Этот тропический латте перевернет ваше представление о кофе: всего 3 шага

Кофе приносит нам радость, и это факт. Но как и с едой, даже если мы пьём его каждый день, в какой-то момент он может наскучить. Правда в том, что в мире существует множество вариантов кофе, которые могут удивить и порадовать нас. Бариста, используя свои навыки и разнообразные ингредиенты, создают десятки уникальных напитков. Но что делать, когда хочется чего-то необычного дома?
Сегодня у нас есть широкий выбор, благодаря специальным устройствам, которые позволяют приготовить всё: от классического эспрессо и капучино до холодного кофе и освежающих коктейлей. Если не хочется тратить много времени, можно экспериментировать с доступными ингредиентами из холодильника или магазина. Например, в этом рецепте мы заменяем сахар финиковой пастой и добавляем кокосовое молоко, чтобы получить тропический холодный латте.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление:
Совет:
Финиковая паста не только такая же сладкая, как сахар, но и более полезная. Она богата клетчаткой, калием, фосфором и витамином B6. Её можно использовать не только в кофе, но и в выпечке и других десертах вместо сахара.
Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.