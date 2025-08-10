Кабачковый бум: жарим кружочки и готовим умопомрачительную намазку – секрет в чесноке

Жареные кабачки с сырной намазкой: 5 ингредиентов и минимум времени

Кабачки — это незаменимый ингредиент для многих блюд, особенно для закусок. Они быстро готовятся и не требуют сложных манипуляций, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит свое время.

Сегодня мы расскажем вам, как приготовить жареные кабачки с пикантной намазкой. Это блюдо не только вкусное, но и простое в исполнении. Ваши близкие и гости будут в восторге!

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кабачок.

100 граммов твердого сыра.

2 зубчика чеснока.

1 столовая ложка майонеза.

Растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

Начните с подготовки кабачка: вымойте его и нарежьте кольцами толщиной примерно 1,5-2 сантиметра. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачки на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. В это время приготовьте намазку: натрите твердый сыр на мелкой терке, пропустите чеснок через пресс и смешайте их с майонезом. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Затем нанесите на каждый кружочек сырную намазку.

Блюдо готово! Подавайте жареные кабачки с намазкой сразу, пока они горячие. Это отличный вариант для легкого перекуса или закуски на вечеринке. Приятного аппетита!

