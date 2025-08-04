Из того, что есть в холодильнике: пять рецептов паст, которые не стыдно подать гостям

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Домашние бутербродные пасты обеспечивают белок, клетчатку и полезные жиры
Еда

Хотите разнообразить повседневные завтраки или перекусы, не тратя кучу времени? Попробуйте домашние бутербродные пасты — кремовые, сытные и насыщенные вкусом. Их можно приготовить за считанные минуты, а результат не уступает блюдам из кафе. Идеальны не только для тостов, но и как соусы, начинки или дипы.

Намазка на бутерброды
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Намазка на бутерброды

Самое приятное — вы точно знаете, из чего они сделаны. В отличие от магазинных версий, здесь нет консервантов и лишних добавок. Только свежие, вкусные ингредиенты — и немного фантазии.

Паста с жареным перцем и рикоттой

Сладковатый запечённый перец, нежная рикотта и орехи создают гармоничную, чуть пикантную композицию. Идеальна для цельнозернового хлеба или как заправка к свежим овощам.

Ингредиенты

  • 1 красный перец

  • 4 ст. ложки рикотты

  • 2 грецких ореха

  • 1 ч. ложка оливкового масла

  • соль, перец

  • копчёная сладкая паприка

  • розмарин

Как готовить

  1. Запеките перец целиком при 200 °C около 25 минут.

  2. Поместите в миску под крышку на 10 минут, чтобы легче снять кожицу.

  3. Очистите, нарежьте и измельчите в блендере с остальными ингредиентами.

  4. Взбейте до однородной текстуры — и намазывайте!

Паста с курицей и шпинатом

Нежная, сытная и в меру пряная. Отличный источник белка и витаминов, особенно если хочется чего-то "пообеденного", но лёгкого.

Ингредиенты

  • половина куриной грудки

  • 2 ст. ложки сливок 18%

  • горсть свежего шпината

  • 1 ст. ложка кокосового масла

  • куркума, карри, соль, перец

Как готовить

  1. Обжарьте курицу со специями до золотистой корочки.

  2. Нарежьте шпинат.

  3. Смешайте мясо со сливками и шпинатом, приправьте — готово!

Яичная паста с куркумой

Простой и насыщенный вкус, знакомый с детства, но с полезным акцентом. Куркума придаёт цвет, лёгкую пикантность и природную пользу.

Ингредиенты

  • 2 варёных яйца

  • 3 ч. ложки майонеза

  • щепотка куркумы

  • соль

Как готовить

  1. Разомните яйца вилкой.

  2. Добавьте майонез и специи.

  3. Перемешайте до пастообразной текстуры.

Подходит не только для хлеба, но и для фаршированных овощей.

Авокадо с нутом

Веганская, насыщенная и очень кремовая. Богата полезными жирами, клетчаткой и белком — идеальный завтрак или перекус.

Ингредиенты

  • половина авокадо

  • 3 ст. ложки консервированного нута

  • 1 ст. ложка льняного масла

  • соль, перец, карри, копчёная паприка

  • немного воды

Как готовить

  1. Все ингредиенты поместите в блендер.

  2. Добавьте немного воды до нужной густоты.

  3. Смешайте до кремовой консистенции.

Скумбрия с редисом и горчицей

Для тех, кто любит рыбные вкусы. Скумбрия насыщает, редис добавляет свежести, а горчица — пикантную нотку. Отличный вариант для завтрака с пользой для сердца.

Ингредиенты

  • половина копчёной скумбрии

  • 2 редиса

  • 2 ст. ложки сливок 18%

  • 1 ч. ложка горчицы

  • соль, перец

Как готовить

  1. Удалите кости и кожу с рыбы, разомните вилкой.

  2. Мелко нарежьте редис.

  3. Всё соедините, приправьте и перемешайте до пасты.

С чем подавать спреды

Больше всего они дружат с цельнозерновым хлебом, крекерами, вафлями и даже лепёшками. Но это не всё - подавайте их с овощами (морковью, огурцами, сельдереем), добавляйте в салаты, мажьте на блины или используйте как начинку для сэндвичей и ланч-боксов.

Быстро, вкусно, полезно — и всегда по-разному.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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