Тёплый плед в виде пирога: домашняя магия из яблок, крема и хрустящего теста

Кулинары советуют запекать яблочный пирог с кремом 45 минут при 180 °C

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочетание хрустящего теста, сливочного крема и сочных яблок — классика, от которой невозможно отказаться. Особенно если яблоки слегка кисловатые, а корица наполняет дом уютным ароматом. Это не просто пирог — это мягкое воспоминание о тёплом чае, пледе и тихом вечере.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пирог с яблоками

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста берётся пшеничная мука (около 360 г), холодное сливочное масло, сахар, сметана, яйцо, немного соли, разрыхлитель и щепотка ванилина.

Крем готовится из молока, яйца, кукурузного крахмала и сахара.

Начинка — это два яблока кисло-сладких сортов, очищенных от кожуры и семян, нарезанных небольшими кусочками и слегка присыпанных корицей.

Подготовка и сборка пирога

Замес теста

Смешайте просеянную муку, соль и разрыхлитель. Холодное масло нарежьте кубиками и быстро перетрите с мукой в крошку. Добавьте яйцо, сметану, сахар и ванилин. Замесите тесто, заверните в плёнку и охладите 30 минут.

Крем

Смешайте яйцо с сахаром и крахмалом, влейте молоко. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Остудите.

Яблоки

Очистите фрукты, удалите сердцевину. Нарежьте мелкими кубиками. Посыпьте корицей.

Выпекание

Разделите тесто: большую часть выложите в форму и распределите по дну и стенкам. Выложите яблоки, залейте кремом. Из оставшегося теста раскатайте полоски и выложите сеткой поверх пирога.

Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте пирог на 45 минут. Остывший пирог аккуратно выньте из формы, по желанию украсьте сахарной пудрой.

Десерт, который хочется готовить снова

Лёгкий в приготовлении, этот пирог радует и вкусом, и видом. Хрустящее тесто, нежный крем и ароматные яблоки — лучшее сопровождение к чаю в любую погоду.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

