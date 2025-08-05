Простая закуска, которую будут просить готовить снова и снова: 5 баклажанов и немного волшебства

Паштет из баклажанов и орехов: пошаговый рецепт

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот паштет — настоящая находка. Он отлично подходит к рису, макаронам, свежим овощам, а также становится вкуснейшей намазкой для хлеба, тостов и крекеров. Универсальность блюда делает его любимцем и на повседневной кухне, и на праздничном столе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Паштет из баклажанов с орехами

Ингредиенты

Баклажаны — 5 штук

Масло растительное — 2 ст. л.

Сванская соль — 1,5 ч. л.

Хмели-сунели — 0,5 ч. л.

Смесь молотых перцев — 3 щепотки

Грецкие орехи — 100 г

Укроп — 5 веточек

Чеснок — 2 зубчика

10 шагов до идеального паштета

Нарежьте баклажаны крупно. Если кожура горчит — очистите её. Обжарьте баклажаны на сильном огне с растительным маслом, периодически помешивая. Примерно 15–20 минут, пока не станут мягкими. Добавьте сванскую соль, хмели-сунели и щедро посыпьте смесью свежемолотых перцев. Перемешайте и обжарьте ещё пару минут для усиления аромата. Переложите обжаренные баклажаны в чашу кухонного комбайна. Измельчите до состояния густого пюре. Переместите массу в миску. В ту же чашу отправьте грецкие орехи. Измельчите их до состояния мелкой крошки и добавьте к баклажанам. Мелко порежьте укроп, чеснок пропустите через пресс и добавьте в миску. Хорошо всё перемешайте. Поставьте паштет в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы вкусы "поженились".

Готово! Подавать можно как закуску или гарнир. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

