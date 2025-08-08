Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беппу — главный онсен-курорт Японии с семью термальными источниками — гиды
Почему кошки спят большую часть суток: комментарий ветеринара Сергея Середы
Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью после смерти Юрия Мороза
Глобальное потепление стало причиной массовой гибели китов — данные NOAA
Генпрокуратура Таджикистана: уголовных дел за участие в СВО нет
Температура почвы +10–12°C — оптимальный момент для посадки озимого чеснока
Lucid Air и Kia EV9: как скорость влияет на реальный пробег
Банк России зафиксировал падение числа атак и рост суммы хищений через СБП
Актёр Андрей Казаков стал жертвой мошенника: лишился квартиры и средств к существованию

Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем

Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
2:32
Еда

Иногда достаточно одного запаха, чтобы моментально пробудить аппетит. У кого-то — это жареный чеснок, у кого-то — свежий базилик, а для многих это аромат тушёных баклажанов с томатами. Причём в этой паре баклажаны не требуют сопровождения. Ни баранины, ни говядины, ни даже хлеба. Хотя… стоит появиться мягкому лавашу и бокалу белого вина — и простая овощная закуска превращается в гастрономическое наслаждение.

Баклажан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажан

Эти баклажаны могут быть чем угодно: самостоятельным блюдом, гарниром, летним перекусом или постным ужином. Всё зависит от подачи — и от настроения.

Ингредиенты на 8 порций:

  • Баклажаны — 1 кг

  • Помидоры — 1 кг

  • Репчатый лук — 160 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Петрушка — 100 г

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Паприка молотая (сладкая) — 1 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка баклажанов.
Духовку разогреть до 220 °C. Баклажаны вымыть, обсушить, удалить хвостики. Разрезать вдоль на четвертинки, затем поперёк — на куски около 2-3 см толщиной.

2. Нарезка овощей.
Лук очистить и нарезать четвертинками колец. Чеснок мелко порубить. Зелень промыть, обсушить и нашинковать.

3. Запекание.
В большой миске смешать баклажаны с луком, посолить, поперчить и заправить маслом. Перемешать. Противень застелить пергаментом, выложить овощи и отправить в духовку на 20 минут.

4. Соус.
Пока овощи запекаются, помидоры нарезать, удалив плодоножки. Выложить в сотейник, добавить чеснок и часть зелени. Довести до кипения, посолить и варить на слабом огне 5 минут.

5. Тушение.
Запечённые баклажаны с луком переложить к томатной массе, добавить паприку, при необходимости — ещё соли и перца. Перемешать, довести до кипения.

6. Финальный этап.
Сотейник накрыть крышкой и тушить всё вместе на минимальном огне ещё 15-20 минут. Подавать горячим или холодным, посыпав оставшейся зеленью.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Банк России зафиксировал падение числа атак и рост суммы хищений через СБП
США расширяют экспорт нефти и газа в Азию для снижения влияния России — Крис Райт
Актёр Андрей Казаков стал жертвой мошенника: лишился квартиры и средств к существованию
Уролог Боле рассказал, почему у молодых мужчин развивается дефицит тестостерона
Группа Дасгупты: Луна и элементы для жизни появились после удара протопланеты Тейя
Военный эксперт объяснил причину массового дезертирства в рядах ВСУ
Эксперты назвали лучшие виды глины для ухода за кожей
Гиды назвали главные достопримечательности долины Дордонь: Перигё, Бержерак и Сарла
Политолог Ищенко: 80 лет США и Япония игнорируют ключевой факт о Хиросиме и Нагасаки
Дзюдоист Руслан Соменко: переутомление и отсутствие графика мешают заниматься спортом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.