Худеем вкусно: овощной суп, который поможет сбросить лишние килограммы

Летом, когда жара снижает аппетит, особенно тяжело заставить себя есть что-то тяжелое. В такие моменты отличным решением становится легкий овощной суп.
Суп
Это блюдо не только утоляет голод, но и насыщает организм витаминами и полезными веществами. Кроме того, оно легко готовится и не требует много времени.
Для приготовления 4 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:
картофель — 50 г;
морковь — 50 г;
репчатый лук — 150 г;
зеленый горошек — 150 г;
кабачок — 50 г;
цветная капуста — 70 г;
болгарский перец — 70 г;
помидор — 70 г;
зеленый лук — 30 г;
вода — 1,5 литра;
растительное масло — 1 столовая ложка;
соль — 0,5 чайной ложки;
лавровый лист — 1 штука;
душистый перец — 2 горошины.
Чтобы бульон получился насыщенным, используйте только свежие и спелые овощи.
Приготовление
Начните с подготовки овощей: тщательно вымойте их, очистите лук, морковь и картофель.
В кастрюлю налейте воду, добавьте целую луковицу, лавровый лист и душистый перец. Это первый этап приготовления бульона.
Когда вода закипит, положите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель. Варите на медленном огне 10-15 минут.
Пока варится картофель, подготовьте остальные овощи. Порежьте помидор, перец и кабачок кубиками, а цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте соломкой и обжарьте на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
Добавьте зеленый горошек в кипящую воду и варите 10 минут.
Затем положите остальные овощи и продолжайте варить еще 5-7 минут. Последней добавьте обжаренную морковь. Если вода выкипит, долейте необходимое количество кипятка.
Посолите и поперчите суп по вкусу. Нарежьте зеленый лук и используйте его для украшения блюда. После этого дайте супу настояться в течение получаса.
Готово! Приятного аппетита!
Уточнения
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.