Кислый вкус, мощный эффект: ревень помогает худеть, чистить организм и держать сахар под контролем

Кисло-розовые стебли ревеня весной буквально просятся на стол — и это не случайно. Хотя его часто считают фруктом за сладковатый вкус и кулинарное применение, на самом деле это низкокалорийный овощ с мощным оздоравливающим эффектом. Особенно — для кишечника.
Ревень используют в пирогах, компотах и вареньях, и именно поэтому он легко вводит в заблуждение. Но с точки зрения ботаники это овощ — съедобны лишь черешки, а не листья (в них слишком много щавелевой кислоты). Его сезон короткий, зато он идеально подходит для тех, кто хочет лёгкости, очищения и пользы.
Главное достоинство ревеня — клетчатка. Она мягко стимулирует перистальтику, облегчает выведение токсинов и способствует регулярному опорожнению кишечника. Кроме того:
замедляет усвоение сахара
стабилизирует уровень глюкозы
поддерживает микрофлору
даёт долгое чувство сытости
А ещё ревень содержит пектины — растворимую клетчатку, которая действует как защитный барьер для слизистой оболочки кишечника.
Ревень насыщен:
полифенолами и антоцианами - антиоксиданты, замедляющие старение
яблочной и щавелевой кислотами - стимулируют пищеварение
витамином К - важен для костей и свёртываемости крови
калием, марганцем и витамином C
токоферолами - поддерживают иммунитет
Он также обладает лёгким мочегонным эффектом, способствуя выведению лишней жидкости.
Этот овощ идеально вписывается в рацион тех, кто худеет или просто хочет "перезагрузить" организм. В 100 г — всего около 20 ккал. При этом он дарит насыщение, регулирует пищеварение и помогает удерживать аппетит под контролем.
Благодаря органическим кислотам и антиоксидантам ревень поддерживает работу печени и кишечника, облегчает детоксикацию и снижает воспаление. Отлично сочетается с клубникой, натуральным йогуртом, чиа или овсянкой — вкусно и полезно.
Всё хорошо в меру. Несмотря на пользу, ревень содержит щавелевую кислоту, которая может препятствовать усвоению кальция и повышать риск образования камней у предрасположенных людей.
при заболеваниях почек
при остеопорозе
при серьёзном дефиците кальция
беременным и маленьким детям
Совет: сочетайте ревень с кальцийсодержащими продуктами — кефиром, йогуртом, творогом. А вот листья ревеня в пищу употреблять нельзя — они токсичны.
В кулинарии ревень универсален: его кислинка идеально дополняет как сладкие, так и пикантные блюда. Он подойдёт для:
компотов, крамблов, пирогов, варенья
соусов к блинам, творогу, рису
запеканок и чизкейков
острых чатни с луком и специями
Особенно хорошо он сочетается с клубникой, цитрусами, имбирём и мёдом. А чтобы сохранить максимум пользы, выбирайте свежие, плотные стебли розового или красного оттенка.
Ревень — недооценённый весенний суперфуд. Он улучшает пищеварение, поддерживает кишечник и помогает чувствовать лёгкость без строгих диет и лишних усилий. Добавляйте его в блюда регулярно — и наслаждайтесь пользой без жертв.
Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.
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