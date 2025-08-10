Восторг в каждой ложке: летний суп с кабачками, который вы будете готовить снова и снова

Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню

Что может быть лучше легкого, освежающего супа в самый разгар лета? Особенно когда его приготовление не требует особых усилий. А использование кабачков придаст этому блюду неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

Легкий куриный бульон — 1 литр.

Кабачки среднего размера — 2-3 штуки.

Небольшие помидоры — 3 штуки.

Петрушка и базилик — по 2 веточки.

Сливочное масло — 1 столовая ложка.

Репчатый лук — 1 небольшая луковица.

Молоко — 300 мл.

Консервированная кукуруза — 0,5 банки.

Тертый сыр — 50 г.

Мука — 1/4 стакана.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

На медленном огне растопите в кастрюле сливочное масло. Добавьте кубики кабачков, измельченный лук и мелко нарезанную зелень. Обжаривайте 2-3 минуты, постоянно помешивая. Всыпьте муку, добавьте соль и перец. Обжаривайте еще минуту, затем влейте куриный бульон и тщательно перемешайте. Доведите суп до кипения и варите 2-3 минуты. Влейте молоко, добавьте нарезанные кубиками помидоры и кукурузу. Снова доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите до мягкости овощей. Перед подачей добавьте тертый сыр и хорошо перемешайте. Суп готов!

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

