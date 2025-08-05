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Сколько раз бить огурцы, чтобы получить идеальный салат

Рецепт битых огурцов с кунжутом и рисовым уксусом — быстрый способ маринования
4:00
Еда

Битые огурцы — это освежающий и пикантный салат, который пользуется популярностью в различных кухнях. Это простое, но очень вкусное блюдо, идеально подходящее для жарких летних дней. Битые огурцы не только радуют глаз, но и отличаются богатым вкусом благодаря разнообразным специям и заправкам. 

Переросшие огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Переросшие огурцы

Что такое битые огурцы?

Битые огурцы представляют собой свежие огурцы, которые слегка ломаются или раздавливаются, чтобы выделить сок и увеличить впитываемость заправки. Это делает их более вкусными и ароматными. Блюдо готовится очень быстро и может служить как самостоятельной закуской, так и гарниром к основным блюдам.

Как приготовить битые огурцы

Классический рецепт битых огурцов

Ингредиенты:

  • 500 г свежих огурцов
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки соевого соуса (по желанию)
  • 1 ст. ложка растительного масла
  • 1 ч. ложка сахарного песка
  • Соль и перец по вкусу
  • Укроп или петрушка для украшения

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно промойте и обсушите. С помощью ножа или скалки аккуратно раздавите их, чтобы они немного поломались, но не превратились в кашу.
  2. Переложите огурцы в большую миску. Добавьте мелко нарезанный чеснок, соевый соус, растительное масло и сахар. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Дайте настояться 15-20 минут, чтобы огурцы пропитались заправкой.
  4. Перед подачей украсьте свежей зеленью и подавайте на стол.

Битые огурцы с кунжутом

Ингредиенты:

  • 500 г свежих огурцов
  • 2 ст. ложки кунжута (обжаренного)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. ложка соевого соуса
  • 1 ст. ложка рисового уксуса
  • 1 ч. ложка сахарного песка
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень по желанию

Приготовление:

  1. Как и в предыдущем рецепте, раздавите огурцы и поместите их в миску.
  2. В отдельной миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар, соль и перец. Перемешайте до полного растворения сахара.
  3. Полейте огурцы полученной заправкой, добавьте измельченный чеснок и обжаренный кунжут.
  4. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут настаиваться. Подавайте с зеленью.

Битые огурцы с острым соусом

Ингредиенты:

  • 500 г свежих огурцов
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1-2 ст. ложки острого соуса (например, чили или соус табаско)
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • Сок половины лимона
  • Соль по вкусу
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Раздавите огурцы и поместите их в миску.
  2. В отдельной миске смешайте острый соус, оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешайте до получения однородной массы.
  3. Полейте огурцы заправкой, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте.
  4. Дайте настояться 20 минут перед подачей, чтобы огурцы впитали пряные ароматы. Украсьте зеленью и подавайте к столу.

Преимущества битых огурцов

  • Лёгкость в приготовлении: битые огурцы готовятся быстро и легко, что делает их идеальным вариантом для летних обедов и ужинов.
  • Польза для здоровья: огурцы содержат много воды, клетчатки и витаминов, что делает это блюдо легким и полезным.
  • Разнообразие вкусов: Битые огурцы можно легко адаптировать под свои предпочтения, добавляя различные приправы и ингредиенты.
  • Освежающий вкус: это блюдо идеально подходит для жаркой погоды, легко утоляет жажду и радует своим освежающим вкусом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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