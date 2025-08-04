Маринованный перец, который не похож ни на один другой: дело не в специях — не сможете остановиться

Рецепт перца с горчицей на зиму: подробная инструкция

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Горчица — не просто ингредиент. Она придаёт маринованному болгарскому перцу яркую остринку и делает маринад гуще. Помимо вкуса, горчица усиливает аромат овощей и специй, а также помогает заготовке лучше храниться. Результат — аппетитная закуска с интересным характером. Всё, что вам нужно — 25 минут времени и 600 мл-новая баночка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованный перец

Ингредиенты

5 болгарских перцев (примерно 750 г),

4 столовые ложки воды (72 г),

7 чайных ложек 9% уксуса (35 г),

1 столовая ложка сахара (25 г),

половина столовой ложки соли (12,5 г),

3 грамма чёрного перца горошком,

2 лавровых листа (2 г),

4 столовые ложки горчицы (100 г)

4 столовые ложки растительного масла (68 г).

Как приготовить

Подготовка

Хорошенько промойте перцы.

Подготовьте заранее простерилизованную банку с крышкой.

Приготовление

Разрежьте перцы пополам, удалите плодоножки и семена.

Нарежьте соломкой средней толщины. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, чёрный перец и лавровый лист.

Влейте уксус.

Доведите до кипения. Положите в кипящую смесь нарезанный перец.

Варите на слабом огне 15 минут. Пока перец варится, смешайте горчицу с растительным маслом.

Горячий перец переложите в эту смесь, хорошо перемешайте. Разложите полученную массу по стерилизованным банкам, закатайте крышкой.

Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце.

Оставьте до полного остывания.

Хранение

Заготовку лучше держать в тёмном и прохладном месте — отлично подойдут подвал, кладовая или просто шкаф без доступа дневного света.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

