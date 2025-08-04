Из того, что есть в холодильнике: пять рецептов паст, которые не стыдно подать гостям

Хотите разнообразить повседневные завтраки или перекусы, не тратя кучу времени? Попробуйте домашние бутербродные пасты — кремовые, сытные и насыщенные вкусом. Их можно приготовить за считанные минуты, а результат не уступает блюдам из кафе. Идеальны не только для тостов, но и как соусы, начинки или дипы.
Самое приятное — вы точно знаете, из чего они сделаны. В отличие от магазинных версий, здесь нет консервантов и лишних добавок. Только свежие, вкусные ингредиенты — и немного фантазии.
Сладковатый запечённый перец, нежная рикотта и орехи создают гармоничную, чуть пикантную композицию. Идеальна для цельнозернового хлеба или как заправка к свежим овощам.
1 красный перец
4 ст. ложки рикотты
2 грецких ореха
1 ч. ложка оливкового масла
соль, перец
копчёная сладкая паприка
розмарин
Запеките перец целиком при 200 °C около 25 минут.
Поместите в миску под крышку на 10 минут, чтобы легче снять кожицу.
Очистите, нарежьте и измельчите в блендере с остальными ингредиентами.
Взбейте до однородной текстуры — и намазывайте!
Нежная, сытная и в меру пряная. Отличный источник белка и витаминов, особенно если хочется чего-то "пообеденного", но лёгкого.
половина куриной грудки
2 ст. ложки сливок 18%
горсть свежего шпината
1 ст. ложка кокосового масла
куркума, карри, соль, перец
Обжарьте курицу со специями до золотистой корочки.
Нарежьте шпинат.
Смешайте мясо со сливками и шпинатом, приправьте — готово!
Простой и насыщенный вкус, знакомый с детства, но с полезным акцентом. Куркума придаёт цвет, лёгкую пикантность и природную пользу.
2 варёных яйца
3 ч. ложки майонеза
щепотка куркумы
соль
Разомните яйца вилкой.
Добавьте майонез и специи.
Перемешайте до пастообразной текстуры.
Подходит не только для хлеба, но и для фаршированных овощей.
Веганская, насыщенная и очень кремовая. Богата полезными жирами, клетчаткой и белком — идеальный завтрак или перекус.
половина авокадо
3 ст. ложки консервированного нута
1 ст. ложка льняного масла
соль, перец, карри, копчёная паприка
немного воды
Все ингредиенты поместите в блендер.
Добавьте немного воды до нужной густоты.
Смешайте до кремовой консистенции.
Для тех, кто любит рыбные вкусы. Скумбрия насыщает, редис добавляет свежести, а горчица — пикантную нотку. Отличный вариант для завтрака с пользой для сердца.
половина копчёной скумбрии
2 редиса
2 ст. ложки сливок 18%
1 ч. ложка горчицы
соль, перец
Удалите кости и кожу с рыбы, разомните вилкой.
Мелко нарежьте редис.
Всё соедините, приправьте и перемешайте до пасты.
Больше всего они дружат с цельнозерновым хлебом, крекерами, вафлями и даже лепёшками. Но это не всё - подавайте их с овощами (морковью, огурцами, сельдереем), добавляйте в салаты, мажьте на блины или используйте как начинку для сэндвичей и ланч-боксов.
Быстро, вкусно, полезно — и всегда по-разному.
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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