Худеем вкусно: овощной суп, который поможет сбросить лишние килограммы

Легкий овощной суп: простой рецепт для жаркого лета – раскрываем секреты

Летом, когда жара снижает аппетит, особенно тяжело заставить себя есть что-то тяжелое. В такие моменты отличным решением становится легкий овощной суп.

Это блюдо не только утоляет голод, но и насыщает организм витаминами и полезными веществами. Кроме того, оно легко готовится и не требует много времени.

Для приготовления 4 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель — 50 г;

морковь — 50 г;

репчатый лук — 150 г;

зеленый горошек — 150 г;

кабачок — 50 г;

цветная капуста — 70 г;

болгарский перец — 70 г;

помидор — 70 г;

зеленый лук — 30 г;

вода — 1,5 литра;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль — 0,5 чайной ложки;

лавровый лист — 1 штука;

душистый перец — 2 горошины.

Чтобы бульон получился насыщенным, используйте только свежие и спелые овощи.

Приготовление

Начните с подготовки овощей: тщательно вымойте их, очистите лук, морковь и картофель. В кастрюлю налейте воду, добавьте целую луковицу, лавровый лист и душистый перец. Это первый этап приготовления бульона. Когда вода закипит, положите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель. Варите на медленном огне 10-15 минут. Пока варится картофель, подготовьте остальные овощи. Порежьте помидор, перец и кабачок кубиками, а цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте соломкой и обжарьте на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Добавьте зеленый горошек в кипящую воду и варите 10 минут. Затем положите остальные овощи и продолжайте варить еще 5-7 минут. Последней добавьте обжаренную морковь. Если вода выкипит, долейте необходимое количество кипятка. Посолите и поперчите суп по вкусу. Нарежьте зеленый лук и используйте его для украшения блюда. После этого дайте супу настояться в течение получаса.

Готово! Приятного аппетита!

Уточнения

