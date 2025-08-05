Не заказывайте пиццу: тесто как в пиццерии, начинка — ещё лучше: рецепт, который нельзя пропустить

Если вы ищете рецепт настоящей домашней пиццы, чтобы порадовать семью или устроить уютный вечер с друзьями — вы по адресу. Эта пицца собрала всё, что мы любим: сочные сосиски, свежие томаты, расплавленную моцареллу и щедрую щепотку итальянских трав. Всё это на тонком тесте с аппетитными бортиками и фирменным томатным соусом.
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пицца
Ингредиенты
Для теста
Мука пшеничная высшего сорта — 250 г
Вода тёплая — 180 мл
Масло оливковое — 10 г
Сахар — 7 г
Соль — 5 г
Дрожжи сухие — 1 ч.л.
Для начинки
Сыр Моцарелла — 100 г
Сыр Российский — 70 г
Сосиски — 150 г
Помидор — 100 г
Соус томатный — 75 г
Итальянские травы — по вкусу
Процесс приготовления
В тёплую воду влейте оливковое масло, добавьте соль. В отдельной миске соедините муку с дрожжами и сахаром. Влейте жидкость в сухую смесь и вымесите тесто до эластичности.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте подходить на 45–60 минут.
Пока тесто подходит, подготовьте ингредиенты для начинки: нарежьте сосиски, помидоры, натрите сыр.
Разогрейте духовку до максимальной температуры (250–275°C). Подошедшее тесто обомните, раскатайте в тонкий круг.
Отступив примерно 1,5 см от края, смажьте основу томатным соусом, посыпьте итальянскими травами.
Добавьте тёртый российский сыр и выложите колечки сосисок.
Сверху разложите дольки помидоров и ломтики моцареллы.
Выпекайте в разогретой духовке около 10–12 минут — до румяной корочки и расплавленного сыра.
Подавайте горячей! Наслаждайтесь вкусом — это действительно домашняя классика.