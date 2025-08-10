Нежные, как оладьи, но без грамма теста: секрет вкусных жареных кабачков без муки

Кулинарный способ жарки кабачков без муки: соль добавляется после обжарки

В сезон кабачков каждая хозяйка стремится удивить свою семью вкусными блюдами из этого сочного овоща. Кабачки имеют нежный вкус, который можно охарактеризовать как мягкий, сладковатый с лёгкими травянистыми нотками.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Один из самых популярных способов приготовления кабачков — жарка на сковороде. Однако многие привыкли обваливать кружочки кабачка в муке или других панировочных продуктах, что может перебить естественный вкус овоща.

Если вы хотите сохранить оригинальный вкус кабачков и сделать блюдо более лёгким, попробуйте жарить их без муки. Результат вас приятно удивит!

Секрет идеальной золотистой корочки и сохранения сока внутри — в правильной обработке солью. Вот пошаговый метод:

Подготовка кабачков: нарежьте молодые кабачки поперёк кружочками толщиной 6-8 мм. Не солите их сразу, чтобы они не пустили сок и не стали мягкими. Обжарка: разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла (лучше всего оливкового, так как оно обладает хорошими антипригарными свойствами) и выложите кабачки. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Добавление специй: переложите обжаренные кабачки на тарелку и только теперь посолите и поперчите по вкусу. Дайте им немного постоять, чтобы специи впитались в пористую мякоть овоща.

Ваше блюдо готово! Подавайте кабачки, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

