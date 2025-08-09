Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкий овощной суп: простой рецепт для жаркого лета – раскрываем секреты
В США воры похитили китайские игрушки Labubu на $7000
12 900 лет назад с Землёй могло произойти это: в океане нашли следы космической катастрофы
Кинологи: йорк, лабрадор и пудель подойдут тем, кто впервые заводит собаку
Ясновидящая предсказала Анне Седоковой скорое замужество
Римская комната для памяти: освойте древнюю технику за 15 минут в день
Тёмные стены и тёплый свет визуально уменьшают хрущёвку — дизайнеры
Позитивное мышление связано с более высокой продолжительностью жизни
Чем натуральная косметика отличается от обычной и стоит ли за неё переплачивать

Этот тропический латте перевернет ваше представление о кофе: всего 3 шага

Тропический латте за 3 минуты дома: секрет финиковой пасты и кокосового молока
Еда

Кофе приносит нам радость, и это факт. Но как и с едой, даже если мы пьём его каждый день, в какой-то момент он может наскучить. Правда в том, что в мире существует множество вариантов кофе, которые могут удивить и порадовать нас. Бариста, используя свои навыки и разнообразные ингредиенты, создают десятки уникальных напитков. Но что делать, когда хочется чего-то необычного дома?

Банановый латте
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банановый латте

Сегодня у нас есть широкий выбор, благодаря специальным устройствам, которые позволяют приготовить всё: от классического эспрессо и капучино до холодного кофе и освежающих коктейлей. Если не хочется тратить много времени, можно экспериментировать с доступными ингредиентами из холодильника или магазина. Например, в этом рецепте мы заменяем сахар финиковой пастой и добавляем кокосовое молоко, чтобы получить тропический холодный латте.

Тропический холодный латте с финиковой пастой и кокосовым молоком

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 2 порции эспрессо;
  • финиковая паста по вкусу;
  • 120 мл кокосового молока.

Приготовление:

  1. Приготовьте эспрессо, добавьте в него финиковую пасту по вкусу (она заменит сахар).
  2. Тщательно перемешайте ложкой или взбейте в блендере, чтобы паста полностью растворилась.
  3. Добавьте несколько кубиков льда (минимум 4-5 крупных) и кокосовое молоко.

Совет:

Финиковая паста не только такая же сладкая, как сахар, но и более полезная. Она богата клетчаткой, калием, фосфором и витамином B6. Её можно использовать не только в кофе, но и в выпечке и других десертах вместо сахара.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых
Причины увядания юкки и способы восстановления растения — советы агрономов
Россия вводит запрет на вылов воблы в Каспии и Волге
Стоматолог Антипенко предостерёг от домашних средств отбеливания зубов
Инспектор ГИБДД может остановить несколько авто — но обязан не задерживать
Тропический латте за 3 минуты дома: секрет финиковой пасты и кокосового молока
Вечерняя Сермонета: погружение в атмосферу средневекового города
Лимон с мёдом и имбирём помогает при простуде и поддерживает дыхательные пути
CF600 меняет правила: как Китай обошёл Японию в гонке скоростных поездов
Иду Галич шокирует осознание того, что она во второй раз стала мамой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.