Секрет бабушки: жарю лечо с этим ингредиентом и муж в восторге от вкуса

Рецепт лечо с жареными колбасками: попробуйте новое сочетание вкусов и ароматов

Лечо — это блюдо, которое покоряет сердца своим ярким вкусом и ароматом. Сегодня мы предлагаем вам рецепт жареных колбасок лечо, который станет настоящей находкой для любителей пикантных закусок. Этот вариант сочетает в себе копченую колбасу, сладкий перец и сочные помидоры, создавая неповторимый вкусовой букет.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колбаски с овощами

Ингредиенты (в граммах):

Копченая колбаса — 200 г

Сало — 100 г

Лук — 200 г

Паприка — 1,5 кг

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Помидоры — 500 г

Приготовление:

Начните с нарезки копченой колбасы тонкими кольцами. Обжарьте их на сале до золотистой корочки, затем переложите на тарелку и отложите в сторону. На оставшемся жире обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Затем добавьте к луку нарезанный болгарский перец. Приправьте солью и перцем по вкусу и тушите под крышкой 20 минут, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Бланшируйте помидоры кипятком, снимите кожицу, нарежьте на четвертинки и удалите семена. Добавьте помидоры к перцу и готовьте еще 15 минут, чтобы лечо приобрело насыщенный вкус. В конце добавьте обжаренные колбаски и тщательно перемешайте.

Жареные колбаски лечо готовы! Подавайте их со свежим хлебом и наслаждайтесь этим пикантным блюдом. Приятного аппетита!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.



