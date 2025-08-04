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Маринованный перец, который не похож ни на один другой: дело не в специях — не сможете остановиться

Рецепт перца с горчицей на зиму: подробная инструкция
2:02
Еда

Горчица — не просто ингредиент. Она придаёт маринованному болгарскому перцу яркую остринку и делает маринад гуще. Помимо вкуса, горчица усиливает аромат овощей и специй, а также помогает заготовке лучше храниться. Результат — аппетитная закуска с интересным характером. Всё, что вам нужно — 25 минут времени и 600 мл-новая баночка.

Маринованный перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованный перец

Ингредиенты

  • 5 болгарских перцев (примерно 750 г),
  • 4 столовые ложки воды (72 г),
  • 7 чайных ложек 9% уксуса (35 г),
  • 1 столовая ложка сахара (25 г),
  • половина столовой ложки соли (12,5 г),
  • 3 грамма чёрного перца горошком,
  • 2 лавровых листа (2 г),
  • 4 столовые ложки горчицы (100 г)
  • 4 столовые ложки растительного масла (68 г).

Как приготовить

Подготовка

Хорошенько промойте перцы.
Подготовьте заранее простерилизованную банку с крышкой.

Приготовление

  1. Разрежьте перцы пополам, удалите плодоножки и семена.
    Нарежьте соломкой средней толщины.
  2. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, чёрный перец и лавровый лист.
    Влейте уксус.
    Доведите до кипения.
  3. Положите в кипящую смесь нарезанный перец.
    Варите на слабом огне 15 минут.
  4. Пока перец варится, смешайте горчицу с растительным маслом.
    Горячий перец переложите в эту смесь, хорошо перемешайте.
  5. Разложите полученную массу по стерилизованным банкам, закатайте крышкой.
    Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце.
    Оставьте до полного остывания.

Хранение

Заготовку лучше держать в тёмном и прохладном месте — отлично подойдут подвал, кладовая или просто шкаф без доступа дневного света.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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