Не заказывайте пиццу: тесто как в пиццерии, начинка — ещё лучше: рецепт, который нельзя пропустить

Рецепт пиццы с томатами и итальянскими травами

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт настоящей домашней пиццы, чтобы порадовать семью или устроить уютный вечер с друзьями — вы по адресу. Эта пицца собрала всё, что мы любим: сочные сосиски, свежие томаты, расплавленную моцареллу и щедрую щепотку итальянских трав. Всё это на тонком тесте с аппетитными бортиками и фирменным томатным соусом.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пицца

Ингредиенты

Для теста

Мука пшеничная высшего сорта — 250 г

Вода тёплая — 180 мл

Масло оливковое — 10 г

Сахар — 7 г

Соль — 5 г

Дрожжи сухие — 1 ч.л.

Для начинки

Сыр Моцарелла — 100 г

Сыр Российский — 70 г

Сосиски — 150 г

Помидор — 100 г

Соус томатный — 75 г

Итальянские травы — по вкусу

Процесс приготовления

В тёплую воду влейте оливковое масло, добавьте соль. В отдельной миске соедините муку с дрожжами и сахаром. Влейте жидкость в сухую смесь и вымесите тесто до эластичности. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте подходить на 45–60 минут. Пока тесто подходит, подготовьте ингредиенты для начинки: нарежьте сосиски, помидоры, натрите сыр. Разогрейте духовку до максимальной температуры (250–275°C). Подошедшее тесто обомните, раскатайте в тонкий круг. Отступив примерно 1,5 см от края, смажьте основу томатным соусом, посыпьте итальянскими травами. Добавьте тёртый российский сыр и выложите колечки сосисок. Сверху разложите дольки помидоров и ломтики моцареллы. Выпекайте в разогретой духовке около 10–12 минут — до румяной корочки и расплавленного сыра.

Подавайте горячей! Наслаждайтесь вкусом — это действительно домашняя классика.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо.

