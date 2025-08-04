Рецепт, который взорвал интернет: почему эти блины стоит попробовать хотя бы раз

Что делает эти блины звездой нью-йоркского ресторана? Секрет раскрыт

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Golden Diner, открытый Сэмом Ю в 2019 году, представляет собой уникальное сочетание классических блюд закусочной с азиатскими акцентами. После публикации фотографии блинов в соцсетях в октябре 2023 года популярность заведения взлетела до небес. Очереди стали длиннее, а продажи значительно увеличились.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info блины

Ю признает, что не планировал создавать вирусный продукт. Как шеф-повар, он стремился к балансу вкуса и визуальной привлекательности. После многочисленных экспериментов, он создал рецепт, который стал современной классикой.

С появлением рецепта в сети, многие пытаются его скопировать. Ю готовит дрожжевое тесто на пахте. Готовые блины поливаются кленово-медовым сиропом. Ягодный компот к блюду добавляет свежести.

Несмотря на простоту каждого этапа, приготовление требует определенной координации. Сейчас Ю работает в Golden Hof, корейском баре и гриль-ресторане в Мидтауне, а кухней Golden Diner руководит Дэнни Уголик.

По словам Уголика, по выходным на бранч приходит около 350 человек, заказывающих около 280 порций блинов. Для приготовления такого количества требуется большой объем ингредиентов и отличная организация процесса.

Ю избегает сливочного масла и жарит блины на сухой сковороде с антипригарным покрытием, чтобы создать хрустящую корочку.

Уголик признается, что не был фанатом блинов, но этот рецепт изменил его представление об этом блюде. Ю изначально планировал включить в меню вафли, но блины оказались более практичным вариантом для небольшой кухни. Он не ожидал, что они станут таким хитом.

Блины настолько вкусны, что ради них стоит постоять в очереди в Нью-Йорке, пишет nytimes.

Уточнения

Па́хта (из фин. pyöhtää «пахтать, сбивать масло» либо из фин. pahtaa «сгущать, давать затвердеть, застыть») — обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока.



