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Из невкусного сала — в закуску мечты: простой рецепт, который понравится всем

Рецепт приготовления намазки из сала с чесноком и паприкой
1:25
Еда

Если сало оказалось жёстким или просто невкусным, не спешите его выбрасывать. Из него можно сделать нежную и ароматную закуску, которая отлично подойдёт к хлебу, тостам или горячему картофелю. Даже самое посредственное сало в этом рецепте заиграет новыми вкусами.

Сало
Фото: flickr.com by Edsel L, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сало

Что понадобится

  • солёное сало — любое, даже не самое лучшее

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 веточки укропа

  • чёрный молотый перец или паприка — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовка сала
    Очистите его от излишков соли, срежьте шкурку и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Измельчение
    Пропустите сало через мясорубку (при желании — дважды для более нежной текстуры).

  3. Добавление специй и зелени
    Измельчите укроп и чеснок отдельно и только потом вмешайте их в перекрученное сало.

    Важно: не прокручивайте укроп вместе с салом — масса может приобрести зеленоватый оттенок, что испортит внешний вид.

  4. Финальные штрихи
    Добавьте молотый чёрный перец или паприку. Можно разделить намазку на две части и сделать одну с перцем, другую — с паприкой.

Как подавать

Намазку можно сразу намазать на хлеб, а можно охладить в холодильнике 30-40 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Отлично сочетается с ржаными гренками и свежими овощами.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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