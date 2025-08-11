Диетический прорыв: хлеб из 2 ингредиентов для тех, кто не желает поправляться

Приготовление хлеба дома — это не только полезно, но и увлекательно. Вы можете порадовать своих близких ароматным и свежим хлебом, который не уступает магазинному. А с этим рецептом вам не придётся тратить много времени на замес и расстойку теста.
Этот хлеб готовится всего из двух ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Он похож на небольшие питы и идеально подходит для гарниров, сэндвичей и сытного завтрака. Без дрожжей, без муки и без длительного замешивания теста — всё, что вам нужно, это горячая вода и овсяные хлопья, сообщает marmiton.org.
Для приготовления 4-5 рулетов вам понадобятся:
Приготовление:
У вас получится несколько небольших лепёшек, которые можно наполнить по вкусу: салатом, сыром, тунцом, варёными яйцами и другими ингредиентами.
Польза овсяного хлеба
Овсянка — это полезный продукт с низким гликемическим индексом. Она помогает стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивает организм энергией на длительное время. Это делает овсяный хлеб отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем или страдает от диабета.
Кроме того, овсяный хлеб можно использовать на завтрак. Добавьте к нему ореховое пюре и нарезанные бананы, чтобы получить питательный и вкусный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.
Пи́та (от греч. πήττα — «хлеб, пирог», или от ивр. פיתה) — пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта.
