которую будут просить готовить снова и снова: 5 баклажанов и немного волшебства

Паштет из баклажанов и орехов: пошаговый рецепт
1:46
Еда

Этот паштет — настоящая находка. Он отлично подходит к рису, макаронам, свежим овощам, а также становится вкуснейшей намазкой для хлеба, тостов и крекеров. Универсальность блюда делает его любимцем и на повседневной кухне, и на праздничном столе.

Паштет из баклажанов с орехами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паштет из баклажанов с орехами

Ингредиенты

  • Баклажаны — 5 штук
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Сванская соль — 1,5 ч. л.
  • Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
  • Смесь молотых перцев — 3 щепотки
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Укроп — 5 веточек
  • Чеснок — 2 зубчика

10 шагов до идеального паштета

  1. Нарежьте баклажаны крупно. Если кожура горчит — очистите её. Обжарьте баклажаны на сильном огне с растительным маслом, периодически помешивая. Примерно 15–20 минут, пока не станут мягкими.
  2. Добавьте сванскую соль, хмели-сунели и щедро посыпьте смесью свежемолотых перцев.
  3. Перемешайте и обжарьте ещё пару минут для усиления аромата.
  4. Переложите обжаренные баклажаны в чашу кухонного комбайна.
  5. Измельчите до состояния густого пюре. Переместите массу в миску. В ту же чашу отправьте грецкие орехи.
  6. Измельчите их до состояния мелкой крошки и добавьте к баклажанам.
  7. Мелко порежьте укроп, чеснок пропустите через пресс и добавьте в миску.
  8. Хорошо всё перемешайте. Поставьте паштет в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы вкусы "поженились".

Готово! Подавать можно как закуску или гарнир. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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