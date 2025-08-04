Маринованный перец, который не похож ни на один другой: дело не в специях — не сможете остановиться

Горчица — не просто ингредиент. Она придаёт маринованному болгарскому перцу яркую остринку и делает маринад гуще. Помимо вкуса, горчица усиливает аромат овощей и специй, а также помогает заготовке лучше храниться. Результат — аппетитная закуска с интересным характером. Всё, что вам нужно — 25 минут времени и 600 мл-новая баночка.
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Маринованный перец
Ингредиенты
5 болгарских перцев (примерно 750 г),
4 столовые ложки воды (72 г),
7 чайных ложек 9% уксуса (35 г),
1 столовая ложка сахара (25 г),
половина столовой ложки соли (12,5 г),
3 грамма чёрного перца горошком,
2 лавровых листа (2 г),
4 столовые ложки горчицы (100 г)
4 столовые ложки растительного масла (68 г).
Как приготовить
Подготовка
Хорошенько промойте перцы. Подготовьте заранее простерилизованную банку с крышкой.
Приготовление
Разрежьте перцы пополам, удалите плодоножки и семена. Нарежьте соломкой средней толщины.
Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, чёрный перец и лавровый лист. Влейте уксус. Доведите до кипения.
Положите в кипящую смесь нарезанный перец. Варите на слабом огне 15 минут.
Пока перец варится, смешайте горчицу с растительным маслом. Горячий перец переложите в эту смесь, хорошо перемешайте.
Разложите полученную массу по стерилизованным банкам, закатайте крышкой. Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте до полного остывания.
Хранение
Заготовку лучше держать в тёмном и прохладном месте — отлично подойдут подвал, кладовая или просто шкаф без доступа дневного света.
Уточнения
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.