Иногда достаточно одного запаха, чтобы моментально пробудить аппетит. У кого-то — это жареный чеснок, у кого-то — свежий базилик, а для многих это аромат тушёных баклажанов с томатами. Причём в этой паре баклажаны не требуют сопровождения. Ни баранины, ни говядины, ни даже хлеба. Хотя… стоит появиться мягкому лавашу и бокалу белого вина — и простая овощная закуска превращается в гастрономическое наслаждение.
Эти баклажаны могут быть чем угодно: самостоятельным блюдом, гарниром, летним перекусом или постным ужином. Всё зависит от подачи — и от настроения.
Баклажаны — 1 кг
Помидоры — 1 кг
Репчатый лук — 160 г
Чеснок — 4 зубчика
Петрушка — 100 г
Оливковое масло — 3 ст. л.
Паприка молотая (сладкая) — 1 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка баклажанов.
Духовку разогреть до 220 °C. Баклажаны вымыть, обсушить, удалить хвостики. Разрезать вдоль на четвертинки, затем поперёк — на куски около 2-3 см толщиной.
2. Нарезка овощей.
Лук очистить и нарезать четвертинками колец. Чеснок мелко порубить. Зелень промыть, обсушить и нашинковать.
3. Запекание.
В большой миске смешать баклажаны с луком, посолить, поперчить и заправить маслом. Перемешать. Противень застелить пергаментом, выложить овощи и отправить в духовку на 20 минут.
4. Соус.
Пока овощи запекаются, помидоры нарезать, удалив плодоножки. Выложить в сотейник, добавить чеснок и часть зелени. Довести до кипения, посолить и варить на слабом огне 5 минут.
5. Тушение.
Запечённые баклажаны с луком переложить к томатной массе, добавить паприку, при необходимости — ещё соли и перца. Перемешать, довести до кипения.
6. Финальный этап.
Сотейник накрыть крышкой и тушить всё вместе на минимальном огне ещё 15-20 минут. Подавать горячим или холодным, посыпав оставшейся зеленью.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?