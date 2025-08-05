Аджика с характером: как один соус превращает любое блюдо в огонь

Как приготовить аджику из свежих овощей: рецепты с помидорами, перцем и чесноком

3:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджика — это знаменитый грузинский соус, который завоевал популярность во многих странах благодаря своему яркому, пикантному вкусу и аромату. Основными ингредиентами аджики являются чеснок, острый перец и различные пряности. Она прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда, а также может использоваться как закуска или намазка. Приготовить аджику можно из свежих овощей прямо из вашего огорода, что придаст соусу особый домашний вкус. Предлагаем несколько рецептов.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain аджика

Основные ингредиенты

Для приготовления аджики можно использовать различные овощи, но классическим вариантом являются:

Острый перец (чили или красный)

Помидоры

Чеснок

Укроп и петрушка

Соль

Любимые специи (например, кориандр, паприка, черный перец)

Рецепты аджики из домашних овощей

Классическая аджика

Ингредиенты:

500 г острого перца (или по вкусу)

1 кг спелых помидоров

5-6 зубчиков чеснока

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

Соль по вкусу

Щепотка черного перца и кориандра (по желанию)

Приготовление:

Подготовьте овощи: помидоры и перец промойте, удалите семена у перца (если хотите сделать аджику менее острой). Прокрутите помидоры и острый перец через мясорубку или блендер до получения однородной массы. Добавьте к полученной массе нарезанный чеснок и мелко нарезанную зелень. Приправьте смесь солью, черным перцем и кориандром. Доведите аджику до кипения на медленном огне, периодически помешивая, и варите 20-30 минут, чтобы соус загустел. Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам и закатайте.

Аджика с морковью и яблоками

Ингредиенты:

400 г острого перца

300 г моркови

200 г яблок (сладких)

5 зубчиков чеснока

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

1 ст. ложка сахара

Соль по вкусу

Приготовление:

Очистите морковь и натрите на крупной терке. Яблоки нарежьте мелкими кубиками. Прокрутите острый перец через мясорубку. Смешайте все ингредиенты в одной миске, добавьте нарезанный чеснок и зелень. Посолите и добавьте сахар, тщательно перемешайте. Доведите до кипения на медленном огне, варите 20-30 минут. Разложите по стерилизованным контейнерам, закройте крышками.

Аджика без варки

Ингредиенты:

500 г острого перца

200 г чеснока

1/2 стакана растительного масла

1/2 стакана уксуса

Соль по вкусу

Любые пряности по вкусу

Приготовление:

Промойте острый перец, удалите семена, если хотите уменьшить остроту. Прокрутите перец и чеснок через мясорубку или блендер. В отдельной миске смешайте острую массу с растительным маслом, уксусом, солью и пряностями. Перемешайте и разложите в стерилизованные баночки. Храните в холодильнике или темном, прохладном месте.

Как использовать аджику

Аджика прекрасно сочетается с различными блюдами, такими как:

Мясные и рыбные блюда

Овощные закуски

Паста и пельмени

Картофельное пюре и запеченные овощи

Аджика из домашних овощей — это не только вкусный, но и полезный соус, который легко приготовить в домашних условиях. Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свой любимый набор специй и пряностей, чтобы создать уникальный вкус, который порадовал бы вас и ваших близких. Приготовленная из свежих овощей, аджика станет отличной добавкой к вашим блюдам и поможет сохранить летний вкус на всю зиму!

Уточнения

Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

