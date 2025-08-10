Больше никаких горок посуды: пирог на 1 яйце — это чудо-рецепт, который сэкономит ваше время

Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час

Если вы цените домашнюю выпечку, но не любите сложные рецепты с множеством шагов, этот вариант для вас. Мы предлагаем рецепт нежного, пышного и вкусного пирога, для которого понадобится всего одно яйцо. Это редкость, ведь обычно в рецептах требуется гораздо больше яиц.

Фото: freepik шоколадный бисквит

Такой пирог получается воздушным, как бисквит, и легко готовится. С ним справится даже неопытная хозяйка, а замес теста займет всего 15 минут.

Для теста вам понадобятся:

1 яйцо

1 чашка йогурта

1/4 чашки сахара

1/2 чашки масла

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка ванили

3 ст. л. какао

2 чашки муки

Сахарная пудра для украшения

Приготовление:

Просейте муку и разрыхлитель дважды, чтобы пирог получился более воздушным. В отдельной миске взбейте яйцо с йогуртом и сахаром до полного растворения сахара. Добавьте масло и ваниль, тщательно перемешайте. Соедините сухие ингредиенты (какао и муку) и аккуратно вмешайте их в яичную смесь. Должно получиться однородное тесто. Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекайте в разогретой до средней температуры духовке до золотистой корочки. Проверьте готовность зубочисткой или шпажкой. Достаньте пирог из духовки, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порции. Подавайте пирог с фруктами, мороженым, глазурью или любым другим дополнением. Наслаждайтесь с чашкой ароматного кофе!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

