Забудьте о мусорном ведре: эти 3 продукта будут годами стоять в шкафу – вот золотой список

Многие из нас выбрасывают еду задолго до того, как она становится непригодной. Этот страх перед отравлением заставляет нас избавляться от продуктов, которые на самом деле можно было бы использовать. Но стоит ли так делать?
Мифы о сроках годности
Мы часто думаем, что после истечения срока годности продукты становятся опасными. Однако это не всегда так. Многие продукты сохраняют свои питательные свойства даже после того, как срок годности истёк. Они могут потерять вкус или текстуру, но это не делает их вредными.
Почему это важно?
Знание о том, какие продукты можно хранить долго, помогает нам экономить деньги и не выбрасывать еду. Это также способствует более осознанному потреблению и уменьшению количества отходов, пишет marmiton.org.
Не спешите избавляться от продуктов, которые кажутся вам испорченными. Возможно, они всё ещё пригодны для употребления. Знание о том, как правильно хранить продукты, поможет вам продлить их срок годности и избежать ненужных трат.
