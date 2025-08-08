Просто, быстро и надолго: малиновый сок, который не теряет цвет и вкус до весны

Этот напиток — лето в банке. Яркий цвет, насыщенный вкус, аромат солнечных ягод — и никаких сложностей в приготовлении. Малиновый сок получается всегда: будь вы новичком в заготовках или опытным "закрутчиком", результат вас порадует.
А если добавить немного фантазии и оставить в каждой банке по несколько целых ягод — получится не просто сок, а настоящая ягодная витрина. Такой рубиновый напиток хочется не только пить, но и любоваться им сквозь стекло.
Малина — 1 кг
Сахар — 600 г
Вода — 1 л
1. Подготовка малины.
Ягоды перебрать, удалить хвостики, мусор и всё подозрительное. Промыть в дуршлаге под проточной водой, если малина с рынка. С огородной — по желанию.
2. Сироп.
В кастрюлю налить воду, довести до кипения и всыпать сахар. Перемешивать, пока он не растворится. Затем варить сироп ещё 5-7 минут на слабом огне, чтобы он стал чуть гуще.
3. Ягодное пюре.
Малину выложить в эмалированную кастрюлю или стеклянную миску и раздавить ложкой, толкушкой или блендером — до состояния пюре.
4. Объединение вкусов.
К малиновому пюре постепенно влить горячий сироп, помешивая. Оставить смесь настояться на 10-15 минут — так вкус станет глубже и ароматнее.
5. Процеживание.
Чтобы избавиться от косточек, массу процедить через марлю в 3-4 слоя или мелкое сито. Можно повторить процедуру для идеальной прозрачности.
6. Банки.
Стерилизовать банки и крышки удобным способом — в духовке, на пару или в кипящей воде. Наполнить их соком, оставляя 1-2 см до верха, и прикрыть крышками.
7. Финал.
Поставить банки в кастрюлю с кипящей водой (на дно — ткань), чтобы вода доходила до "плечиков". Стерилизовать 15-20 минут. Затем банки плотно закрутить и остудить. Хранить в прохладном и тёмном месте.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
