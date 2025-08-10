Нежные, как оладьи, но без грамма теста: секрет вкусных жареных кабачков без муки

В сезон кабачков каждая хозяйка стремится удивить свою семью вкусными блюдами из этого сочного овоща. Кабачки имеют нежный вкус, который можно охарактеризовать как мягкий, сладковатый с лёгкими травянистыми нотками.
Один из самых популярных способов приготовления кабачков — жарка на сковороде. Однако многие привыкли обваливать кружочки кабачка в муке или других панировочных продуктах, что может перебить естественный вкус овоща.
Если вы хотите сохранить оригинальный вкус кабачков и сделать блюдо более лёгким, попробуйте жарить их без муки. Результат вас приятно удивит!
Секрет идеальной золотистой корочки и сохранения сока внутри — в правильной обработке солью. Вот пошаговый метод:
Ваше блюдо готово! Подавайте кабачки, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
