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Не заказывайте пиццу: тесто как в пиццерии, начинка — ещё лучше: рецепт, который нельзя пропустить

Рецепт пиццы с томатами и итальянскими травами
2:04
Еда

Если вы ищете рецепт настоящей домашней пиццы, чтобы порадовать семью или устроить уютный вечер с друзьями — вы по адресу. Эта пицца собрала всё, что мы любим: сочные сосиски, свежие томаты, расплавленную моцареллу и щедрую щепотку итальянских трав. Всё это на тонком тесте с аппетитными бортиками и фирменным томатным соусом.

пицца
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пицца

Ингредиенты

Для теста

  • Мука пшеничная высшего сорта — 250 г
  • Вода тёплая — 180 мл
  • Масло оливковое — 10 г
  • Сахар — 7 г
  • Соль — 5 г
  • Дрожжи сухие — 1 ч.л.

Для начинки

  • Сыр Моцарелла — 100 г
  • Сыр Российский — 70 г
  • Сосиски — 150 г
  • Помидор — 100 г
  • Соус томатный — 75 г
  • Итальянские травы — по вкусу

Процесс приготовления

  1. В тёплую воду влейте оливковое масло, добавьте соль. В отдельной миске соедините муку с дрожжами и сахаром. Влейте жидкость в сухую смесь и вымесите тесто до эластичности.
  2. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте подходить на 45–60 минут.
  3. Пока тесто подходит, подготовьте ингредиенты для начинки: нарежьте сосиски, помидоры, натрите сыр.
  4. Разогрейте духовку до максимальной температуры (250–275°C). Подошедшее тесто обомните, раскатайте в тонкий круг.
  5. Отступив примерно 1,5 см от края, смажьте основу томатным соусом, посыпьте итальянскими травами.
  6. Добавьте тёртый российский сыр и выложите колечки сосисок.
  7. Сверху разложите дольки помидоров и ломтики моцареллы.
  8. Выпекайте в разогретой духовке около 10–12 минут — до румяной корочки и расплавленного сыра.

Подавайте горячей! Наслаждайтесь вкусом — это действительно домашняя классика.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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