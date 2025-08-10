Восторг в каждой ложке: летний суп с кабачками, который вы будете готовить снова и снова
Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню
Что может быть лучше легкого, освежающего супа в самый разгар лета? Особенно когда его приготовление не требует особых усилий. А использование кабачков придаст этому блюду неповторимый вкус и аромат.
Суп
Ингредиенты:
- Легкий куриный бульон — 1 литр.
- Кабачки среднего размера — 2-3 штуки.
- Небольшие помидоры — 3 штуки.
- Петрушка и базилик — по 2 веточки.
- Сливочное масло — 1 столовая ложка.
- Репчатый лук — 1 небольшая луковица.
- Молоко — 300 мл.
- Консервированная кукуруза — 0,5 банки.
- Тертый сыр — 50 г.
- Мука — 1/4 стакана.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- На медленном огне растопите в кастрюле сливочное масло. Добавьте кубики кабачков, измельченный лук и мелко нарезанную зелень.
- Обжаривайте 2-3 минуты, постоянно помешивая.
- Всыпьте муку, добавьте соль и перец. Обжаривайте еще минуту, затем влейте куриный бульон и тщательно перемешайте.
- Доведите суп до кипения и варите 2-3 минуты. Влейте молоко, добавьте нарезанные кубиками помидоры и кукурузу. Снова доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите до мягкости овощей.
- Перед подачей добавьте тертый сыр и хорошо перемешайте. Суп готов!
