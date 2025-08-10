Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растительные белки богаты фитонутриентами для клеточного обновления
Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
Камчатка готовится к запуску двух новых экологических маршрутов в Кроноцком заповеднике — ТАСС
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе
Улучшение структуры почвы: незаметная полезность осенней ботвы
Секреты ухода за автомобилем: экономия топлива и свежесть салона за 3 шага

Больше никаких горок посуды: пирог на 1 яйце — это чудо-рецепт, который сэкономит ваше время

Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
1:41
Еда

Если вы цените домашнюю выпечку, но не любите сложные рецепты с множеством шагов, этот вариант для вас. Мы предлагаем рецепт нежного, пышного и вкусного пирога, для которого понадобится всего одно яйцо. Это редкость, ведь обычно в рецептах требуется гораздо больше яиц.

шоколадный бисквит
Фото: freepik
шоколадный бисквит

Такой пирог получается воздушным, как бисквит, и легко готовится. С ним справится даже неопытная хозяйка, а замес теста займет всего 15 минут.

Для теста вам понадобятся:

  • 1 яйцо
  • 1 чашка йогурта
  • 1/4 чашки сахара
  • 1/2 чашки масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка ванили
  • 3 ст. л. какао
  • 2 чашки муки
  • Сахарная пудра для украшения

Приготовление:

  1. Просейте муку и разрыхлитель дважды, чтобы пирог получился более воздушным.
  2. В отдельной миске взбейте яйцо с йогуртом и сахаром до полного растворения сахара.
  3. Добавьте масло и ваниль, тщательно перемешайте.
  4. Соедините сухие ингредиенты (какао и муку) и аккуратно вмешайте их в яичную смесь. Должно получиться однородное тесто.
  5. Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
  6. Выпекайте в разогретой до средней температуры духовке до золотистой корочки. Проверьте готовность зубочисткой или шпажкой.
  7. Достаньте пирог из духовки, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порции.
  8. Подавайте пирог с фруктами, мороженым, глазурью или любым другим дополнением. Наслаждайтесь с чашкой ароматного кофе!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Недвижимость
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе
Улучшение структуры почвы: незаметная полезность осенней ботвы
Секреты ухода за автомобилем: экономия топлива и свежесть салона за 3 шага
Секреты парфюмеров: как наносить духи так, чтобы вас запомнили навсегда
Популярные цвета и фактуры обоев для прихожей — советы специалистов
Врачи: небольшие изменения в распорядке дня помогают справиться с выгоранием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.