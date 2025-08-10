Больше никаких горок посуды: пирог на 1 яйце — это чудо-рецепт, который сэкономит ваше время

Если вы цените домашнюю выпечку, но не любите сложные рецепты с множеством шагов, этот вариант для вас. Мы предлагаем рецепт нежного, пышного и вкусного пирога, для которого понадобится всего одно яйцо. Это редкость, ведь обычно в рецептах требуется гораздо больше яиц.
Такой пирог получается воздушным, как бисквит, и легко готовится. С ним справится даже неопытная хозяйка, а замес теста займет всего 15 минут.
Для теста вам понадобятся:
Приготовление:
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
