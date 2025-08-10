Огурцы, как у бабушки: простой способ маринования без стерилизации – пальчики оближешь

Хотите приготовить вкусные маринованные огурцы на зиму без стерилизации? Вот простой и проверенный способ, который позволит сохранить витамины и питательные вещества, а также добиться хрустящей текстуры.
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маринованные огурцы без варки: просто и вкусно
Для этого рецепта вам понадобятся:
огурцы,
специи (чеснок, укроп, чёрный перец горошком),
листья чёрной смородины, вишни и хрена,
небольшой кусочек красного перца чили (по желанию),
соль из расчёта 2 столовые ложки на 1 литр воды.
Чтобы определить количество воды для каждой банки:
Плотно уложите огурцы в ёмкость.
Залейте их холодной водой.
На трёхлитровую банку потребуется примерно 1,5 литра воды, уточняет actualno.com.
Приготовление:
Тщательно вымойте огурцы под холодной водой и замочите их на 3-4 часа, чтобы они восстановили свою упругость.
Срежьте кончики огурцов и снова промойте их холодной водой.
Промойте листья хрена, вишни, смородины и укропа.
Очистите зубчики чеснока и нарежьте их.
Промойте острый перец и нарежьте его кольцами (если используете).
Подготовка банок и крышек: Вымойте банки и крышки тёплой водой с содой. Обдайте их кипятком и высушите.
Маринование: Выложите в банки слоями специи, зелень, огурцы и соль.
Залейте содержимое холодной, некипячёной водой.
Сверху положите оставшиеся специи.
Накройте банки крышками и оставьте мариноваться на 3 дня. Во время брожения рассол может пениться, поэтому подставьте под банки тарелки.
Через 3 дня слейте рассол в кастрюлю.
Прокипятите его 1-2 минуты.
Залейте огурцы в банках горячим рассолом до верха.
Если рассола не хватает, добавьте в кипящую воду столько, чтобы она полностью покрыла огурцы.
Когда банки остынут, слейте рассол снова, прокипятите и залейте им огурцы.
Плотно закройте банки крышками.
Уточнения
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.