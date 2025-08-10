Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Аренда в Париже за 500 евро: что можно найти на минимальный бюджет
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу

Секрет бабушкиной кладовой: салат из баклажанов и перцев – рецепт, согревающий зимой

Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
3:46
Еда

В августе мы уже начинаем задумываться о зиме. Чтобы не столкнуться с нехваткой свежих овощей, давайте заранее подготовимся и сделаем заготовки. Например, этот салат из баклажанов и перца станет отличным дополнением к зимнему столу.

Баклажаны тушеные
Фото: flickr.com by Koichi Oda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Баклажаны тушеные

Зимний салат из баклажанов

Баклажаны и сладкий перец, маринованные в легком уксусном маринаде с добавлением различных ингредиентов, — это не только вкусный, но и полезный источник витаминов и микроэлементов. Такой салат станет настоящим украшением зимних блюд и порадует даже самых взыскательных гурманов. Давайте приготовим его в конце лета, чтобы насладиться его вкусом в холодное время года.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — около 1,5 кг
  • Сладкий перец (желтый и красный) — 1 кг
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Укроп — 1 большой пучок
  • Петрушка — 1 большой пучок
  • Яблочный уксус — 3 ст. л.
  • Оливковое масло
  • Соль

Приготовление салата в банках

  1. Вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной около 7 мм.
  2. Разложите кружочки на ровной поверхности и посыпьте солью. Оставьте на 30 минут, чтобы баклажаны пустили сок.
  3. Затем выложите кружочки на бумажное полотенце и отожмите их, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  4. Промойте баклажаны под проточной водой и дайте им стечь.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  6. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смажьте их оливковым маслом. Запекайте баклажаны около 25 минут до золотистой корочки.
  7. Удалите семена из перцев и нарежьте их дольками.
  8. Доведите до кипения стакан воды в кастрюле.
  9. Бланшируйте перцы в кипящей воде 3 минуты, затем остудите их в холодной воде.
  10. Мелко нарежьте укроп и петрушку. Чеснок нарежьте тонкими кольцами.
  11. Плотно разложите баклажаны, перец, чеснок и зелень по стерилизованным банкам.
  12. Приготовление маринада: Вскипятите 250 мл воды в кастрюле. Добавьте 50 мл оливкового масла, сахар, соль и варите до полного растворения ингредиентов. Снимите кастрюлю с огня и добавьте яблочный уксус.
  13. Залейте горячий маринад в банки с овощами.
  14. Закройте банки крышками и поместите их в кастрюлю, застеленную кухонным полотенцем.
  15. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она покрывала банки на 2/3 их высоты.
  16. Варите банки в течение 20 минут.
  17. Дайте банкам остыть, перевернув их вверх дном. После полного остывания до комнатной температуры перенесите банки в кладовую для хранения, пишет pizzalabpraha.cz.

Советы по консервированию баклажанов

  • Специи: В этом рецепте не используются специи, но вы можете экспериментировать с травами, такими как орегано, тимьян, перец горошком, горчица или лавровый лист. Это добавит разнообразие вкусов.
  • Уксус: Для маринования лучше использовать яблочный или винный уксус, так как они имеют более мягкий и приятный вкус по сравнению с обычным столовым уксусом.
  • Стерилизация банок: Банки можно стерилизовать не только в духовке или на водяной бане, но и в посудомоечной машине. Для этого плотно закройте банки крышками, переверните их вверх дном и запустите цикл мойки без моющего средства.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Забота о смородине в конце сезона: важные советы
Исследования показали: собаки понимают сотни слов и команд
Алан Лушников сообщил о первой за долгое время прибыли Ломо после реструктуризации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.