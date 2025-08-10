Огурцы, как у бабушки: простой способ маринования без стерилизации – пальчики оближешь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Еда

Хотите приготовить вкусные маринованные огурцы на зиму без стерилизации? Вот простой и проверенный способ, который позволит сохранить витамины и питательные вещества, а также добиться хрустящей текстуры.

Маринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маринованные огурцы

Маринованные огурцы без варки: просто и вкусно

Для этого рецепта вам понадобятся:

  • огурцы,
  • специи (чеснок, укроп, чёрный перец горошком),
  • листья чёрной смородины, вишни и хрена,
  • небольшой кусочек красного перца чили (по желанию),
  • соль из расчёта 2 столовые ложки на 1 литр воды.

Чтобы определить количество воды для каждой банки:

  • Плотно уложите огурцы в ёмкость.
  • Залейте их холодной водой.
  • На трёхлитровую банку потребуется примерно 1,5 литра воды, уточняет actualno.com.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте огурцы под холодной водой и замочите их на 3-4 часа, чтобы они восстановили свою упругость.
  2. Срежьте кончики огурцов и снова промойте их холодной водой.
  3. Промойте листья хрена, вишни, смородины и укропа.
  4. Очистите зубчики чеснока и нарежьте их.
  5. Промойте острый перец и нарежьте его кольцами (если используете).
  6. Подготовка банок и крышек: Вымойте банки и крышки тёплой водой с содой. Обдайте их кипятком и высушите.
  7. Маринование: Выложите в банки слоями специи, зелень, огурцы и соль.
  8. Залейте содержимое холодной, некипячёной водой.
  9. Сверху положите оставшиеся специи.
  10. Накройте банки крышками и оставьте мариноваться на 3 дня. Во время брожения рассол может пениться, поэтому подставьте под банки тарелки.
  11. Через 3 дня слейте рассол в кастрюлю.
  12. Прокипятите его 1-2 минуты.
  13. Залейте огурцы в банках горячим рассолом до верха.
  14. Если рассола не хватает, добавьте в кипящую воду столько, чтобы она полностью покрыла огурцы.
  15. Когда банки остынут, слейте рассол снова, прокипятите и залейте им огурцы.
  16. Плотно закройте банки крышками.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
