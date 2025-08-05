Аджика с характером: как один соус превращает любое блюдо в огонь

Аджика — это знаменитый грузинский соус, который завоевал популярность во многих странах благодаря своему яркому, пикантному вкусу и аромату. Основными ингредиентами аджики являются чеснок, острый перец и различные пряности. Она прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда, а также может использоваться как закуска или намазка. Приготовить аджику можно из свежих овощей прямо из вашего огорода, что придаст соусу особый домашний вкус. Предлагаем несколько рецептов.
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аджика
Основные ингредиенты
Для приготовления аджики можно использовать различные овощи, но классическим вариантом являются:
Острый перец (чили или красный)
Помидоры
Чеснок
Укроп и петрушка
Соль
Любимые специи (например, кориандр, паприка, черный перец)
Рецепты аджики из домашних овощей
Классическая аджика
Ингредиенты:
500 г острого перца (или по вкусу)
1 кг спелых помидоров
5-6 зубчиков чеснока
1 пучок зелени (петрушка, укроп)
Соль по вкусу
Щепотка черного перца и кориандра (по желанию)
Приготовление:
Подготовьте овощи: помидоры и перец промойте, удалите семена у перца (если хотите сделать аджику менее острой).
Прокрутите помидоры и острый перец через мясорубку или блендер до получения однородной массы.
Добавьте к полученной массе нарезанный чеснок и мелко нарезанную зелень.
Приправьте смесь солью, черным перцем и кориандром.
Доведите аджику до кипения на медленном огне, периодически помешивая, и варите 20-30 минут, чтобы соус загустел.
Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам и закатайте.
Аджика с морковью и яблоками
Ингредиенты:
400 г острого перца
300 г моркови
200 г яблок (сладких)
5 зубчиков чеснока
1 пучок зелени (петрушка, укроп)
1 ст. ложка сахара
Соль по вкусу
Приготовление:
Очистите морковь и натрите на крупной терке.
Яблоки нарежьте мелкими кубиками.
Прокрутите острый перец через мясорубку.
Смешайте все ингредиенты в одной миске, добавьте нарезанный чеснок и зелень.
Посолите и добавьте сахар, тщательно перемешайте.
Доведите до кипения на медленном огне, варите 20-30 минут.
Разложите по стерилизованным контейнерам, закройте крышками.
Аджика без варки
Ингредиенты:
500 г острого перца
200 г чеснока
1/2 стакана растительного масла
1/2 стакана уксуса
Соль по вкусу
Любые пряности по вкусу
Приготовление:
Промойте острый перец, удалите семена, если хотите уменьшить остроту.
Прокрутите перец и чеснок через мясорубку или блендер.
В отдельной миске смешайте острую массу с растительным маслом, уксусом, солью и пряностями.
Перемешайте и разложите в стерилизованные баночки. Храните в холодильнике или темном, прохладном месте.
Как использовать аджику
Аджика прекрасно сочетается с различными блюдами, такими как:
Мясные и рыбные блюда
Овощные закуски
Паста и пельмени
Картофельное пюре и запеченные овощи
Аджика из домашних овощей — это не только вкусный, но и полезный соус, который легко приготовить в домашних условиях. Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свой любимый набор специй и пряностей, чтобы создать уникальный вкус, который порадовал бы вас и ваших близких. Приготовленная из свежих овощей, аджика станет отличной добавкой к вашим блюдам и поможет сохранить летний вкус на всю зиму!
Уточнения
Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.