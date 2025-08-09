Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США воры похитили китайские игрушки Labubu на $7000
12 900 лет назад с Землёй могло произойти это: в океане нашли следы космической катастрофы
Кинологи: йорк, лабрадор и пудель подойдут тем, кто впервые заводит собаку
Ясновидящая предсказала Анне Седоковой скорое замужество
Римская комната для памяти: освойте древнюю технику за 15 минут в день
Тёмные стены и тёплый свет визуально уменьшают хрущёвку — дизайнеры
Позитивное мышление связано с более высокой продолжительностью жизни
Чем натуральная косметика отличается от обычной и стоит ли за неё переплачивать
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых

Худеем вкусно: овощной суп, который поможет сбросить лишние килограммы

Легкий овощной суп: простой рецепт для жаркого лета – раскрываем секреты
2:23
Еда

Летом, когда жара снижает аппетит, особенно тяжело заставить себя есть что-то тяжелое. В такие моменты отличным решением становится легкий овощной суп.

Суп
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Это блюдо не только утоляет голод, но и насыщает организм витаминами и полезными веществами. Кроме того, оно легко готовится и не требует много времени.

Для приготовления 4 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель — 50 г;
  • морковь — 50 г;
  • репчатый лук — 150 г;
  • зеленый горошек — 150 г;
  • кабачок — 50 г;
  • цветная капуста — 70 г;
  • болгарский перец — 70 г;
  • помидор — 70 г;
  • зеленый лук — 30 г;
  • вода — 1,5 литра;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • соль — 0,5 чайной ложки;
  • лавровый лист — 1 штука;
  • душистый перец — 2 горошины.

Чтобы бульон получился насыщенным, используйте только свежие и спелые овощи.

Приготовление

  1. Начните с подготовки овощей: тщательно вымойте их, очистите лук, морковь и картофель.
  2. В кастрюлю налейте воду, добавьте целую луковицу, лавровый лист и душистый перец. Это первый этап приготовления бульона.
  3. Когда вода закипит, положите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель. Варите на медленном огне 10-15 минут.
  4. Пока варится картофель, подготовьте остальные овощи. Порежьте помидор, перец и кабачок кубиками, а цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте соломкой и обжарьте на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
  5. Добавьте зеленый горошек в кипящую воду и варите 10 минут.
  6. Затем положите остальные овощи и продолжайте варить еще 5-7 минут. Последней добавьте обжаренную морковь. Если вода выкипит, долейте необходимое количество кипятка.
  7. Посолите и поперчите суп по вкусу. Нарежьте зеленый лук и используйте его для украшения блюда. После этого дайте супу настояться в течение получаса.

Готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых
Причины увядания юкки и способы восстановления растения — советы агрономов
Россия вводит запрет на вылов воблы в Каспии и Волге
Стоматолог Антипенко предостерёг от домашних средств отбеливания зубов
Инспектор ГИБДД может остановить несколько авто — но обязан не задерживать
Тропический латте за 3 минуты дома: секрет финиковой пасты и кокосового молока
Вечерняя Сермонета: погружение в атмосферу средневекового города
Лимон с мёдом и имбирём помогает при простуде и поддерживает дыхательные пути
CF600 меняет правила: как Китай обошёл Японию в гонке скоростных поездов
Иду Галич шокирует осознание того, что она во второй раз стала мамой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.