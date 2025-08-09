Этот тропический латте перевернет ваше представление о кофе: всего 3 шага

Кофе приносит нам радость, и это факт. Но как и с едой, даже если мы пьём его каждый день, в какой-то момент он может наскучить. Правда в том, что в мире существует множество вариантов кофе, которые могут удивить и порадовать нас. Бариста, используя свои навыки и разнообразные ингредиенты, создают десятки уникальных напитков. Но что делать, когда хочется чего-то необычного дома?

Сегодня у нас есть широкий выбор, благодаря специальным устройствам, которые позволяют приготовить всё: от классического эспрессо и капучино до холодного кофе и освежающих коктейлей. Если не хочется тратить много времени, можно экспериментировать с доступными ингредиентами из холодильника или магазина. Например, в этом рецепте мы заменяем сахар финиковой пастой и добавляем кокосовое молоко, чтобы получить тропический холодный латте.

Тропический холодный латте с финиковой пастой и кокосовым молоком

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 порции эспрессо;

финиковая паста по вкусу;

120 мл кокосового молока.

Приготовление:

Приготовьте эспрессо, добавьте в него финиковую пасту по вкусу (она заменит сахар). Тщательно перемешайте ложкой или взбейте в блендере, чтобы паста полностью растворилась. Добавьте несколько кубиков льда (минимум 4-5 крупных) и кокосовое молоко.

Совет:

Финиковая паста не только такая же сладкая, как сахар, но и более полезная. Она богата клетчаткой, калием, фосфором и витамином B6. Её можно использовать не только в кофе, но и в выпечке и других десертах вместо сахара.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

