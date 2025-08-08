Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем

Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций

Иногда достаточно одного запаха, чтобы моментально пробудить аппетит. У кого-то — это жареный чеснок, у кого-то — свежий базилик, а для многих это аромат тушёных баклажанов с томатами. Причём в этой паре баклажаны не требуют сопровождения. Ни баранины, ни говядины, ни даже хлеба. Хотя… стоит появиться мягкому лавашу и бокалу белого вина — и простая овощная закуска превращается в гастрономическое наслаждение.

Эти баклажаны могут быть чем угодно: самостоятельным блюдом, гарниром, летним перекусом или постным ужином. Всё зависит от подачи — и от настроения.

Ингредиенты на 8 порций:

Баклажаны — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Репчатый лук — 160 г

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — 100 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Паприка молотая (сладкая) — 1 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка баклажанов.

Духовку разогреть до 220 °C. Баклажаны вымыть, обсушить, удалить хвостики. Разрезать вдоль на четвертинки, затем поперёк — на куски около 2-3 см толщиной.

2. Нарезка овощей.

Лук очистить и нарезать четвертинками колец. Чеснок мелко порубить. Зелень промыть, обсушить и нашинковать.

3. Запекание.

В большой миске смешать баклажаны с луком, посолить, поперчить и заправить маслом. Перемешать. Противень застелить пергаментом, выложить овощи и отправить в духовку на 20 минут.

4. Соус.

Пока овощи запекаются, помидоры нарезать, удалив плодоножки. Выложить в сотейник, добавить чеснок и часть зелени. Довести до кипения, посолить и варить на слабом огне 5 минут.

5. Тушение.

Запечённые баклажаны с луком переложить к томатной массе, добавить паприку, при необходимости — ещё соли и перца. Перемешать, довести до кипения.

6. Финальный этап.

Сотейник накрыть крышкой и тушить всё вместе на минимальном огне ещё 15-20 минут. Подавать горячим или холодным, посыпав оставшейся зеленью.

