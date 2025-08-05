Сколько раз бить огурцы, чтобы получить идеальный салат

Рецепт битых огурцов с кунжутом и рисовым уксусом — быстрый способ маринования

4:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Битые огурцы — это освежающий и пикантный салат, который пользуется популярностью в различных кухнях. Это простое, но очень вкусное блюдо, идеально подходящее для жарких летних дней. Битые огурцы не только радуют глаз, но и отличаются богатым вкусом благодаря разнообразным специям и заправкам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Переросшие огурцы

Что такое битые огурцы?

Битые огурцы представляют собой свежие огурцы, которые слегка ломаются или раздавливаются, чтобы выделить сок и увеличить впитываемость заправки. Это делает их более вкусными и ароматными. Блюдо готовится очень быстро и может служить как самостоятельной закуской, так и гарниром к основным блюдам.

Как приготовить битые огурцы

Классический рецепт битых огурцов

Ингредиенты:

500 г свежих огурцов

3-4 зубчика чеснока

2 ст. ложки соевого соуса (по желанию)

1 ст. ложка растительного масла

1 ч. ложка сахарного песка

Соль и перец по вкусу

Укроп или петрушка для украшения

Приготовление:

Огурцы тщательно промойте и обсушите. С помощью ножа или скалки аккуратно раздавите их, чтобы они немного поломались, но не превратились в кашу. Переложите огурцы в большую миску. Добавьте мелко нарезанный чеснок, соевый соус, растительное масло и сахар. Приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Дайте настояться 15-20 минут, чтобы огурцы пропитались заправкой. Перед подачей украсьте свежей зеленью и подавайте на стол.

Битые огурцы с кунжутом

Ингредиенты:

500 г свежих огурцов

2 ст. ложки кунжута (обжаренного)

2-3 зубчика чеснока

1 ст. ложка соевого соуса

1 ст. ложка рисового уксуса

1 ч. ложка сахарного песка

Соль и перец по вкусу

Зелень по желанию

Приготовление:

Как и в предыдущем рецепте, раздавите огурцы и поместите их в миску. В отдельной миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар, соль и перец. Перемешайте до полного растворения сахара. Полейте огурцы полученной заправкой, добавьте измельченный чеснок и обжаренный кунжут. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут настаиваться. Подавайте с зеленью.

Битые огурцы с острым соусом

Ингредиенты:

500 г свежих огурцов

2-3 зубчика чеснока

1-2 ст. ложки острого соуса (например, чили или соус табаско)

1 ст. ложка оливкового масла

Сок половины лимона

Соль по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление:

Раздавите огурцы и поместите их в миску. В отдельной миске смешайте острый соус, оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешайте до получения однородной массы. Полейте огурцы заправкой, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте. Дайте настояться 20 минут перед подачей, чтобы огурцы впитали пряные ароматы. Украсьте зеленью и подавайте к столу.

Преимущества битых огурцов

Лёгкость в приготовлении: битые огурцы готовятся быстро и легко, что делает их идеальным вариантом для летних обедов и ужинов.

Польза для здоровья: огурцы содержат много воды, клетчатки и витаминов, что делает это блюдо легким и полезным.

Разнообразие вкусов: Битые огурцы можно легко адаптировать под свои предпочтения, добавляя различные приправы и ингредиенты.

Освежающий вкус: это блюдо идеально подходит для жаркой погоды, легко утоляет жажду и радует своим освежающим вкусом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

