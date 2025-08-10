Огурцы, как у бабушки: простой способ маринования без стерилизации – пальчики оближешь

Секрет хрустящих огурцов: маринование без стерилизации на зиму

Хотите приготовить вкусные маринованные огурцы на зиму без стерилизации? Вот простой и проверенный способ, который позволит сохранить витамины и питательные вещества, а также добиться хрустящей текстуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маринованные огурцы

Маринованные огурцы без варки: просто и вкусно

Для этого рецепта вам понадобятся:

огурцы,

специи (чеснок, укроп, чёрный перец горошком),

листья чёрной смородины, вишни и хрена,

небольшой кусочек красного перца чили (по желанию),

соль из расчёта 2 столовые ложки на 1 литр воды.

Чтобы определить количество воды для каждой банки:

Плотно уложите огурцы в ёмкость.

Залейте их холодной водой.

На трёхлитровую банку потребуется примерно 1,5 литра воды, уточняет actualno.com.

Приготовление:

Тщательно вымойте огурцы под холодной водой и замочите их на 3-4 часа, чтобы они восстановили свою упругость. Срежьте кончики огурцов и снова промойте их холодной водой. Промойте листья хрена, вишни, смородины и укропа. Очистите зубчики чеснока и нарежьте их. Промойте острый перец и нарежьте его кольцами (если используете). Подготовка банок и крышек: Вымойте банки и крышки тёплой водой с содой. Обдайте их кипятком и высушите. Маринование: Выложите в банки слоями специи, зелень, огурцы и соль. Залейте содержимое холодной, некипячёной водой. Сверху положите оставшиеся специи. Накройте банки крышками и оставьте мариноваться на 3 дня. Во время брожения рассол может пениться, поэтому подставьте под банки тарелки. Через 3 дня слейте рассол в кастрюлю. Прокипятите его 1-2 минуты. Залейте огурцы в банках горячим рассолом до верха. Если рассола не хватает, добавьте в кипящую воду столько, чтобы она полностью покрыла огурцы. Когда банки остынут, слейте рассол снова, прокипятите и залейте им огурцы. Плотно закройте банки крышками.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.

