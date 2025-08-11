Летняя шарлотка: малиново-персиковое наслаждение во рту – этот секрет покорит всех

Лето — время ярких вкусов и свежих фруктов. Что может быть лучше, чем насладиться сочными персиками и малиной, превращёнными в изысканный десерт? Представляем вам рецепт летней фруктовой шарлотки, которая станет настоящим украшением вашего стола.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с фруктами
Ингредиенты
200 г печенья савоярди
400 г белого сыра
100 г сахарной пудры
30 мл апельсинового сока
200 г маскарпоне
150 г малины
2 персика
Пошаговый рецепт
Приготовление сырной основы. Начнём с приготовления основы для нашей шарлотки. В глубокой миске смешайте творог, сахар и маскарпоне до однородной консистенции.
Подготовка фруктов. Пока сырная смесь настаивается, займёмся фруктами. Промойте малину, нарежьте персики тонкими ломтиками и удалите косточки.
Создание основы для шарлотки. Возьмите форму для выпекания и быстро обмакните печенье в апельсиновый сок. Затем приложите его к краю формы сахарной стороной наружу. Это поможет избежать рассыпания печенья в процессе выпекания.
Чередование слоёв. Теперь начинается самое интересное — чередование слоёв. Начните с небольшого количества сырной смеси, затем выложите слой фруктов и повторите. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Выпечка. Поставьте форму с шарлоткой в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Следите за тем, чтобы сыр полностью расплавился и не подгорел.
Охлаждение. После того как шарлотка будет готова, дайте ей немного остыть. Затем накройте её тарелкой, поставьте сверху груз и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Это поможет шарлотке пропитаться и стать ещё более нежной, пишет marmiton.org.
Достаньте шарлотку из формы и аккуратно переложите на блюдо. Украсьте свежими ягодами малины. Этот десерт станет настоящим украшением вашего летнего стола и порадует всех гостей.
Уточнения
Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.