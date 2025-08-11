Летняя шарлотка: малиново-персиковое наслаждение во рту – этот секрет покорит всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летняя фруктовая шарлотка: простой рецепт малиново-персикового наслаждения
2:18
Еда

Лето — время ярких вкусов и свежих фруктов. Что может быть лучше, чем насладиться сочными персиками и малиной, превращёнными в изысканный десерт? Представляем вам рецепт летней фруктовой шарлотки, которая станет настоящим украшением вашего стола.

Пирог с фруктами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с фруктами

Ингредиенты

  • 200 г печенья савоярди
  • 400 г белого сыра
  • 100 г сахарной пудры
  • 30 мл апельсинового сока
  • 200 г маскарпоне
  • 150 г малины
  • 2 персика

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление сырной основы. Начнём с приготовления основы для нашей шарлотки. В глубокой миске смешайте творог, сахар и маскарпоне до однородной консистенции.
  2. Подготовка фруктов. Пока сырная смесь настаивается, займёмся фруктами. Промойте малину, нарежьте персики тонкими ломтиками и удалите косточки.
  3. Создание основы для шарлотки. Возьмите форму для выпекания и быстро обмакните печенье в апельсиновый сок. Затем приложите его к краю формы сахарной стороной наружу. Это поможет избежать рассыпания печенья в процессе выпекания.
  4. Чередование слоёв. Теперь начинается самое интересное — чередование слоёв. Начните с небольшого количества сырной смеси, затем выложите слой фруктов и повторите. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  5. Выпечка. Поставьте форму с шарлоткой в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Следите за тем, чтобы сыр полностью расплавился и не подгорел.
  6. Охлаждение. После того как шарлотка будет готова, дайте ей немного остыть. Затем накройте её тарелкой, поставьте сверху груз и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Это поможет шарлотке пропитаться и стать ещё более нежной, пишет marmiton.org.

Достаньте шарлотку из формы и аккуратно переложите на блюдо. Украсьте свежими ягодами малины. Этот десерт станет настоящим украшением вашего летнего стола и порадует всех гостей.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
