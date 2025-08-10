Секрет бабушкиной кладовой: салат из баклажанов и перцев – рецепт, согревающий зимой

В августе мы уже начинаем задумываться о зиме. Чтобы не столкнуться с нехваткой свежих овощей, давайте заранее подготовимся и сделаем заготовки. Например, этот салат из баклажанов и перца станет отличным дополнением к зимнему столу.
Фото: flickr.com by Koichi Oda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Баклажаны тушеные
Зимний салат из баклажанов
Баклажаны и сладкий перец, маринованные в легком уксусном маринаде с добавлением различных ингредиентов, — это не только вкусный, но и полезный источник витаминов и микроэлементов. Такой салат станет настоящим украшением зимних блюд и порадует даже самых взыскательных гурманов. Давайте приготовим его в конце лета, чтобы насладиться его вкусом в холодное время года.
Ингредиенты:
Баклажаны — около 1,5 кг
Сладкий перец (желтый и красный) — 1 кг
Чеснок — 4-5 зубчиков
Укроп — 1 большой пучок
Петрушка — 1 большой пучок
Яблочный уксус — 3 ст. л.
Оливковое масло
Соль
Приготовление салата в банках
Вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной около 7 мм.
Разложите кружочки на ровной поверхности и посыпьте солью. Оставьте на 30 минут, чтобы баклажаны пустили сок.
Затем выложите кружочки на бумажное полотенце и отожмите их, чтобы удалить лишнюю жидкость.
Промойте баклажаны под проточной водой и дайте им стечь.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смажьте их оливковым маслом. Запекайте баклажаны около 25 минут до золотистой корочки.
Удалите семена из перцев и нарежьте их дольками.
Доведите до кипения стакан воды в кастрюле.
Бланшируйте перцы в кипящей воде 3 минуты, затем остудите их в холодной воде.
Мелко нарежьте укроп и петрушку. Чеснок нарежьте тонкими кольцами.
Плотно разложите баклажаны, перец, чеснок и зелень по стерилизованным банкам.
Приготовление маринада: Вскипятите 250 мл воды в кастрюле. Добавьте 50 мл оливкового масла, сахар, соль и варите до полного растворения ингредиентов. Снимите кастрюлю с огня и добавьте яблочный уксус.
Залейте горячий маринад в банки с овощами.
Закройте банки крышками и поместите их в кастрюлю, застеленную кухонным полотенцем.
Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она покрывала банки на 2/3 их высоты.
Варите банки в течение 20 минут.
Дайте банкам остыть, перевернув их вверх дном. После полного остывания до комнатной температуры перенесите банки в кладовую для хранения, пишет pizzalabpraha.cz.
Советы по консервированию баклажанов
Специи: В этом рецепте не используются специи, но вы можете экспериментировать с травами, такими как орегано, тимьян, перец горошком, горчица или лавровый лист. Это добавит разнообразие вкусов.
Уксус: Для маринования лучше использовать яблочный или винный уксус, так как они имеют более мягкий и приятный вкус по сравнению с обычным столовым уксусом.
Стерилизация банок: Банки можно стерилизовать не только в духовке или на водяной бане, но и в посудомоечной машине. Для этого плотно закройте банки крышками, переверните их вверх дном и запустите цикл мойки без моющего средства.
Уточнения
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).