Восторг в каждой ложке: летний суп с кабачками, который вы будете готовить снова и снова

Еда

Что может быть лучше легкого, освежающего супа в самый разгар лета? Особенно когда его приготовление не требует особых усилий. А использование кабачков придаст этому блюду неповторимый вкус и аромат.

Суп
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Ингредиенты:

  • Легкий куриный бульон — 1 литр.
  • Кабачки среднего размера — 2-3 штуки.
  • Небольшие помидоры — 3 штуки.
  • Петрушка и базилик — по 2 веточки.
  • Сливочное масло — 1 столовая ложка.
  • Репчатый лук — 1 небольшая луковица.
  • Молоко — 300 мл.
  • Консервированная кукуруза — 0,5 банки.
  • Тертый сыр — 50 г.
  • Мука — 1/4 стакана.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. На медленном огне растопите в кастрюле сливочное масло. Добавьте кубики кабачков, измельченный лук и мелко нарезанную зелень.
  2. Обжаривайте 2-3 минуты, постоянно помешивая.
  3. Всыпьте муку, добавьте соль и перец. Обжаривайте еще минуту, затем влейте куриный бульон и тщательно перемешайте.
  4. Доведите суп до кипения и варите 2-3 минуты. Влейте молоко, добавьте нарезанные кубиками помидоры и кукурузу. Снова доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите до мягкости овощей.
  5. Перед подачей добавьте тертый сыр и хорошо перемешайте. Суп готов!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
