Неужели это так просто? Раскрываем тайну идеального сливового джема – нужен всего час

Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих

Слива — универсальный ингредиент, который подходит для приготовления множества блюд. Она может стать основой как легкого летнего перекуса, так и изысканного десерта на ужин. Благодаря своему яркому вкусу и аромату, слива отлично сочетается с другими фруктами и овощами, что делает ее незаменимым компонентом салатов.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джем из слив

Варенья, джемы и компоты из сливы — это классика, проверенная временем. Они позволяют сохранить вкус и пользу летних плодов на всю зиму. Сливовый джем, особенно насыщенный, — идеальная заготовка для выпечки: пирогов, пирожков или тортов. Он не только вкусен и ароматен, но и полезен.

Ингредиенты:

Сливы — 900 г;

Сахар — 300 г;

Вода — 50 мл.

Приготовление:

Тщательно промойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Взвесьте подготовленные сливы и выложите их в кастрюлю. Добавьте воду и поставьте кастрюлю на огонь. После закипания взбейте содержимое блендером до однородной консистенции. Всыпьте сахар, тщательно перемешайте и продолжайте варить на медленном огне в течение часа. Готовый джем разложите по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Храните банки в прохладном месте.

Уточнения

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

