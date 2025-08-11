Забудьте о мусорном ведре: эти 3 продукта будут годами стоять в шкафу – вот золотой список

3 продукта-долгожителя: забудьте о сроке годности – храните годами

Многие из нас выбрасывают еду задолго до того, как она становится непригодной. Этот страх перед отравлением заставляет нас избавляться от продуктов, которые на самом деле можно было бы использовать. Но стоит ли так делать?

Фото: commons.wikimedia.org by ulleo, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Специя

Мифы о сроках годности

Мы часто думаем, что после истечения срока годности продукты становятся опасными. Однако это не всегда так. Многие продукты сохраняют свои питательные свойства даже после того, как срок годности истёк. Они могут потерять вкус или текстуру, но это не делает их вредными.

Продукты, которые практически не портятся годами

Соль. Соль — это один из самых древних способов сохранения продуктов. Она не портится и не теряет своих свойств даже через годы. Единственный враг соли — влажность, которая может вызвать образование комков. Чтобы избежать этого, добавьте несколько зёрен риса в ёмкость с солью. Приправы. Сушёные травы, специи, уксус, соевый соус и кокосовое масло могут храниться годами. Они не портятся, если держать их в сухом и тёмном месте. Кислотность уксуса, соль в соевом соусе и жир в кокосовом масле действуют как естественные консерванты. Сахар и мёд. Сахар не гниёт и не плесневеет. Он может комковаться или затвердевать, но это не влияет на его качество. Мёд также обладает отличными консервирующими свойствами благодаря своей кислотности, низкому содержанию воды и наличию перекиси водорода. Если мёд хранится в плотно закрытой банке и защищён от влаги, он может храниться десятилетиями.

Почему это важно?

Знание о том, какие продукты можно хранить долго, помогает нам экономить деньги и не выбрасывать еду. Это также способствует более осознанному потреблению и уменьшению количества отходов, пишет marmiton.org.

Не спешите избавляться от продуктов, которые кажутся вам испорченными. Возможно, они всё ещё пригодны для употребления. Знание о том, как правильно хранить продукты, поможет вам продлить их срок годности и избежать ненужных трат.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



