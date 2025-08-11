Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Плаксина призналась, что отёчность её лица связана с давней травмой
Тёмное вино и пастельные тона: стилисты назвали главные тренды осени 2025
Дандженесс назван одним из самых необычных прибрежных городов Великобритании по версии Time Out
NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида
Можно ли накачать пресс за пять минут? Разбор методики
Шашлык: выбираем идеальное мясо для приготовления
Электровелосипед Segway Xyber разгоняется до 20 миль в час за 2,7 секунды
Опасная привычка: почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой
Врачи: регулярное употребление апельсинов ускоряет метаболизм и снижает вес

Забудьте о мусорном ведре: эти 3 продукта будут годами стоять в шкафу – вот золотой список

3 продукта-долгожителя: забудьте о сроке годности – храните годами
2:21
Еда

Многие из нас выбрасывают еду задолго до того, как она становится непригодной. Этот страх перед отравлением заставляет нас избавляться от продуктов, которые на самом деле можно было бы использовать. Но стоит ли так делать?

Специя
Фото: commons.wikimedia.org by ulleo, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Специя

Мифы о сроках годности

Мы часто думаем, что после истечения срока годности продукты становятся опасными. Однако это не всегда так. Многие продукты сохраняют свои питательные свойства даже после того, как срок годности истёк. Они могут потерять вкус или текстуру, но это не делает их вредными.

Продукты, которые практически не портятся годами

  1. Соль. Соль — это один из самых древних способов сохранения продуктов. Она не портится и не теряет своих свойств даже через годы. Единственный враг соли — влажность, которая может вызвать образование комков. Чтобы избежать этого, добавьте несколько зёрен риса в ёмкость с солью.
  2. Приправы. Сушёные травы, специи, уксус, соевый соус и кокосовое масло могут храниться годами. Они не портятся, если держать их в сухом и тёмном месте. Кислотность уксуса, соль в соевом соусе и жир в кокосовом масле действуют как естественные консерванты.
  3. Сахар и мёд. Сахар не гниёт и не плесневеет. Он может комковаться или затвердевать, но это не влияет на его качество. Мёд также обладает отличными консервирующими свойствами благодаря своей кислотности, низкому содержанию воды и наличию перекиси водорода. Если мёд хранится в плотно закрытой банке и защищён от влаги, он может храниться десятилетиями.

Почему это важно?

Знание о том, какие продукты можно хранить долго, помогает нам экономить деньги и не выбрасывать еду. Это также способствует более осознанному потреблению и уменьшению количества отходов, пишет marmiton.org.

Не спешите избавляться от продуктов, которые кажутся вам испорченными. Возможно, они всё ещё пригодны для употребления. Знание о том, как правильно хранить продукты, поможет вам продлить их срок годности и избежать ненужных трат.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
Наука и техника
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат Аудио 
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Шоу-бизнес
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Правильный полив смородины в августе: советы для садоводов
Volkswagen может прекратить выпуск электромобиля ID.5 уже к 2027 году
3 продукта-долгожителя: забудьте о сроке годности – храните годами
Учёные ЮАР начали вводить носорогам радиоактивные изотопы для защиты от браконьеров
250 тысяч в месяц: российские богачи озвучили финансовый порог комфортной жизни
36 миллиардов солнц: астрономы раскрыли мистический секрет чёрной дыры в глубине космоса
Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона
Парфюм по гороскопу: какие ароматы подходят вашему знаку
Жена Олега Газманова рассказала про ссоры со знаменитым мужем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.