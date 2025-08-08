Просто, быстро и надолго: малиновый сок, который не теряет цвет и вкус до весны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Малиновый сок для зимнего хранения — классический рецепт с сиропом и процеживанием
2:19
Еда

Этот напиток — лето в банке. Яркий цвет, насыщенный вкус, аромат солнечных ягод — и никаких сложностей в приготовлении. Малиновый сок получается всегда: будь вы новичком в заготовках или опытным "закрутчиком", результат вас порадует.

Малиновый компот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малиновый компот

А если добавить немного фантазии и оставить в каждой банке по несколько целых ягод — получится не просто сок, а настоящая ягодная витрина. Такой рубиновый напиток хочется не только пить, но и любоваться им сквозь стекло.

Что нужно на 5 порций:

  • Малина — 1 кг

  • Сахар — 600 г

  • Вода — 1 л

Как готовить:

1. Подготовка малины.
Ягоды перебрать, удалить хвостики, мусор и всё подозрительное. Промыть в дуршлаге под проточной водой, если малина с рынка. С огородной — по желанию.

2. Сироп.
В кастрюлю налить воду, довести до кипения и всыпать сахар. Перемешивать, пока он не растворится. Затем варить сироп ещё 5-7 минут на слабом огне, чтобы он стал чуть гуще.

3. Ягодное пюре.
Малину выложить в эмалированную кастрюлю или стеклянную миску и раздавить ложкой, толкушкой или блендером — до состояния пюре.

4. Объединение вкусов.
К малиновому пюре постепенно влить горячий сироп, помешивая. Оставить смесь настояться на 10-15 минут — так вкус станет глубже и ароматнее.

5. Процеживание.
Чтобы избавиться от косточек, массу процедить через марлю в 3-4 слоя или мелкое сито. Можно повторить процедуру для идеальной прозрачности.

6. Банки.
Стерилизовать банки и крышки удобным способом — в духовке, на пару или в кипящей воде. Наполнить их соком, оставляя 1-2 см до верха, и прикрыть крышками.

7. Финал.
Поставить банки в кастрюлю с кипящей водой (на дно — ткань), чтобы вода доходила до "плечиков". Стерилизовать 15-20 минут. Затем банки плотно закрутить и остудить. Хранить в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
