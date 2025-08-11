Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
Парфюм по гороскопу: какие ароматы подходят вашему знаку
Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона
Эксперты по интерьеру рассказали, как обустроить комнату подростка
Жена Олега Газманова рассказала про ссоры со знаменитым мужем
Оптимизация временных затрат: удобство зимнего посева
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов
Ковры в отелях могут быть источником кишечной палочки и грибков — исследования NIH

Неужели это так просто? Раскрываем тайну идеального сливового джема – нужен всего час

Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих
Еда

Слива — универсальный ингредиент, который подходит для приготовления множества блюд. Она может стать основой как легкого летнего перекуса, так и изысканного десерта на ужин. Благодаря своему яркому вкусу и аромату, слива отлично сочетается с другими фруктами и овощами, что делает ее незаменимым компонентом салатов.

Джем из слив
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джем из слив

Варенья, джемы и компоты из сливы — это классика, проверенная временем. Они позволяют сохранить вкус и пользу летних плодов на всю зиму. Сливовый джем, особенно насыщенный, — идеальная заготовка для выпечки: пирогов, пирожков или тортов. Он не только вкусен и ароматен, но и полезен.

Ингредиенты:

  • Сливы — 900 г;
  • Сахар — 300 г;
  • Вода — 50 мл.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки.
  2. Взвесьте подготовленные сливы и выложите их в кастрюлю.
  3. Добавьте воду и поставьте кастрюлю на огонь.
  4. После закипания взбейте содержимое блендером до однородной консистенции.
  5. Всыпьте сахар, тщательно перемешайте и продолжайте варить на медленном огне в течение часа.
  6. Готовый джем разложите по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
  7. Храните банки в прохладном месте.

Уточнения

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Оптимизация временных затрат: удобство зимнего посева
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов
Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих
Ковры в отелях могут быть источником кишечной палочки и грибков — исследования NIH
Барса получила официальное предложение, будущее Феррана Торреса решено
Лаванда и цитрусы в бане помогают снять стресс и поднять настроение
Алёна Водонаева показала замусоренные улицы Лос-Анджелеса
Способы придать даче уют без больших затрат — советы по интерьеру
Учёные из Калифорнии зафиксировали резкое снижение вокализации синих китов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.