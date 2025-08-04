Ложка масла — и вы не узнаете свой кофе: странный рецепт, который бодрит лучше энергетика

Кофе с молоком или сливками — привычное дело. Добавили шарик мороженого — и вот уже десерт. Но что, если заменить сливки… маслом? Такой жирный и сытный кофе уже давно обсуждают любители необычных рецептов и поклонники биохакинга. И хотя калорий в нём больше, это не всегда минус — в некоторых случаях он может даже помочь сбросить вес.
Идея жирного кофе пришла с Востока: тибетцы веками пьют чай с маслом яка. Эту концепцию адаптировал американец Дэйв Эспри, создав "пуленепробиваемый кофе" — напиток на основе кофе и сливочного или кокосового масла. Он быстро стал хитом среди тех, кто ищет нестандартные пути к бодрости, фокусу и контролю веса.
В Чехии появился собственный вариант — кофе с рапсовым маслом. Его называют "Machine Gun" — ответ на популярные зарубежные масляные напитки. Рапсовое масло часто критикуют, особенно в контексте жарки, но в сыром виде оно может быть полезным компонентом в рационе. Главное — выбирать нерафинированное, холодного отжима.
Этот кофе напоминает нашумевший американский Oleato с оливковым маслом, который в своё время продавали в Starbucks: тот же жир, те же сладкие добавки — только здесь вкус мягче и местное масло доступнее.
Рапсовое масло богато олеиновой кислотой — той самой, что делает оливковое таким популярным. Но кроме неё, в нём:
меньше насыщенных жиров
много фитостеролов, регулирующих холестерин
антиоксиданты, включая токоферолы (витамин E)
А ещё оно дешевле, доступнее и производится на месте — что тоже плюс.
Для того чтобы масло не плавало каплями сверху, лучше всё взбить в блендере — получится напиток с кремовой пенкой и насыщенным вкусом.
200 мл эспрессо
2 ч. ложки рапсового масла
щепотка корицы
немного молока или растительного напитка (по желанию)
Заварите свежий кофе.
Перелейте его в блендер, добавьте масло и корицу.
Взбейте до однородной текстуры.
Добавьте немного молока — обычного или растительного.
Перелейте в чашку и наслаждайтесь.
Такой кофе даёт не только заряд энергии, но и насыщение, особенно утром. Некоторые даже заменяют им лёгкий завтрак — и не чувствуют голода до обеда.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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