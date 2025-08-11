Неужели это так просто? Раскрываем тайну идеального сливового джема – нужен всего час

Слива — универсальный ингредиент, который подходит для приготовления множества блюд. Она может стать основой как легкого летнего перекуса, так и изысканного десерта на ужин. Благодаря своему яркому вкусу и аромату, слива отлично сочетается с другими фруктами и овощами, что делает ее незаменимым компонентом салатов.
Варенья, джемы и компоты из сливы — это классика, проверенная временем. Они позволяют сохранить вкус и пользу летних плодов на всю зиму. Сливовый джем, особенно насыщенный, — идеальная заготовка для выпечки: пирогов, пирожков или тортов. Он не только вкусен и ароматен, но и полезен.
Ингредиенты:
Приготовление:
Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.
