Простая закуска, которую будут просить готовить снова и снова: 5 баклажанов и немного волшебства

Этот паштет — настоящая находка. Он отлично подходит к рису, макаронам, свежим овощам, а также становится вкуснейшей намазкой для хлеба, тостов и крекеров. Универсальность блюда делает его любимцем и на повседневной кухне, и на праздничном столе.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паштет из баклажанов с орехами
Ингредиенты
Баклажаны — 5 штук
Масло растительное — 2 ст. л.
Сванская соль — 1,5 ч. л.
Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
Смесь молотых перцев — 3 щепотки
Грецкие орехи — 100 г
Укроп — 5 веточек
Чеснок — 2 зубчика
10 шагов до идеального паштета
Нарежьте баклажаны крупно. Если кожура горчит — очистите её. Обжарьте баклажаны на сильном огне с растительным маслом, периодически помешивая. Примерно 15–20 минут, пока не станут мягкими.
Добавьте сванскую соль, хмели-сунели и щедро посыпьте смесью свежемолотых перцев.
Перемешайте и обжарьте ещё пару минут для усиления аромата.
Переложите обжаренные баклажаны в чашу кухонного комбайна.
Измельчите до состояния густого пюре. Переместите массу в миску. В ту же чашу отправьте грецкие орехи.
Измельчите их до состояния мелкой крошки и добавьте к баклажанам.
Мелко порежьте укроп, чеснок пропустите через пресс и добавьте в миску.
Хорошо всё перемешайте. Поставьте паштет в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы вкусы "поженились".
Готово! Подавать можно как закуску или гарнир. Приятного аппетита!
Уточнения
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).