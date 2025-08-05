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Аджика с характером: как один соус превращает любое блюдо в огонь

Как приготовить аджику из свежих овощей: рецепты с помидорами, перцем и чесноком
3:55
Еда

Аджика — это знаменитый грузинский соус, который завоевал популярность во многих странах благодаря своему яркому, пикантному вкусу и аромату. Основными ингредиентами аджики являются чеснок, острый перец и различные пряности. Она прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда, а также может использоваться как закуска или намазка. Приготовить аджику можно из свежих овощей прямо из вашего огорода, что придаст соусу особый домашний вкус. Предлагаем несколько рецептов.

аджика
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
аджика

Основные ингредиенты

Для приготовления аджики можно использовать различные овощи, но классическим вариантом являются:

  • Острый перец (чили или красный)
  • Помидоры
  • Чеснок
  • Укроп и петрушка
  • Соль
  • Любимые специи (например, кориандр, паприка, черный перец)

Рецепты аджики из домашних овощей

Классическая аджика

Ингредиенты:

  • 500 г острого перца (или по вкусу)
  • 1 кг спелых помидоров
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • Соль по вкусу
  • Щепотка черного перца и кориандра (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи: помидоры и перец промойте, удалите семена у перца (если хотите сделать аджику менее острой).
  2. Прокрутите помидоры и острый перец через мясорубку или блендер до получения однородной массы.
  3. Добавьте к полученной массе нарезанный чеснок и мелко нарезанную зелень.
  4. Приправьте смесь солью, черным перцем и кориандром.
  5. Доведите аджику до кипения на медленном огне, периодически помешивая, и варите 20-30 минут, чтобы соус загустел.
  6. Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам и закатайте.

Аджика с морковью и яблоками

Ингредиенты:

  • 400 г острого перца
  • 300 г моркови
  • 200 г яблок (сладких)
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • 1 ст. ложка сахара
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите морковь и натрите на крупной терке.
  2. Яблоки нарежьте мелкими кубиками.
  3. Прокрутите острый перец через мясорубку.
  4. Смешайте все ингредиенты в одной миске, добавьте нарезанный чеснок и зелень.
  5. Посолите и добавьте сахар, тщательно перемешайте.
  6. Доведите до кипения на медленном огне, варите 20-30 минут.
  7. Разложите по стерилизованным контейнерам, закройте крышками.

Аджика без варки

Ингредиенты:

  • 500 г острого перца
  • 200 г чеснока
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1/2 стакана уксуса
  • Соль по вкусу
  • Любые пряности по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте острый перец, удалите семена, если хотите уменьшить остроту.
  2. Прокрутите перец и чеснок через мясорубку или блендер.
  3. В отдельной миске смешайте острую массу с растительным маслом, уксусом, солью и пряностями.
  4. Перемешайте и разложите в стерилизованные баночки. Храните в холодильнике или темном, прохладном месте.

Как использовать аджику

Аджика прекрасно сочетается с различными блюдами, такими как:

  • Мясные и рыбные блюда
  • Овощные закуски
  • Паста и пельмени
  • Картофельное пюре и запеченные овощи

Аджика из домашних овощей — это не только вкусный, но и полезный соус, который легко приготовить в домашних условиях. Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свой любимый набор специй и пряностей, чтобы создать уникальный вкус, который порадовал бы вас и ваших близких. Приготовленная из свежих овощей, аджика станет отличной добавкой к вашим блюдам и поможет сохранить летний вкус на всю зиму!

Уточнения

Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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