Секрет бабушкиной кладовой: салат из баклажанов и перцев – рецепт, согревающий зимой

В августе мы уже начинаем задумываться о зиме. Чтобы не столкнуться с нехваткой свежих овощей, давайте заранее подготовимся и сделаем заготовки. Например, этот салат из баклажанов и перца станет отличным дополнением к зимнему столу.

Фото: flickr.com by Koichi Oda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Баклажаны тушеные

Зимний салат из баклажанов

Баклажаны и сладкий перец, маринованные в легком уксусном маринаде с добавлением различных ингредиентов, — это не только вкусный, но и полезный источник витаминов и микроэлементов. Такой салат станет настоящим украшением зимних блюд и порадует даже самых взыскательных гурманов. Давайте приготовим его в конце лета, чтобы насладиться его вкусом в холодное время года.

Ингредиенты:

Баклажаны — около 1,5 кг

Сладкий перец (желтый и красный) — 1 кг

Чеснок — 4-5 зубчиков

Укроп — 1 большой пучок

Петрушка — 1 большой пучок

Яблочный уксус — 3 ст. л.

Оливковое масло

Соль

Приготовление салата в банках

Вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной около 7 мм. Разложите кружочки на ровной поверхности и посыпьте солью. Оставьте на 30 минут, чтобы баклажаны пустили сок. Затем выложите кружочки на бумажное полотенце и отожмите их, чтобы удалить лишнюю жидкость. Промойте баклажаны под проточной водой и дайте им стечь. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смажьте их оливковым маслом. Запекайте баклажаны около 25 минут до золотистой корочки. Удалите семена из перцев и нарежьте их дольками. Доведите до кипения стакан воды в кастрюле. Бланшируйте перцы в кипящей воде 3 минуты, затем остудите их в холодной воде. Мелко нарежьте укроп и петрушку. Чеснок нарежьте тонкими кольцами. Плотно разложите баклажаны, перец, чеснок и зелень по стерилизованным банкам. Приготовление маринада: Вскипятите 250 мл воды в кастрюле. Добавьте 50 мл оливкового масла, сахар, соль и варите до полного растворения ингредиентов. Снимите кастрюлю с огня и добавьте яблочный уксус. Залейте горячий маринад в банки с овощами. Закройте банки крышками и поместите их в кастрюлю, застеленную кухонным полотенцем. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она покрывала банки на 2/3 их высоты. Варите банки в течение 20 минут. Дайте банкам остыть, перевернув их вверх дном. После полного остывания до комнатной температуры перенесите банки в кладовую для хранения, пишет pizzalabpraha.cz.

Советы по консервированию баклажанов

Специи: В этом рецепте не используются специи, но вы можете экспериментировать с травами, такими как орегано, тимьян, перец горошком, горчица или лавровый лист. Это добавит разнообразие вкусов.

