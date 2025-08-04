Из невкусного сала — в закуску мечты: простой рецепт, который понравится всем

Рецепт приготовления намазки из сала с чесноком и паприкой

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Если сало оказалось жёстким или просто невкусным, не спешите его выбрасывать. Из него можно сделать нежную и ароматную закуску, которая отлично подойдёт к хлебу, тостам или горячему картофелю. Даже самое посредственное сало в этом рецепте заиграет новыми вкусами.

Фото: flickr.com by Edsel L, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сало

Что понадобится

солёное сало — любое, даже не самое лучшее

2 зубчика чеснока

2 веточки укропа

чёрный молотый перец или паприка — по вкусу

Как готовить

Подготовка сала

Очистите его от излишков соли, срежьте шкурку и нарежьте небольшими кусочками. Измельчение

Пропустите сало через мясорубку (при желании — дважды для более нежной текстуры). Добавление специй и зелени

Измельчите укроп и чеснок отдельно и только потом вмешайте их в перекрученное сало. Важно: не прокручивайте укроп вместе с салом — масса может приобрести зеленоватый оттенок, что испортит внешний вид. Финальные штрихи

Добавьте молотый чёрный перец или паприку. Можно разделить намазку на две части и сделать одну с перцем, другую — с паприкой.

Как подавать

Намазку можно сразу намазать на хлеб, а можно охладить в холодильнике 30-40 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Отлично сочетается с ржаными гренками и свежими овощами.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

